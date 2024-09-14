Trump celebra el apoyo de Nicky Jam... y confunde su nombre con el de una mujer al presentarlo en un mitin en Las Vegas

Donald Trump sufrió un lapsus este viernes cuando invitó a subir al escenario de su mitin en Las Vegas a Nicky Jam pensando que, por llamarse Nicky, el reguetonero puertorriqueño era una mujer.

"La estrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es bonita. ¿Dónde está Nicky?", dijo Trump segundos antes de percatarse de quién era Nicky. "Oh, mira, me alegro de que él subiera", agregó.

Fue entonces cuando Nicky Jam tomó el micrófono para respaldar la candidatura presidencial del exmandatario. "Es un honor conocerte, señor presidente. De donde yo vengo, la gente no llega a conocer al presidente, así que tengo suerte", dijo el cantante, quien se sumó así a los cantantes Anuel AA y Justin Quiles en su apoyo al republicano.

Trump es respaldado por algunos puertorriqueños y al mismo tiempo detestado por otros en el archipiélago por su trato después del devastador impacto del huracán María en 2017, cuando él estaba en la Casa Blanca.

Trump tardó en visitar Puerto Rico y, cuando lo hizo, ofendió a muchos cuando lanzó rollos de papel toalla a damnificados de la tormenta. En esa visita también aseguró que ese desastre no era "una catástrofe real", como sí lo fue Katrina en 2005 en Louisiana.

En septiembre de 2018, Trump fue eje de otra controversia al negar que el ciclón María provocara casi 3,000 muertes, como indicó un informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas, y al acusar sin pruebas a los demócratas de manipular esa cifra para hacerle quedar mal.

