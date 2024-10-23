De un apartamento en Manhattan a un Mercedes-Benz de Lauren Bacall: los bienes que Giuliani debe entregar a las trabajadoras electorales de Georgia a las que difamó

Video Rudy Giuliani puede quedarse sin varios de sus bienes por demanda: estas son las propiedades en riesgo

El exalcalde de Nueva York Ruddy Giuliani debe entregar la propiedad de un inmueble así como varios objetos de gran valor a fin de compensar a las dos trabajadoras electorales de Georgia a las que difamó mientras ayudaba al expresidente Donald Trump en sus esfuerzos infructuosos por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

En diciembre, un jurado federal de Washington DC ordenó a Giuliani pagar $148 millones a las mujeres por difundir mentiras sobre ellas que provocaron una avalancha de amenazas racistas y trastornaron sus vidas.

Días después de la decisión, el exalcalde se declaró en bancarrota , pero el caso fue desestimado en julio y, desde entonces, las demandantes han estado intentando sin éxito cobrar el dinero otorgado por el tribunal.

De acuerdo con la decisión del juez federal de distrito Lewis Liman publicada el martes, Ruby Freeman y su hija, Wandrea "Shaye" Moss podrán utilizar los servicios de un síndico para vender los activos de Giuliani "afin de garantizar que la liquidación de los activos transferidos se lleve a cabo rápidamente" y "maximiza el valor de venta de los artículos”

Las propiedades y bienes que Giuliani debe entregar

Según la orden del juez Liman, estos son los bienes y propiedades que Giuliani deberá entregar a Freeman y Moss:

• Las acciones que demuestran el interés del demandado en Manhattan y cualquier contrato de arrendamiento de propiedad y otro documento que le dé derecho a la propiedad y posesión de dicho apartamento;

• Todos los derechos e intereses y la causa de acción por los honorarios adeudados a Giuliani por los servicios prestados en 2020 y 2021 a la campaña presidencial del expresidente Trump y al Comité Nacional Republicano;

• El efectivo no exento en las cuentas corrientes abiertas en Citibank, N.A.

• Mercedes-Benz, modelo SL500, año modelo 1980;

• Muebles varios;

• Una televisión;

• Recuerdos deportivos;

• Fotografía firmada por Reggie Jackson;

• Fotografía firmada del Yankee Stadium;

• Camisa firmada por Joe DiMaggio;

• Bisutería;

• Un anillo de diamantes;

• Dos relojes Bulova;

• Cinco relojes Shinola;

• Un reloj Tiffany & Co.;

• Un reloj Seiko;

• Un reloj Frank Muller;

• Un reloj Graham;

• Un reloj Corium;

• Un reloj Rolex;

• Dos relojes IWC;

• Un reloj Invicta;

• Dos relojes Breitling;

• Un reloj Raymond Weil;

• Un reloj Baume & Mercer;

• Seis relojes adicionales; y

• Cualquier propiedad adicional que ordene el tribunal a petición de los administradores judiciales u otros acreedores judiciales del demandado.

Valor monetario y valor sentimental

Los bienes señalados por el tribunal no se acercan a cubrir el valor de la indemnización otorgada a Freeman y Moss.

El apartamento tiene un valor aproximado de $6 millones, y de acuerdo con un reporte de Realtor.com había estado a la venta por $6.5 millones desde julio de 2023, hasta que su precio fue bajado hasta $5.175 millones para poder venderlo antes de que pudiera ser entregado a Freeman y Moss.

El Mercedes-Benz SL500 de 1980, es un convertible de dos puestos que podría ser vendido entre $15,000 y $20,000 dependiendo de su estado, e incluso un poco más considerando su notoriedad por el caso que obliga a su venta y por el hecho de haber pertenecido a la actriz de Hollywood Lauren Bacall, lo cual podría animar a algún coleccionista.

Giuliani pidió al tribunal no incluir un reloj que había pertenecido a su abuelo por razones sentimentales, pero su pedido fue rechazado.

“El Tribunal no duda de que algunos de los objetos puedan tener un valor sentimental para el demandado”, dice la orden. “Pero eso no le da derecho al demandado a seguir disfrutando de los bienes en detrimento de las demandantes, a quienes les debe aproximadamente $150 millones. Después de todo, la política subyacente de estos estatutos de Nueva York es que ‘a ningún hombre se le debe permitir vivir al mismo tiempo en el lujo y endeudado’”.

Según documentos judiciales presentados a principios de este año los recuerdos deportivos y las joyas tienen un valor combinado de unos $30,000 dólares.

Espera, hay más

El juez Liman aún tiene que decidir si Giuliani deberá también entregar un apartamento de su propiedad en Palm Beach, Florida, donde actualmente reside, la misma ciudad donde se encuentra el club social Mar-a-Lago, la residencia permanente de Trump.

En una audiencia celebrada en abril, el juez federal de bancarrotas de Nueva York Sean Lane, reconoció la "significativa preocupación” de que Giuliani pudiera estar invirtiendo dinero en el condominio que debe a sus numerosos acreedores, pero dijo que se abstendría de forzar la venta de la propiedad, valorada en aproximadamente $3.5 millones, dejando la decisión en manos de Liman.

Liman también pospuso la decisión sobre la venta de cuatro anillos de la Serie Mundial de los Yankees de Nueva York hasta resolver un reclamo del hijo de Giuliani, quien dice que su padre se los había regalado.

