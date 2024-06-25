Qué hay detrás de la lentitud de la Corte Suprema sobre la inmunidad de Trump

Para los de izquierda, la demora parece política y deliberada, otro ejemplo más de como los juristas conservadores de la mayoría de la corte ayudan a Trump a eludir una rendición de cuentas que de otro modo sería inevitable.

Lo entiendo. El hecho de que el tribunal no hubiera tomado la cuestión cuando el fiscal especial Jack Smith lo solicitó por primera vez en diciembre de 2023; su programación de alegatos orales para finales de abril de 2024; y los meses siguientes que han transcurrido sin una decisión han hecho que sea muy probable que no se dé pronto ningún juicio a Donald Trump por su presunto intento de golpe de Estado. Y eso tiene consecuencias.

Pero esto no significa que la corte deba apartarse de su procedimiento operativo normal. De hecho, si se les pide a los jueces que procedan a un ritmo distinto al habitual, se les está pidiendo que sean exactamente lo que los críticos tanto condenan: políticos.

Este es el porqué.

Las cuestiones judiciales difíciles toman tiempo

Cuando la Corte Suprema toma una decisión, inevitablemente responde a una cuestión jurídica muy compleja. Si las respuestas fueran claras, el caso nunca habría sido objeto de un litigio ante un tribunal superior.

Por lo general, cuando la Corte Suprema toma un caso no es solo para decidir un ganador o perdedor en particular, sino para formular principios legales amplios que guiarán a los tribunales inferiores, otras ramas del gobierno e incluso a los ciudadanos estadounidenses.

El tribunal indicó que estaba pensando en el panorama general cuando amplió la cuestión legal de si un expresidente es inmune a un proceso penal a hasta qué punto debería extenderse esa inmunidad. El fallo final aquí tendrá implicaciones mucho más allá de Donald Trump.

Durante la discusión oral, el juez Neil Gorsuch hizo a un lado los feos detalles de lo que supuestamente había hecho Trump, insistiendo en que el tribunal estaba “escribiendo una regla para el futuro”. El comentario provocó la ira de los comentaristas legales por minimizar los presuntos crímenes de Trump, pero como académica de la Corte Suprema, creo que estaba precisamente en lo correcto.

Una vez que cambiaron la cuestión legal para incluir “hasta qué punto el presidente disfruta de inmunidad”, el caso no pudo responderse con una sola palabra “sí” o “no”.

Este caso plantea importantes interrogantes sobre la separación de poderes, el poder del presidente y el Estado de derecho. La Corte Suprema tiene que transformar esos principios constitucionales en una doctrina jurídica viable que se aplicará mucho más allá de las elecciones de 2024. Escribir una norma de este tipo es difícil y lleva tiempo.

Esa regla debe desarrollarse y justificarse mediante el rigor del discurso jurídico, que se basa en una lógica cuidadosamente construida, un análisis sobrio y un uso apropiado del precedente legal. Determinar si, cómo y por qué los casos anteriores influyen en una decisión es una tarea laboriosa, y mucho menos explicarla.

Hay una razón por la que las opiniones judiciales pueden tener más de 100 páginas: tienen que hacer un trabajo tremendamente bueno para justificar sus decisiones.

Las decisiones rápidas “rara vez dan buenos resultados”

Las decisiones de la Corte Suprema nunca son producto de un solo factor. Por mucho que los críticos afirmen que los jueces deciden los casos basándose principal o únicamente en su ideología política, la evidencia simplemente no lo confirma.

Dejando de lado los obvios casos recientes en los que la corte dominada por los conservadores actuó a favor de intereses más progresistas, décadas de investigación empírica de académicos de política judicial como yo han demostrado que los jueces de la Corte Suprema no son simplemente lo que algunos llaman “políticos con togas” que votan la línea del partido y utilizan la ley como una mera hoja de parra que disfraza su ideología.

