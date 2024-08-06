Un Rolex de oro de $300,000 y un Cybertruck de Tesla: los regalos que recibió Trump por una entrevista con un polémico ‘influencer’

Adin Ross, un polémico “influencer” que ha tenido en sus transmisiones en vivo a acusados de violación y tráfico de personas y a supremacistas, tuvo este lunes como invitado estrella al candidato republicano Donald Trump.

La entrevista en directo, que tuvo lugar en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, fue transmitida por la plataforma Kick por Ross, el conocido streamer de videojuegos, que durante poco más de 90 minutos hizo una serie de preguntas al republicano sobre actualidad y líderes mundiales.

El magnate fue agasajado con lujosos regalos al final de la transmisión.

Trump recibió como obsequio un Rolex y un auto Cybertruck de Tesla, pero tal vez, el regalo más valioso que recibió el candidato republicano fue un acercamiento con una audiencia joven que escuchó por hora y media sus polémicos comentarios y políticas que piensa implementar si regresa a la Casa Blanca.

Recibir regalos de este tipo puede ser considerado ilegal para candidatos a la presidencia de EEUU.

La candidatura republicana ha intentado llegar a los votantes jóvenes a través de contenidos con personas influyentes que tienen un gran número de seguidores jóvenes y la transmisión en vivo con Ross cumplió su objetivo.

El “influencer” tiene 1.36 millones de seguidores en su cuenta de Kick y a la transmisión del lunes se unieron 580,000 espectadores en su punto más alto, de acuerdo con reportes en medios.

La entrevista entre Ross y Trump se llevó la atención en los últimos minutos en los que el streamer entregó al multimillonario un par de regalos.

Ross le dio un reloj Rolex de oro, valuado en $300,000, y un auto Cybertruck de Tesla personalizado, en el que se veía la imagen de Trump con el puño levantado tras sobrevivir al atentado en su contra en Pensilvania el mes pasado.

"Creo que es increíble", dijo Trump mientras observaba el vehículo eléctrico.

Los regalos exceden la cifra que los donantes pueden regalar a un candidato. De acuerdo con la Comisión Electoral Federal, estos no deberían exceder la cifra de $3,300 por ciclo electoral en dinero o en especie para un candidato o $41,300 anual para el comité nacional de un partido,

"Yo esperaría que una vez que Trump salga de la transmisión hable con sus abogados y le adviertan que no puede aceptar estos regalos y tendrá que rechazarlos o darlos a la caridad", dijo Brendan Fischer a The New York Times, un experto en finanzas de campaña en la organización

Documented.

Adis Ross un “influencer” polémico

Ross, de 23 años, saltó a la fama haciendo transmisiones en vivo mientras juega videojuegos durante cinco o más horas seguidas.

Durante su trayectoria como “influencer y streamer” ha provocado algunas reacciones negativas por los invitados que ha recibido en sus emisiones, como Andrew Tate, un kickboxer que el año pasado fue acusado de violación y trata de seres humanos en Rumanía.

En otra de sus transmisiones apareció Nick Fuentes, un supremacista blanco que también tuvo una cena con Trump en su casa de Mar-a-Lago el año pasado.

Ross fue vetado de la plataforma de transmisiones Twitch por declaraciones homófobas y contenido de odio, por eso ahora transmite desde el sitio rival, Kick.

Sin embargo, este historial de Ross no le importo al expresidente y menos después de que Ross pidiera abiertamente a su público que votara por el republicano.

El expresidente dijo que había sido entrevistado muchas veces por personas "a las que realmente les agrado", pero "no harían lo que acabas de hacer. No dirían 'vota por él'". "Me parece estupendo que puedas decir algo así", añadió.

