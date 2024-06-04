La escalada retórica de Biden al fustigar a Trump como "delincuente convicto" que quiere llegar a la Casa Blanca

Video Estos son los procesos judiciales que enfrenta Trump: así avanzan sus otros tres juicios

El presidente Joe Biden arremetió el lunes contra la idea de que un "delincuente convicto", como se refirió por primera vez a Donald Trump, busque llegar a la Casa Blanca. El exmandatario, por su parte, hizo un llamado a la Corte Suprema a intervenir y anular su veredicto de culpabilidad un día después de su velada amenaza.

"Amigos, la campaña entró en un territorio nunca visto", dijo Biden en una declaración que marca una dramática escalada de los ataques contra su rival a cinco meses de las elecciones. "Por primera vez en la historia estadounidense un expresidente que es un delincuente convicto ahora busca la presidencia", declaró Biden en una velada de donación de fondos en Connecticut.

El presidente dijo que los ataques de Trump al sistema de justicia estadounidense, alegando sin pruebas que el caso estaba amañado, eran todavía más peligrosos. "Por perturbador que sea, más dañino es el ataque total que Donald Trump está haciendo al sistema de justicia estadounidense", declaró.

"Esto es lo que cada día está más claro: la amenaza que plantea Trump en su segundo mandato sería mayor que en el primero", dijo. "Este no es el mismo Trump que fue elegido en 2016, es peor", subrayó. “Algo se quebró en ese hombre, de verdad, cuando perdió en 2020”.



Trump se convirtió la semana pasada en el primer expresidente hallado culpable por un jurado en un proceso penal, con el histórico veredicto por los pagos encubiertos a una exactriz porno con el fin de comprar su silencio sobre un presunto encuentro sexual.

Trump apela a la Corte Suprema para anular su veredicto

En un post en su red social Truth Social, Trump hizo un llamado a la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, para que intervenga y anule su veredicto de culpabilidad, que lo convirtió en el primer expresidente de EEUU culpable de cargos criminales.

“¡La Corte Suprema de los Estados Unidos DEBE DECIDIR!”, escribió Trump, en un post que también aprovechó para atacar al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien presentó los cargos en su contra, y al propio juez Juan Merchán, quien supervisó el juicio y dictará sentencia el próximo 11 de julio.

"La 'sentencia' por no haber hecho nada malo será, convenientemente para los fascistas, cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana", escribió Trump en Truth Social.

"Un fiscal de la izquierda radical respaldado por Soros, que se postuló con una plataforma de 'Voy a agarrar a Trump', reportando a un juez local 'interino', designado por los demócratas, con un grave conflicto de intereses, tomará una decisión que determinará el futuro de ¿nuestra nación?", agregó Trump en su publicación.

La neutralidad de la Corte Suprema está siendo cuestionada cada vez más, después de conocerse que uno de los magistrados, Samuel Alito, ondeó al revés una famosa bandera estadounidense, un gesto que ha sido muy empleado por el entorno de Trump, como símbolo de protesta por la victoria de Biden.

La advertencia de Trump sobre un "punto de ruptura" si va a la cárcel

El expresidente dijo en una entrevista a Fox News emitida el pasado domingo que recibir una sentencia de prisión en el caso de Manhattan podría ser "un punto de ruptura" para sus simpatizantes, en lo que muchos críticos han interpretado como una amenaza de violencia política, en un país en el que todavía resuenan los ecos del mortal asalto al Capitolio.

En la entrevista, Trump dijo que una pena de prisión en su contra "sería difícil de aceptar para el público". "Ya sabe, en cierto momento se produce un punto de ruptura", indicó.

En su evento de recaudación de fondos, Biden dijo que Trump no había conseguido aceptar el hecho de haber perdido las elecciones.

"Literalmente lo está volviendo loco", declaró el presidente, y añadió que Trump "quiere poner fin a la Constitución" y ha dicho que "si pierde habrá un baño de sangre en Estado Unidos".

Con información de AP y AFP.

