Donald Trump

Trump elige a Robert F. Kennedy Jr, un reconocido antivacunas, para ser secretario de Salud y Servicios Sociales

Kennedy es un activista antivacunas y ecologista, también es un vástago del Partido Demócrata cuyo ascenso en la órbita de Trump fue uno de los giros de la campaña presidencial de 2024.

El presidente electo Donald Trump nominó este jueves a Robert F. Kennedy Jr para ser su próximo secretario de Salud y Servicios Sociales.

"La seguridad y la salud de todos los estadounidenses son el papel más importante de cualquier administración y Departamento de Salud y Servicios Sociales jugará un gran papel para ayudar a asegurar que todo el mundo estará protegido de los productos químicos nocivos, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora crisis de salud en este país", dijo Trump en un comunicado difundido en redes sociales.

"Kennedy restaurará estas agencias a las tradiciones de investigación científica de calidad de oro y (serán) faros de transparencia para acabar con la epidemia de enfermedades crónicas, y para ¡Hacer a América Grande y Sana de Nuevo!", escribió Trump.

RFK Jr es un activista antivacunas y ecologista, también es un vástago del Partido Demócrata cuyo ascenso en la órbita de Trump fue una de las sorpresas de la campaña presidencial de 2024.

Kennedy entró en la contienda como candidato demócrata, abandonó el partido para postularse como independiente y poco después abandonó su candidatura. Tras unas semanas fuera de la contienda apoyó a Trump con la promesa de influir en la política de salud de un futuro gobierno.

En las últimas semanas, él mismo ya había adelantado que podría asumir un cargo en la administración de Trump lo que le daría el poder para “reorganizar” las agencias sanitarias federales.

Incluso dijo que Trump, al asumir el cargo, presionaría a los sistemas locales de abastecimiento de agua para que eliminaran el flúor del agua potable, uno de los grandes logros de la salud pública del siglo pasado, y le permitiría a él investigar la seguridad de las vacunas, sobre las que lleva tiempo promoviendo teorías desacreditadas.

Casi a finales de la campaña, en un mitin en Nueva York Trump dijo sobre Kennedy: “Voy a dejar que se vuelva loco con la salud. Voy a dejar que se vuelva loco con la comida. Voy a dejar que se vuelva loco con los medicamentos”, dijo el republicano a la audiencia en el Madison Square Garden.

"Podrá hacer lo que le dé la gana", agregó Trump días más tarde en un mitin en Nevada.

Las teorías conspirativas en las que cree Robert F. Kennedy Jr

Kennedy, quien no tiene ningún tipo de entrenamiento médico, se jacta de ser capaz de leer reportes científicos, es ampliamente conocido por su escepticismo sobre las vacunas y otras teorías conspirativas.

De hecho, a pesar de la publicación de numerosos estudios médicos que dicen lo contrario, el aspirante a dirigir los esfuerzos en materia de salud del gobierno federal ha sostenido en varias ocasiones que las vacunas causan autismo, convirtiéndose en una de las voces líderes del movimiento antivacunas de EEUU.

Las teorías conspirativas de Kennedy no se limitan al campo de las vacunas. Por ejemplo, según afirmó en junio en el pódcast de Joe Rogan, Kennedy cree que el wifi causa cáncer y "permeabilidad cerebral" y sostiene que los antidepresivos son la causa de los tiroteos en las escuelas, según dijo en una charla con Elon Musk.

También dice que los productos químicos en el suministro de agua podrían convertir a los niños en transgénero y ha sugerido en distintas oportunidades que el sida puede no ser causado por el virus VIH, acusando al doctor Anthony Fauci de mentir sobre el tema para su provecho económico.

El también abogado se ha granjeado fieles seguidores que admiran sus demandas contra las principales empresas farmacéuticas y de pesticidas. Ha presionado para que se endurezcan las regulaciones sobre los ingredientes de los alimentos.

Con la campaña de Trump, trabajó para apuntalar el apoyo entre las madres jóvenes en particular, con su mensaje de hacer que los alimentos sean más saludables en Estados Unidos, prometiendo modelar las regulaciones impuestas en Europa. En un guiño al eslogan original de la campaña de Trump, bautizó el esfuerzo como "Make America Healthy Again" (Hacer a América Grande y Sana de Nuevo).

