Exauditora en México denuncia que la despidieron por investigación de un fraude multimillonario

La ex auditora mexicana Muna Dora Buchahin asegura que el despido reciente de su cargo ordenado por autoridades mexicanas está relacionado con los resultados de una investigación en la que halló un fraude al erario público por más de 370 millones de dólares entre 2012 y 2016.

Buchahin denunció que una investigación abierta intempestivamente en su contra por un supuesto conflicto de intereses es también parte de la campaña para neutralizar los resultados de su pesquisa.

“Están fabricando motivos en mi contra para crear una cortina de humo de la verdadera razón de mi despido’’, dijo Buchain a Univision Investiga. “Seguramente yo les estorbaba a aquellos que resultaron afectados por las investigaciones que hemos realizado”, indicó.

Hasta finales de mayo, Buchahin tenía a su cargo ocho auditorías por investigaciones de corrupción en manejo de dinero público e intentaba abrir otras dos para documentar el supuesto desvío de otros 14 millones de dólares gastados en 2016 a través de empresas de fachada, es decir, sin operaciones reales ni oficinas reales, cuyos dueños son prestanombres.

Fue el capítulo más reciente de una serie de hallazgos de un mayúsculo fraude al erario de México. Ella asegura que el descubrimiento de una red de complicidad oficial en el caso llevó a su despido injustificado, días después de que las autoridades separaran de sus cargos a otros dos auditores.

“Es la mayor investigación por corrupción en la historia de la Auditoría. Implica un entramado de funcionarios de alto nivel vinculados con dos secretarías de Estado y empresas fachada, donde se han triangulado más de 7 mil millones de pesos (unos 370 millones de dólares)”, dijo Buchain.

Ella trabajó en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los últimos 13 años. Esta es la institución del gobierno mexicano que revisa el uso del dinero del presupuesto federal, detecta y denuncia quebrantos a la Hacienda pública.

En los últimos cinco años, el área bajo su cargo encontró un intrincado mecanismo de desvíos que involucró el mismo esquema: universidades públicas firmaban convenios para dar servicios a secretarías de estado y subcontrataban a empresas para otorgar estos servicios. En la mayoría de los casos, estos servicios no se realizaban o los productos no eran entregados y muchas de las empresas no tenían operaciones reales.

“A finales de 2017 encontramos nuevos elementos con el mismo modus operandi, por otros 275 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) en las mismas instituciones. Por eso pedimos que se abrieran dos nuevas auditorías para documentarlo y denunciarlo”, explicó la ex auditora.

Un cambio reciente en la ley la obligaba a recabar una autorización de sus jefes para iniciar una investigación formal, con las evidencias preliminares que su equipo había acumulado durante el invierno. Dijo que en marzo solicitó esas autorizaciones, pero le fueron negadas.

“Dijeron: 'No se autoriza porque necesita haber una denuncia ciudadana', cuando en los casos anteriores lo habíamos denunciado nosotros como autoridad y nunca antes se había detenido un solo caso. Si no se abre la auditoría no se investiga y el caso queda impune”, agregó.

Dos meses después y al poco tiempo de la llegada de un nuevo jefe de la oficina, Buchahin recibió un anuncio repentino. “Mi jefe directo me dijo: 'Te tienes que ir, perdóname, tengo instrucciones para que dejes el cargo a más tardar el 31 de mayo'”.

Ella asegura que no le dieron otro motivo. El viernes pasado hizo público su despido mediante una carta enviada al portal mexicano Aristegui Noticias. Horas después, varios policías intervinieron las oficinas que Buchahin dirigía, sacaron a los empleados hacia un auditorio y no les permitieron volver a sus puestos de trabajo, según dijeron dos de los trabajadores a condición de anonimato.

“No permitieron al personal entrar a las que eran mis oficinas y al laboratorio forense. Entraron a las computadoras, abrieron módulos, sacaron información y no sabemos qué sacaron o qué pusieron sin absolutamente ningún control ni protocolo”, dijo Buchahin.

Quien era su jefe, Gerardo Lozano, admitió en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que no sabía de la intervención de las oficinas y negó que el despido tuviera motivos polítcos. La ASF no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre el allanamiento y no respondió a una solicitud de entrevista de Univision Investiga.

“Imagínate el peligro de allanar una oficina donde se guarda la información más confidencial así sin protocolos, que hagan algo tan grave como si fueran a catear al 'Chapo' Guzmán”, reviró ella.

Un supuesto conflicto de interés

Horas después de la publicación de la carta, la Auditoría respondió con un comunicado que el verdadero motivo del cese era una investigación por una serie de contratos de capacitación la Auditoría con una asociación civil especializada en cursos contra fraudes, de la que Buchahin es vicepresidenta.

#ASFinforma

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación a carta difundida en Aristegui Noticias: https://t.co/XKhciVekPF pic.twitter.com/sjFTyLJfHZ — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) June 1, 2018



“Están tratando de fabricar esta cuestión del conflicto de interés. Es el mundo al revés. Primero me despiden unilateralmente, después uno lo hace público, luego afirman que hay conflicto de interés sin hacer ninguna investigación y dicen que ese fue el motivo del despido, que a mí nunca me dijeron, resolvieron ellos solitos. Al día siguiente y de una manera arbitraria intervienen oficinas”, consideró Buchahin.

Univision Noticias confirmó que Buchahin había hecho público durante varios años su participación en la asociación civil y habló sobre ello en una comparecencia ante el Congreso mexicano en diciembre pasado.



“Nosotros no ofrecemos pagos a nuestros asociados en los capítulos internacionales de la Asociación”, dijo vía telefónica Sarah Hoffman, vocera de la organización en la casa matriz en Estados Unidos.

Buchahin aseguró que no recibe un sueldo por esa participación y que el dinero que recaudan es utilizado para pagar a los maestros, para asistir a seminarios de capacitación y para gastos de mantenimiento de su sede e insumos de oficina. Aunque existieron contratos de la asociación con la ASF para capacitar funcionarios, ella afirma que pasaron por otras áreas en las que no tenía injerencia.

Peces gordos

Durante el 2017 un grupo de reporteros mexicanos confirmó y amplió los hallazgos de las auditorías encabezadas por Buchahin con una investigación titulada La Estafa Maestra, que este año ganó el premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría de mejor investigación. Descubrieron que había 128 empresas involucradas en el desvío, que operaban ilegalmente.

La investigación que los supuestos dueños de algunas de ellas eran en realidad barrenderos de escuelas, comerciantes o amas de casa, quienes vivían en zonas pobres y no tenían idea de que las compañías habían recibido millones de dólares del gobierno.

“Los implicados en este caso son parte del círculo cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora no hay resultados de las denuncias penales. No hemos visto voluntad política para resolver los casos y dar con los responsables”, dijo a Univision Noticias Nayeli Roldán, una de las autoras de la investigación periodística.

Aunque los convenios de triangulación se firmaron durante una administración anterior, uno de los desvíos involucra directamente al candidato presidencial del partido gobernante PRI José Antonio Meade. “Bajo su mando se liberó el último pago por uno de los esquemas de desvío a compañías fantasmas”, afirmó Roldán.

En una entrevista con Milenio Televisión, Meade admitió que habían encontrado algunas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social que él dirigió: "Había muchos elementos que no estaban funcionando bien, los auditamos y los suspendimos".