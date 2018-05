Televisa despide a un periodista tras difundir un polémico tuit contra López Obrador

"Ante esas manifestaciones solo cabe la más contundente y directa condena", agregó el grupo, que no obstante, reconoció la labor del comunicador en Televisa y expresó su agradecimiento por sus años en Foro TV.

Cuando se hizo público el despido, Alemán afirmó en su cuenta de Twitter que no comparte la decisión, pero que la respeta, porque "toda empresa tiene derecho a contratar a quien convenga a sus intereses".

Ante la polémica, durante uno de sus actos de campaña, el candidato López Obrador se refirió al tema y dijo que no tiene nada que temer.

“En una mafia hay niveles: Están los de mero arriba, están los de abajo, intermedios y hay otros los achichincles (…) no pasa nada, no va a pasar nada. El que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”, dijo el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.