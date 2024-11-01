¿Es realmente Trump mejor para la economía por ser multimillonario y hombre de negocios? Esto dice su historial

“Él, siendo un hombre de negocios, pensé que era el mejor movimiento (…). Pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos”.

Lo cierto es que son muchos estadounidenses los que comparten su creencia de que el expresidente, conocido magnate empresarial, es el mejor candidato para reflorta la economía del país, considerada la principal preocupación entre la población.

En unas encuestas que continúan mostrando lo tremendamente ajustado que será el resultado de los comicios del próximo martes, su rival Kamala Harris suele salir mejor valorada entre las mujeres y en temas como salud o políticas sobre el aborto.

Sin embargo, el expresidente sigue logrando la mayor confianza en cuestiones como migración y, especialmente, la economía.

Según la más reciente encuesta de YouGov y CBS, el 44% consideró que estaría financieramente mejor y 38% que estaría peor en un próximo gobierno de Trump.

Sin embargo, si Harris fuera la próxima presidenta de EEUU, solo el 30% estimó que estaría financieramente mejor, frente al 44% que dijo que estaría peor.

Pero ¿es tan real esa imagen tan extendida de Trump como hombre de negocios exitoso?

Algunos de los fracasos empresariales de Trump que muchos no recuerdan

Muchos votantes tienden a comparar cómo era la economía antes de la pandemia durante el gobierno de Trump y cómo alcanzó unas cifras récord de inflación durante la administración de Joe Biden, sin tener en cuenta los fenómenos globales que hay detrás de dichos procesos inflacionarios.

Pero, sin lugar a dudas, la mayor ventaja para considerar a Trump como la alternativa de cara a mejorar la economía es su currículum: un hombre de negocios que nació con dinero, no se arruinó con los bancos, que amasó una fortuna y acabó convirtiéndose en estrella televisiva enseñando a principiantes como triunfar en el mundo empresarial.

En las encuestas, el 68% consideró el currículum económico del expresidente como lo más relevante a la hora de juzgarlo en el tema económico, y porque el 35% y el 27% recuerdan como "muy buena" y "buena" la economía durante sus años en la Casa Blanca.

Sin embargo, en su historial también hay muchos puntos más oscuros que parecen pasar desapercibidos para los votantes, como las notables pérdidas que ha tenido el expresidente incluso antes de su gobierno, los múltiples escándalos fiscales de la Organización Trump y las numerosas multas y juicios por malos manejos de fondos.

Entre otros, algunos de sus fracasos empresariales más recordados son los dos casinos de Atlantic City que acabaron en la quiebra, la aerolínea Trump Shuttle, las acusaciones de fraude por la Universidad Trump, Trump Steaks, el equipo de fútbol de New Jersey Generals para la nueva liga USFL que apenas duró dos años, o el casino Trump Taj Mahal.

En 2020, The New York Times informó además de los minúsculos pagos realizados por Trump en concepto de impuesto sobre la renta en las dos décadas anteriores. Muchos años, las pérdidas del expresidente superaron con creces sus ingresos, según sus declaraciones de impuestos revisadas por este medio.

Trump aseguró que el detallado informe era “falso”.

“Las malas decisiones y el apalancamiento desenfrenado generaron quiebras corporativas en cascada en ese período”, resumió en un artículo de opinión Mark Wingfield, director ejecutivo y editor de Baptist News Global.

De hecho, calculó que si Trump hubiera dejado simplemente su dinero en fondos “durante los 30 años que estuvo jugando a los juegos de desarrollo y se declaró en quiebra”, su patrimonio neto ascendería a casi $7,500 millones, en lugar de los $4,100 que se estima en la actualidad.

“No solo ganó mucho menos que el mercado de valores en general, sino que se declaró en quiebra seis veces, no pagó a innumerables trabajadores, estafó a la gente común y dio muy poco a causas benéficas”, criticó Wingfield.

“¿Es esa la historia de un empresario exitoso?”, preguntó.

