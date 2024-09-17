Quién gana las elecciones 2024: elige estados y mira el camino de Donald Trump y Kamala Harris a la presidencia

¿Qué pasaría si Kamala Harris perdiera Michigan? ¿y si Donald Trump fuera derrotado en Pennsylvania? Juega con los posibles escenarios que podrían llevar al candidato presidencial demócrata o republicano a la Casa Blanca.

El próximo presidente se decidirá en las las elecciones de noviembre de 2024 en un puñado de estados indecisos. Con esta calculadora, puedes explorar desde ahora los posibles resultados que podrían darle la Casa Blanca a la candidata demócrata Kamala Harris o al republicano Donald Trump.

Explora tus propias combinaciones: ¿Qué sucedería si Harris pierde Georgia? ¿Podría Trump ser reelegido si gana Arizona? Puedes comenzar con un mapa en blanco o cargar la inclinación de cada estado basada en los resultados de las elecciones de 2020, donde el rojo representa a los republicanos y el azul a los demócratas.

270 electors necessary to win Harris Trump Blank states 2020 elections AK ME VT NH WA ID MT ND MN MI NY MA RI OR UT WY SD IA WI IN OH PA NJ CT CA NV CO NE MO IL KY WV VA MD DC DE AZ NM KS AR TN NC SC OK LA MS AL GA HI TX FL

Cómo usar la calculadora Haz clic en cada estado para seleccionar tu pronóstico electoral y asignar sus votos electorales al partido de tu elección. Clic Cambia a blanco Clic Cambia a demócrata Clic Cambia a republicano

Nota: Esta calculadora presidencial es una herramienta interactiva diseñada para explorar posibles resultados electorales en función de diferentes combinaciones de victorias estatales. Recuerda que el resultado final se decidirá el próximo 5 de noviembre.