Mensajes ofensivos se expanden a latinos tras las elecciones

Latinos y personas LGBTQ han sido el blanco de una serie de mensajes ofensivos, similares a las comunicaciones racistas recibidas por personas negras en todo el país, inmediatamenete después de saberse el resultado de las elecciones presidenciales a principios de mes, según informan las autoridades federales.

Los mensajes enviados a latinos incluyen referencias al plan de deportación masiva prometido por el presidente electo Donald Trump mientras que los mensajes de texto y correos electrónicos enviados a personas LGBTQ contenían referencias veladas al sometimiento involuntario de terapia de conversión u otras prácticas coercitivas destinadas a alterar la orientación sexual de una persona.

Mensajes de odio para intimidar minorías

“Algunos destinatarios informaron que les dijeron que habían sido seleccionados para la deportación o para presentarse en un campo de reeducación”, de acuerdo con un comunicado emitido por el FBI el viernes.

La agencia federal dijo además que los destinatarios de los mensajes de texto y correos electrónicos insultantes también han sido enviados a los estudiantes de secundaria.

Los mensajes enviados inicialmente apersonas negras, solo horas después de que se anunciara el triunfo de Trump, contenían textos insultantes como “usted ha sido seleccionado para ser esclavo doméstico en la plantación más cercana” ordenando al destinatario estar listo a una fecha y hora determinada.

Algunos de los mensajes incluso hacían referencia directa a Trump y la fecha de su toma de posesión, o afirman provenir de su gobierno.

Un portavoz de la campaña dijo al The New York Times que no tenían “absolutamente nada que ver con estos mensajes de texto”.

Aunque el FBI no dijo cuán extendida fue la reciente ronda de mensajes ni cómo los remitentes consiguieron las identidades de los destinatarios, dijeron que están investigando.

“Aunque no hemos recibido informes de actos violentos derivados de estos mensajes ofensivos, estamos evaluando todos los incidentes denunciados y estamos en contacto con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia”, dijo el FBI. “También estamos compartiendo información con nuestros socios de las fuerzas del orden y con la comunidad, el mundo académico y los líderes religiosos”.

“Estos mensajes generan aún más inquietud y pánico”

El presidente de la NAACP, Derrick Johnson, responsabilizó a Trump por los mensajes de texto racistas.

“La desafortunada realidad de elegir a un presidente que, históricamente, ha abrazado y, en ocasiones, alentado el odio, se está desarrollando ante nuestros ojos”, dijo Johnson. “Estos mensajes representan un aumento alarmante de la retórica vil y aborrecible de los grupos racistas de todo el país, que ahora se sienten envalentonados para difundir el odio y avivar las llamas del miedo que muchos de nosotros estamos sintiendo después del resultado electoral”.

El presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos LULAC, Roman Palomares condenó los mensajes

“LULAC condena enérgicamente la reciente ola de mensajes anónimos racistas y ofensivos dirigidos contra las comunidades latina, negra y LGBTQ+ tras las elecciones presidenciales. Estos actos de odio no son solo ataques a individuos, sino una amenaza a los valores de igualdad, democracia, seguridad y protección que definen a nuestra nación” Dijo Palomares en un comunicado.

“Los latinos son una parte integral del tejido de Estados Unidos y contribuyen a nuestra economía, cultura y resiliencia. Cualquier intento de amenazar o intimidar a nuestra comunidad es reprensible y no será tolerado. En un momento de mayor temor en la comunidad latina sobre la deportación masiva, estos mensajes generan aún más inquietud y pánico” agrega el comunicado.

“LULAC insta a las autoridades policiales y pertinentes a que investiguen estos incidentes a fondo y exijan cuentas a los responsables de difundir el odio. También hacemos un llamamiento a los líderes de ambos partidos para que denuncien estas acciones de manera inequívoca y reafirmen su compromiso con la seguridad, la inclusión y el respeto, independientemente de nuestras diferencias”, concluyó Palomares.

