Trump dice que algunos indocumentados "no son personas" y, en confusas palabras, hace alusión a un "baño de sangre" si pierde

Video Trump arremete contra los indocumentados y evoca retórica nazi al decir que “envenenan la sangre” de EEUU

El expresidente estadounidense Donald Trump habló este sábado en un mitin en Ohio de forma despectiva hacia inmigrantes indocumentados que cometen crímenes al decir que "en algunos casos no son personas" y mencionó de forma confusa que en Estados Unidos se podría dar un "baño de sangre" si no es electo en noviembre.

"La fecha, recuerden esto, el 5 de noviembre, creo que será la fecha más importante en la historia de nuestro país", dijo el republicano de 77 años a los asistentes al acto en Vandalia, Ohio.

Repitió su recurrente señalamiento de que su rival demócrata, Joe Biden, ha sido "el peor" presidente y volvió a arremeter en contra de algunos inmigrantes indocumentados.

"No sé si le llamaría personas (...) En algunos casos no son personas, es mi opinión. Pero no se me permite decir eso porque la izquierda radical afirma que es terrible decir algo así", dijo.

La retórica antiinmigrante de Trump viene desde la campaña de 2016, cuando catalogó a inmigrantes mexicanos como "violadores", y endureció en sus años en la Casa Blanca y más recientemente en la actual campaña electoral. En los últimos meses ha dicho, por ejemplo, que algunos inmigrantes "envenenan la sangre del país", en comentarios que evocan dichos de Adolf Hitler, y ha prometido la mayor operación de deportaciones que se haya visto en Estados Unidos.

En otro momento de su discurso, Trump criticó los que considera que son planes chinos para fabricar vehículos en México y venderlos a los estadounidenses. "No podrán vender esos automóviles si soy elegido", dijo.

Ahí fue cuando prosiguió con la referencia al "baño de sangre" en un hilo de pensamiento que pareció confuso.

"Ahora, si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo, eso será lo de menos, será un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos. Pero ellos no van a vender esos autos", advirtió.

La campaña de Biden responde

La campaña de Biden emitió un comunicado refiriéndose a Trump como un "perdedor" en los comicios de 2020 que ahora "duplica sus amenazas de violencia política".

"Quiere otro 6 de enero, pero el pueblo estadounidense le va a dar otra derrota electoral este noviembre porque continúa rechazando su extremismo, su fijación por la violencia y su sed de venganza", dijo la campaña en referencia a la toma del Capitolio estadounidense en 2021 por parte de los seguidores del republicano.

A principios de este mes, Trump y Biden ganaron cada uno los suficientes delegados para asegurarse las nominaciones de sus partidos en la carrera presidencial de 2024, lo que prácticamente garantizó una revancha y estableció una de las campañas electorales más largas en la historia de Estados Unidos.

Este sábado, el republicano también volvió a mencionar la frontera con México y trató de acercarse a las minorías, tradicionalmente votantes de los demócratas.

Acusó a Biden de haber "apuñalado por la espalda repetidamente a los votantes afroestadounidenses" al otorgar permisos de trabajo a "millones" de inmigrantes, y advirtió que ellos y los hispanos estadounidenses "serán quienes más sufrirán".

Por décadas, Ohio había sido considerado como estado clave de cara a las elecciones, y se ha mostrado más fuertemente republicano desde la victoria de Trump en la Casa Blanca en 2016.

El mitin se produjo un día después de que el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, dijera que no respaldaría a su antiguo jefe para un segundo mandato en la Casa Blanca.

