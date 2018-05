¿Cómo lograron burlar al Instituto electoral?

“Los partidos se sintieron muy cómodos porque firmaron una carta, los registraron y pensaron que no pasaría nada. Muchos de estos hombres no estaban enterados que habían sido registrados como mujeres transgéneros. Cuando los partidos se dieron cuenta que no cumplieron con el requisito y que el Instituto les regresaría los registros, me imagino que se les hizo muy fácil meterlos con una carta”.