Más bien, son pensadores jurídicos altamente capacitados que actúan dentro de las limitaciones del entorno político y la ley.

Quizás dejando de lado al juez Clarence Thomas, cuya condición de atípico se hizo aún más claro al establecer recientemente en una opinión disidente que sujetos a órdenes de restricción por violencia doméstica deberían tener acceso a armas, los jueces deben pensar cuidadosamente en las preferencias de los demás. Entre ellos: otros miembros de la corte, el Congreso y el poder ejecutivo, así como los votantes estadounidenses.

Cuando el tribunal se adhiere ciegamente solo a sus propias preferencias políticas, corre el riesgo de sufrir reacciones negativas de las otras ramas y perder la confianza del público.

Los tribunales han tomado decisiones rápidas, pero solo de vez en cuando y rara vez resisten bien el análisis legal o la historia.

Lo que es cierto y lo que no sobre la politización de la Corte Suprema

Bush contra Gore, en el que los magistrados tardaron sólo dos días en decidir el ganador de las elecciones presidenciales de 2000 tras haber sido impugnadas, estaba tan mal razonado que la propia corte dijo que no volvería a referirse a esa cuestión nunca más.

Los académicos tienen más respeto por el fallo del tribunal de 1974, 16 días después del argumento oral, en que el presidente Richard Nixon tuvo que entregar las cintas de Watergate a los fiscales, pero esa decisión dejó sin respuesta una serie de cuestiones legales sobre el privilegio ejecutivo que luego acabarían en corte con los presidentes Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump.

¿Qué sentencia podría recibir Trump? Los escenarios que enfrenta tras ser declarado culpable en Nueva York

Los litigios posteriores no siempre son problemáticos. Pero puede, como muchos argumentan que está sucediendo aquí, generar el uso y abuso del sistema legal para evitar consecuencias legales. Trump llegó a la Corte Suprema en parte porque el fallo anterior más relevante, en el que mantuvo a Nixon inmune de responsabilidad civil, podría o no aplicarse a sus cargos.

En el actual caso Trump, la corte tiene que escalar una colina empinada. Ambas partes coinciden en que un expresidente no puede ser procesado por el ejercicio de “funciones ejecutivas básicas”, como el indulto presidencial y los poderes de nombramiento.

Ambas partes también coinciden en que puede ser procesado por cualquier acción ilegal que haya realizado y que fuera privada, no oficial, como contratar a Rudy Giuliani para impugnar los resultados electorales.

Se trata de hecho de una notable área superposición entre bandos, por otro lado, opuestos. Y es que entre los extremos hay una vasta zona de actividad presidencial que puede o no estar sujeta a la supervisión del sistema legal. Eso es lo que el tribunal debe despejar, y hacerlo bien.

El buen fallo legal que se necesita aquí no será fácil de formular. Si el tribunal ignorara las trampas de la toma de decisiones judiciales y simplemente despidiera a Trump con un saludo y un beso, con inmunidad total (o ninguna) en la mano, su propia legitimidad institucional se desplomaría aún más.



Los jueces deben hacer frente al momento histórico y determinar si un presidente está por encima de la ley. Pero tienen razón al ser conscientes de que también están sujetos al desafío del razonamiento y la escritura legales. Una decisión apresurada y descuidada tendrá efectos dañinos mucho más allá de lo que Trump pudo haber hecho hace tres años y medio.

De hecho, dadas las acciones potencialmente inconstitucionales que Trump ha amenazado con tomar si es reelegido, el país necesitará una Corte Suprema fuerte y respetada en un futuro muy cercano. Los que están enojados con el tribunal deberían estar muy contentos de que en este caso esté funcionando como siempre lo ha hecho.

Si no fuera así, su temor de que Trump se salga con la suya podría hacerse realidad.

* Claire B Wofford es profesora de Ciencias Políticas de la Escuela Universitaria de Charleston.

Cláusula de divulgación: en marzo de 2024 donó $25 a Biden Victory Fund.