Expertos ponen en duda la imagen de hombre de negocios exitoso de Trump

Muchos expertos en economía descartan que esa imagen de hombre de negocios próspero de Trump sea real.

Mark Cuban, empresario multimillonario que forma parte del conocido programa de televisión Shark Tank en el que emprendedores buscan el apoyo de expertos como él, fue preguntado en CNN si apoyaría en el show las actividades empresariales de Trump, que en los últimos tiempos se embarcó en venta de zapatos, criptomonedas, piezas de su traje e incluso biblias.

" Uno solo vende esas cosas porque tiene que hacerlo, porque necesita el dinero. La gente piensa que es un gran hombre de negocios. Si el trabajo de la presidencia fuera invertir en bienes raíces, elegir cortinas y accesorios, probablemente él sería el más calificado. Pero no lo es”, aseguró tajante.

“No es un hombre de negocios. Ha fracasado pronto y muchas veces. Y lo peor de su carrera empresarial es la cantidad de veces que estafa a los estadounidenses que trabajan duro", agregó.

Cuban, quien apoyó inicialmente a Trump cuando anunció su salto a la política en 2015, asegura que se desilusionó complemente con la campaña del expresidente y respalda ahora a la demócrata Harris, quien asegura que es la candidata que mejor servirá a los intereses de las pequeñas empresas y la economía en general.

“Su estatus y su riqueza son cruciales para su imagen pública. Trump vendió al pueblo estadounidense la idea absurda de que era un empresario exitoso que podía diseñar un resurgimiento estadounidense”, escribió Reed Galen, estratega político independiente y cofundador del Proyecto Lincoln, en un artículo de opinión publicado en 2020 por el diario The Guardian.

“Al igual que todo lo que involucra a Donald Trump, esto fue pura ficción, una estafa que se está desmoronando ante nuestros propios ojos”, agregó.

Mark Wingfield mostró también sus preocupaciones sobre la creencia tan extendida que Trump sea un gurú de los negocios.

“Vemos dos problemas con este pensamiento: primero, Trump es un empresario fraudulento. Y segundo, la “experiencia empresarial” no es la calificación clave para gobernar la nación”, afirmó.

Wingfield calificó la estrategia de negocios de Trump y su familia como un modelo que “se basa en el engaño, la mentira, no pagar a los proveedores, falsear las cuentas y poner una capa de oro falsa sobre el fracaso. Ese no es el modelo de negocios que nadie debería aspirar a seguir”.

“Su patrimonio neto está registrado actualmente en $4,100 millones. Eso suena bastante impresionante. Y es cierto, ha desarrollado muchas propiedades en muchos lugares. Sin embargo, también sabemos que a lo largo de la carrera temprana de Trump, su padre le transmitió, a través de una serie de ‘préstamos’, obsequios y subvenciones, un total de $413 millones (según un exhaustivo informe de investigación de The New York Times de 2019). Eso es mucho dinero”, recordó.

¿Qué proponen Harris y Trump en materia económica?

Pese a la ventaja que cuenta en el imaginario colectivo de los votantes, lo cierto es que Trump no ha ofrecido muchos detalles de sus propuestas económicas. Sin embargo, esto no parece pasarle factura en las encuestas.

En el caso de Harris, en cambio, son más los que ponen su lupa en sus promesas para la economía, mostró el estudio. En esta nota desglosamos al detalle los planes económicos de ambos candidatos.

Conscientes del fuerte peso que los votantes dan a la economía, ambos candidatos han buscado ganar votos prometiendo aliviar sus dolores económicos. La vicepresidenta ha ofrecido mejorar el clave crédito tributario por hijo, hacer permanente otro que ha reducido el pago del seguro médico y ayudas para los que comprarán una casa por primera vez, entre otras promesas.

Trump, por su parte, ha dicho que buscará extender ayudas tributarias que entraron en vigor en su primer gobierno, reducir el pago de impuestos a quienes reciben el Seguro Social y los que ganan parte de su salario con propinas, y elevar algunos aranceles a productos del exterior, sobre todo a los procedentes de China.

