Morena gana en 4 de 8 gubernaturas, según encuestas de boca de urna

4 estados para el partido que lidera AMLO

En los estados de Chiapas y Morelos aún no se reflejan los resultados preliminares, sin embargo, según sondeos de boca de urna en el céntrico estado de Morelos también ganará el candidato de Morena, Cuauhtémoc Blanco, con alrededor del 50 % de los sufragios.

Guanajuato para el PAN y 3 estados en incertidumbre

En los estados restantes aún no comienzan los escrutinios oficiales y en los sondeos de boca de urna, al no haber una diferencia de más de 10 puntos, en los estados de Yucatán y Puebla no hay todavía datos confiables, según informó el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, a noticieros Televisa.