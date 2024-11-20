Texas ofrece a Trump tierras en la frontera para las "deportaciones masivas"

Video ¿Quiénes corren el peligro de ser deportados? Esto debes saber si eres indocumentado en EEUU

Al tiempo que inició este miércoles la colocación de más boyas a lo largo del río Grande, las autoridades de Texas ofrecieron a Donald Trump una parcela a lo largo de la frontera con México para usarla como base de sus deportaciones masivas.

La propiedad, que Texas compró originalmente el mes pasado, está ubicada en el condado rural de Starr, en el valle del río Grande.

La republicana Dawn Buckingham, comisionada de tierras de Texas, envió una carta el 14 de noviembre a Trump extendiendo la oferta.



"Escuchamos a través de canales extraoficiales que lo están analizando y considerando. Pero solo queremos que sepan que somos un buen socio. Estamos aquí. Queremos ser útiles", dijo Buckingham a The Associated Press en una entrevista el miércoles.

La propiedad no tiene caminos pavimentados y se encuentra en un condado con un hospital público y recursos locales limitados. Pero Buckingham destacó su ubicación.

"Creemos que en realidad está muy bien ubicada. El terreno es muy plano allí. Está adyacente a los principales aeropuertos. También está junto a un puente sobre el río", dijo Buckingham. "Así que, si resulta útil, me encantaría asociarnos con el gobierno federal. Y si no lo es, entonces seguiremos buscando formas de serles útiles".

Los planes de deportaciones masivas de Trump

La oferta de tierras es la última ilustración de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o resistir los planes de Trump de deportaciones masivas de inmigrantes que viven en los EEUU ilegalmente.

El martes, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para convertirse en una jurisdicción "santuario", lo que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo deportaciones.

Los líderes de Texas han respaldado durante mucho tiempo medidas agresivas en la frontera para frenar los cruces, incluida la instalación de barreras de alambre de púas y la aprobación de una ley el año pasado que permitiría a las fuerzas del orden detener a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

“Al ofrecer esta propiedad recién adquirida de 1,400 acres a la administración entrante de Trump para la construcción de una instalación para el procesamiento, la detención y la coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación, me uno al presidente Donald Trump para garantizar que las familias estadounidenses estén protegidas”, dijo Buckingham en una declaración anterior.

Deportaciones desde el primer día

Trump ha dicho que planea comenzar sus esfuerzos de deportación el primer día de su presidencia. Atacó con frecuencia la inmigración ilegal durante su campaña, vinculando un aumento récord en los cruces fronterizos no autorizados con problemas que van desde el tráfico de drogas hasta los altos precios de la vivienda.

Se estima que hay 11 millones de personas en el país ilegalmente. Aún quedan preguntas sobre cómo se identificaría a las personas y dónde se las detendría.

El equipo de transición del presidente electo no dijo si aceptaría la oferta de Texas, pero envió un comunicado.

“El primer día, el presidente Trump movilizará todos los recursos del poder para asegurar la frontera, proteger a sus comunidades y lanzar la mayor operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales de la historia”, dijo el miércoles Karoline Leavitt, portavoz de transición de Trump y del vicepresidente electo JD Vance.

La Oficina General de Tierras de Texas no reveló la cantidad pagada por el terreno, pero Buckingham afirmó que el propietario anterior se resistió a la creación de un muro fronterizo.

En 2021, el gobernador republicano Greg Abbott construyó un tramo de 1.5 millas de muro fronterizo en ese terreno.

