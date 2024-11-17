¿En qué nivel estarían las tasas hipotecarias en un segundo mandato de Trump? Esto estiman analistas

La victoria electoral de Donald Trump está impactando las perspectivas para las tasas hipotecarias incluso antes de que el republicano regrese a la Casa Blanca.

Trump hizo campaña con la promesa de hacer que la compra de vivienda sea más accesible al reducir las tasas hipotecarias con políticas que según él desacelerarán la inflación. Sin embargo, algunos economistas y analistas afirman que su agenda económica podría tener el efecto contrario y preparar el terreno para un alza de las tasas hipotecarias.

En las tasas de las hipotecas inciden varios factores, incluyendo el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar los precios de este tipo de préstamos.

Los rendimientos de los bonos aumentaron en las últimas semanas, incluso después de que la Reserva Federal redujera su tasa de interés de referencia, la cual influye en todas las formas de préstamos, incluidas las hipotecas. Luego subieron más inmediatamente después de la victoria de Trump y la tasa promedio de una hipoteca a 30 años subió a 6.79%, según los datos de la hipotecaria Freddie Mac.

“Dado lo que estamos viendo en los mercados de bonos, los inversionistas esperan tasas más altas bajo una administración de Trump y ya están comenzando a posicionarse en esa dirección”, dijo Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com.

Cómo impactan los planes económicos de Trump en las tasas hipotecarias

Trump ha dicho que quiere imponer aranceles a los productos extranjeros, bajar los impuestos y relajar algunas regulaciones, políticas que podrían impulsar la economía, pero también impulsar la inflación y aumentar la deuda del gobierno de Estados Unidos. Esto, según algunos economistas, podría llevar a tasas de interés más altas, incluyendo las hipotecarias.

“Se puede esperar que las políticas fiscales de Trump provoquen un alza y una mayor incertidumbre en las tasas hipotecarias a finales de este año y en 2025”, dijo Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, quien cree que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años permanecerá por encima del 6% el próximo año.

Analistas del sector de la construcción de viviendas en Raymond James & Associates anticipan que las tasas hipotecarias se mantendrán “altas por más tiempo”, dado el resultado de las elecciones. También señalaron en una nota poselectoral que quienes compren su primera vivienda "probablemente enfrentarán desafíos aún mayores de accesibilidad esta primavera”, que típicamente es la temporada alta de ventas para los constructores.

La reciente alza en los rendimientos de los bonos probablemente refleja las expectativas entre los inversionistas de que las políticas económicas propuestas por Trump podrían ampliar el déficit federal y avivar la inflación.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo no partidista, pronostica que las propuestas de Trump aumentarían el déficit presupuestario en 7.75 billones de dólares (trillion en inglés) en la próxima década.

Para pagar los intereses de esa deuda, el gobierno probablemente tendrá que emitir más bonos, como los del Tesoro a 10 años. Esto podría llevar a los inversionistas a exigir mayores rendimientos, es decir, ganar más dinero por invertir en los bonos. Y si esos rendimientos suben más, lo mismo pasaría con las tasas hipotecarias.

Por otro lado, si la inflación se acelera, la Reserva Federal podría tener que pausar los recortes de tasas que comenzó en septiembre. La inflación se ha desacelerado desde el nivel del 9.1% anual que registró en 2022 y actualmente se ubica en 2.4% tras una feroz campaña de la Fed para aliviarla.

Aunque el banco central no fija directamente las tasas hipotecarias, sus acciones y la trayectoria de la inflación influyen en los movimientos de los rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Se espera que, si la Fed baja más su tasa referencial, eso allane el camino para que las tasas hipotecarias bajen.

Sin embargo, eso dependerá de que la inflación no cobre impulso en medio de las potenciales políticas de la próxima administración Trump.

Qué esperan analistas para las tasas hipotecarias

Predecir la trayectoria de las tasas hipotecarias es difícil, pues sobre ellas pesan muchos factores, desde el gasto del gobierno y la economía, hasta las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones de los mercados de acciones y bonos.

Antes de las elecciones, los economistas del sector inmobiliario en general esperaban que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años cayera a alrededor del 6% para finales de este año y que bajara más el próximo año.

Ahora, economistas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios y Realtor.com esperan que la tasa promedio ronde el 6% el próximo año.

Chen Zhao, jefe de investigación económica de Redfin, ha dicho que “es bastante difícil imaginar tasas hipotecarias por debajo del 6% el próximo año, a menos que entremos en recesión”.

La Asociación Nacional de Realtors estima que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años fluctuará entre el 5.5% y el 6.5% durante el segundo mandato de Trump. “Si la administración Trump puede presentar un plan creíble para reducir el déficit presupuestario, entonces las tasas hipotecarias podrían bajar”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Sin embargo, no se espera que las tasas hipotecarias regresen a los mínimos alcanzados durante el primer mandato de Trump, que comenzó a fines de enero de 2017 y terminó cuatro años después.

En ese entonces, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años fluctuó entre un mínimo histórico de 2.65% y 4.94%. Las tasas hipotecarias cayeron drásticamente en el último año del primer mandato de Trump en medio de las económicas de la pandemia del covid-19.

Las tasas hipotecarias más altas pueden añadir cientos de dólares al mes en el pago de una hipoteca, lo que a su vez reduce el poder adquisitivo de las personas en momentos en que los precios de las viviendas están altos.

