La retórica antiinmigrante de Trump comienza a calar en las bases demócratas: eso puede ser preocupante para Biden

Video Biden, Obama y Clinton se reúnen en Nueva York para recaudar dinero para la campaña

Donald Trump compartió recientemente un video que, con música de películas de terror, muestra lo que se supone son inmigrantes llegados de países como Camerún, Afganistán y China. Imágenes de crímenes violentos se contrastan con primeros planos de personas ondeando y envolviéndose en banderas estadounidenses.

“Vienen por miles”, dice Trump en el video, publicado en su sitio de redes sociales. “Aseguraremos nuestras fronteras. Y restauraremos la soberanía”.

PUBLICIDAD

En sus discursos y publicaciones en línea, Trump ha intensificado la retórica antiinmigrante, presentándolos como criminales peligrosos que “envenenan la sangre” de Estados Unidos. Sus mensajes a menudo se basan en falsedades sobre la migración, pero han resultado atractivos para muchos de sus principales partidarios desde hace una década, cuando “construir el muro” era coreado en sus mítines de campaña.



El presidente Joe Biden y sus aliados retratan la situación como una disputa política que el Congreso puede solucionar y atacan a los republicanos en Washington por dar marcha atrás en un acuerdo de seguridad fronteriza después de enfrentar críticas de Trump.

Pero en una señal potencialmente preocupante para el demócrata, el mensaje de Trump parece estar resonando en elementos clave de la coalición que Biden necesita para ganar en noviembre.

Cómo se ha extendido el sentimiento antiinmigrante que promueve Trump

Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses desaprueban ahora la forma en que Biden está manejando la seguridad fronteriza, incluidos aproximadamente 4 de cada 10 demócratas, el 55% de los adultos negros y el 73% de los adultos hispanos, según una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en marzo.

Una encuesta reciente del Pew Research Center encontró que el 45% de los estadounidenses describió la situación como una crisis, mientras que otro 32% dijo que era un problema importante.

Vetress Boyce, una activista por la justicia racial con sede en Chicago, estuvo entre quienes expresaron su frustración con las políticas de inmigración de Biden y el enfoque de la ciudad mientras intenta albergar a los inmigrantes recién llegados. Sostuvo que los demócratas deberían centrarse en la inversión económica en las comunidades negras, no en los recién llegados.

PUBLICIDAD

“Nos envían gente que se muere de hambre, de la misma manera que los negros se mueren de hambre en este país. Nos están enviando personas que quieren escapar de estas condiciones y venir aquí en busca de un mejor estilo de vida cuando los que están aquí están sufriendo y han estado sufriendo durante más de 100 años”, dijo Boyce. “Esa receta es una mezcla para el desastre. Es un desastre esperando a suceder”.

Gracie Martínez es una hispana de 52 años propietaria de una pequeña empresa de Eagle Pass, Texas, la ciudad fronteriza que Trump visitó en febrero cuando él y Biden hicieron viajes el mismo día al estado. Martínez dijo que una vez votó por el expresidente Barack Obama y que todavía es demócrata, pero que ahora respalda a Trump, principalmente por la frontera.

“Es horrible”, dijo. “Son toneladas y toneladas de personas y les están dando atención médica, dinero y teléfonos”, dijo, quejándose de que quienes pasaron por el sistema de inmigración legal reciben peor trato.

Priscilla Hesles, de 55 años, profesora que vive en Eagle Pass, describió cómo la situación había cambiado la ciudad. “No sabemos dónde se esconden. No sabemos dónde se han infiltrado y de dónde van a salir”, dijo Hesles, quien ya no camina sola en la noche hasta su iglesia desde que tuvo un desagradable encuentro con un grupo de hombres que, según ella, eran inmigrantes.

Qué dicen Biden y su campaña sobre la situación en la frontera

La campaña de reelección del presidente lanzó recientemente una campaña publicitaria de 30 millones de dólares dirigida al público latino en estados indecisos clave que incluye un anuncio digital en inglés y español que destaca cómo Trump describía a los inmigrantes mexicanos como “criminales” y “violadores”.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca ha estado pensándose una serie de acciones ejecutivas que podrían endurecer drásticamente las restricciones a la inmigración, evitando efectivamente al Congreso después de que este no logró aprobar el acuerdo bipartidista respaldado por Biden.

Trump hará campaña en Wisconsin y Michigan esta semana, donde se espera que critique a Biden sobre la inmigración.

El expresidente califica los recientes arrestos récord por cruces de la frontera suroeste como una “invasión” orquestada por los demócratas para transformar a Estados Unidos. Trump acusa a Biden de permitir que criminales y potenciales terroristas entren al país sin control.

También ha dicho que los inmigrantes —muchos de ellos mujeres y niños que escapan de la pobreza y la violencia— están “envenenando la sangre” de Estados Unidos con drogas y enfermedades, y hasta que “no son personas”. Los expertos que estudian el extremismo advierten contra el uso de un lenguaje deshumanizante al describir a los inmigrantes.

No hay evidencia de que los gobiernos extranjeros estén vaciando sus cárceles o psiquiátricos como dice Trump. Y si bien la cobertura noticiosa conservadora ha estado dominada por varios crímenes atroces y de alto perfil supuestamente cometidos por personas que se encuentran ilegalmente en el país, las últimas estadísticas del FBI muestran que los delitos violentos en general en EEUU disminuyeron nuevamente el año pasado, continuando una tendencia a la baja después de la pandemia.

Los estudios también han encontrado que las personas que viven en el país ilegalmente tienen muchas menos probabilidades que los estadounidenses nativos de haber sido arrestadas por delitos violentos, relacionados con drogas y contra la propiedad.

PUBLICIDAD

Parte de lo que ha hecho que la frontera sea un tema tan destacado es que su impacto se siente lejos de la frontera.

Muchos de los que llegan son mujeres y niños que buscan escapar de la pobreza y la violencia. (Photo by John Moore/Getty Images) Imagen John Moore/Getty Images



Los aliados de Trump, en particular el gobernador de Texas, Greg Abbott, han utilizado autobuses financiados por el estado para enviar a más de 100,000 inmigrantes a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Denver y Chicago, ciudad en la que los demócratas celebrarán la convención de este verano.

La afluencia ha afectado los presupuestos de las ciudades y ha dejado a los líderes locales luchando por proporcionar alojamiento de emergencia y atención médica a nuevos grupos de inmigrantes.

La cobertura de las noticias locales ha sido a menudo negativa. Los espectadores han visto a los inmigrantes ser culpados de todo, desde una serie de robos relacionados con pandillas en Nueva Jersey hasta redes de ladrones que actúan contra tiendas minoristas en los suburbios de Filadelfia; incluso, casos de sarampión en partes de Arizona e Illinois.

Para Rudy Menchaca, propietario de un bar de Eagle Pass que también trabaja para una empresa que importa cerveza Corona de México, los problemas en la frontera están perjudicando el negocio.

Menchaca es el tipo de votante hispano con el que Biden cuenta para respaldar su candidatura a la reelección. El joven de 27 años dijo que nunca fue fanático de la retórica de Trump y de cómo retrataba a los hispanos y mexicanos. Pero también dijo que le entusiasmaba la idea de respaldar a Trump.

“Necesito que esos soldados estén cerca si mantengo mis negocios”, dijo Menchaca sobre las fuerzas de Texas enviadas a la frontera. "Los malos que entran podrían asaltarme".

PUBLICIDAD

Mira también: