Qué pasa si Harris y Trump terminan con un empate en los votos electorales

Las elecciones presidenciales de 2024, a decir de las encuestas, parecen una de las más reñidas de la historia reciente de Estados Unidos, por lo que no es descabellado considerar la posibilidad de un empate en los votos del Colegio Electoral, un escenario poco deseable en vista de la volatilidad actual en el escenario político estadounidense.

De hecho, la matemática electoral de la actual contienda permite considerar varios casos en que tal escenario sería posible.



Uno de ellos, por ejemplo, contempla que el expresidente Donald Trump gane en Michigan, Pensilvania y Carolina del Norte, y la vicepresidenta Kamala Harris lo haga en Arizona, Nevada, Georgia, Wisconsin y uno de los dos distritos electorales de Maine que otorgan un voto electoral al ganador en ese distrito independientemente del resultado de ese estado.

En tal caso, el resultado sería un empate con 269 votos electorales para cada candidato.

¿Cómo se resuelve un empate en los colegios electorales?

El origen de la solución data de 1804, cuando el Congreso ratificó la Enmienda 12 de la Constitución después de que en las elecciones de 1800, gracias a una maniobra del Partido Federalista, Thomas Jefferson terminó empatado con 73 votos electorales con su compañero de partido Aaron Burr.

La Enmienda 12 estableció reglas sobre qué hacer en caso de empate en los votos electorales a través de una “ elección contingente” que se lleva a cabo el 6 de enero siguiente a la celebración de las elecciones en el nuevo Congreso.

Bajo este escenario, la Cámara de Representantes decide quién de los tres primeros receptores de votos electorales se convierte en presidente y el Senado determina quién se convierte en vicepresidente entre los dos primeros finalistas entre los candidatos para ese puesto.

En el Senado, cada miembro tiene un voto para elegir al vicepresidente, y se necesitan 51 votos para determinar el ganador, abriendo la posibilidad de terminar el proceso con un presidente y un vicepresidente de partidos distintos.

Pero la Cámara Baja se organiza de una forma algo peculiar, ya que elige al presidente reunida en delegaciones estatales, cada una con un solo voto, lo que convierte en inquilino de la Casa Blanca a quien obtenga una mayoría de 26 votos o más.

Además, la Enmienda 12 no establece normas sobre cómo deberían votar las delegaciones estatales, por lo que no necesariamente tendrán que hacerlo por el candidato que ganó su estado en las elecciones generales.

Si ningún candidato recibe una mayoría de votos en la Cámara de Representantes antes del 20 de enero, el día previsto para la inauguración del nuevo presidente, el vicepresidente elegido por el Senado se convertiría en presidente interino.

Si el Senado tampoco hubiese llegado a una decisión para ese momento, entonces el siguiente miembro elegible de la sucesión presidencial ocupará temporalmente el cargo, probablemente el presidente de la recién electa Cámara de Representantes.

Desde la ratificación de la Enmienda 12, solo una elección presidencial ha sido decidida por la Cámara de Representantes, cuando el 6 de enero de 1825, John Quincy Adams fue elegido presidente con 13 votos estatales (en ese entonces Estados Unidos estaba constituido por 24 estados), después de haber terminado empatado con Andrew Jackson en las elecciones de noviembre de 1824, hace exactamente 200 años.

