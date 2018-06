Elecciones en México: "Hay dinero para las campañas, pero no para las escuelas"

“Ver las escuelas destruidas y que los niños no tengan clases es lo peor que nos puede pasar. Hemos tenido paros, hemos venido a luchar por la educación pública. Hemos dejado a los niños, sí. Pero esto que está haciendo el gobierno estatal y federal no tiene nombre, dejar las escuelas sin infraestructura, en el total abandono, sin que les interese nada. Hay dinero para las campañas, pero no hay dinero para las escuelas”, dice la directora Beatriz Gutiérrez.