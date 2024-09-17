Quién gana las elecciones 2024: elige estados y mira el camino de Donald Trump y Kamala Harris a la presidencia
Últimas encuestas: Harris vs. Trump, ¿quién va ganando?
Cómo usar la calculadora
Haz clic en cada estado para seleccionar tu pronóstico electoral y asignar sus votos electorales al partido de tu elección.
Clic
Cambia a blanco
Clic
Cambia a demócrata
Clic
Cambia a republicano
Cómo usar la calculadora
Haz clic en cada estado para seleccionar tu pronóstico electoral y asignar sus votos electorales al partido de tu elección.
Clic
Cambia a blanco
Clic
Cambia a demócrata
Clic
Cambia a republicano
Cómo usar la calculadora
Haz clic en cada estado para seleccionar tu pronóstico electoral y asignar sus votos electorales al partido de tu elección.
Cambia a blanco
Cambia a demócrata
Cambia a republicano
Clic
Clic
Clic
Cómo usar la calculadora
Haz clic en cada estado para seleccionar tu pronóstico electoral y asignar sus votos electorales al partido de tu elección.
Cambia a blanco
Cambia a demócrata
Cambia a republicano
Clic
Clic
Clic