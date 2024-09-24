Cambiar Ciudad
Donald Trump

La estrecha relación de Trump y Mark Robinson, el polémico candidato a gobernador de Carolina del Norte detrás del escándalo del "nazi negro"

Después del reporte de CNN sobre sus supuestos comentarios en un foro de una web pornográfica, nadie espera ver ya Donald Trump junto a Robinson, el candidato republicano a gobernador en Carolina del Norte del que llegó a decir que era mejor que Martin Luther King Jr. Esos sí, la campaña del expresidente niega que se plantee retirarle el apoyo.

Univision picture
Por:Univision
Video Donald Trump tiene un 'pegajoso' problema de campaña: Proyecto 2025

Donald Trump estuvo de campaña en el crucial estado de Carolina del Norte el fin de semana y no contó con la compañía de Mark Robinson, el actual candidato a gobernador de quien llegó a decir que era mejor que Martin Luther King Jr.

En realidad, en el mitin del sábado en Wilmington Trump a Robinson ni lo mencionó. Tampoco está invitado al evento de Mint Hill, un suburbio de Charlotte, este miércoles.

Y es que aunque la campaña de Trump niegue que le vaya a retirar el apoyo a Robinson, a nadie se le escapa que ahora mismo puede resultar venenoso aparecer en público con el protagonista del escándalo desatado por un trabajo de investigación de CNN que bien podría (o debería) costarle la carrera política.

De acuerdo con el explosivo reporte de CNN publicado el jueves, antes de meterse en política, Robinson participaba frecuentemente en un foro pornográfico en línea, donde hizo perturbadores comentarios, como autodefinirse como un "nazi negro" o mostrarse a favor de la reinstauración de la esclavitud. Eso, además de una profusión afirmaciones “de naturaleza sexual y lasciva”.

A pesar del escándalo, el aparente desplante de Trump y la renuncia de personal clave de su equipo, Robinson insiste que no suspenderá su campaña alegando que él no fue el autor de los comentarios, pese a las pruebas mostradas por CNN.

"Martin Luther King en esteroides"

Robinson saltó al escenario público en abril de 2018 gracias a un discurso de apenas cuatro minutos que, como ciudadano privado, pronunció ante el ayuntamiento de Greensboro en defensa del derecho a portar armas y en apoyo a la policía a raíz del tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Después de que el entonces representante republicano por Carolina del Norte Mark Walker compartiera el video en las redes sociales, Robinson se convirtió en un invitado habitual en la cadena conservadora Fox News.

También fue invitado a formar parte de la junta directiva de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y en 2020, en su primera postulación a un cargo público, fue elegido como el primer vicegobernador negro del estado con una campaña que describía la pandemia de covid-19 como una conspiración globalista para destruir a Donald Trump.

El 22 de abril de 2023, Robinson anunció su campaña para la nominación republicana a gobernador de Carolina del Norte, y en la convención anual estatal del Partido Republicano en ese estado celebrada el mes siguiente, Trump manifestó entusiasmo por el futuro político de Robinson.

El expresidente celebró que Robinson se hubiera convertido en “ una de las grandes estrellas del partido, una de las grandes estrellas de la política” aunque en ese entonces no llegó a hacer oficial su respaldo en la contienda primaria por la candidatura a la gobernación del estado.

A pesar de eso, en diciembre, Trump invitó a Robinson a Mar-a-Lago, donde organizó un evento de recaudación de fondos para el polémico vicegobernador.

En ese evento, Trump dijo que Robinson llegaría a ser “uno de los grandes líderes del país”, que lo consideraba “duro” e “inteligente”. “Es una estrella, a la que hay que apreciar como un buen vino”.

Cuando Trump finalmente le da su respaldo oficial para que se convirtiera en el candidato republicano a gobernador, el 3 de marzo de 2024, llega a decir: “Este es Martin Luther King en esteroides”.

“Se lo dije a Mark. Le dije: 'Creo que eres mejor que Martin Luther King'. Creo que eres Martin Luther King multiplicado por dos'”.

Dos días más tarde, Robinson obtuvo una cómoda victoria sobre sus rivales con el 64.83% de los votos.

Trump aún apoya a Robinson

El 15 de julio, Robinson salta a la prominencia nacional al serle concedido un espacio para hablar en la primera noche de la Convención Nacional Republicana, cuando llamó a Trump: "El corazón valiente de nuestro tiempo".

En agosto, Trump y Robinson hacen apariciones conjunta en mítines en Asheville y Asheboro, Carolina del Norte. El expresidente se refiere a Robinson como "un muy buen hombre"

Él está ahí peleando, luchando y sabemos que es un luchador, el próximo gobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson”, dijo Trump en Asheville.

Las apariciones de estos días son las primeras que hace Trump en Carolina del Norte sin la compañía de Robinson, aunque tampoco ha hecho público que rompa con él.

"La campaña del presidente Trump se centra en ganar la Casa Blanca y salvar al país", dijo la secretaria de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt en un comunicado, sin abordar los problemas que enfrenta Robinson.

“Carolina del Norte es una parte vital de ese plan. Estamos seguros de que, a medida que los votantes comparen el historial de Trump de una economía fuerte, baja inflación, una frontera segura y calles seguras, con el fracaso de Biden-Harris, entonces el presidente Trump ganará el estado de Tarheel una vez más”, añadió Leavitt

Y, según NBC News, Leavitt dijo también que los informes de que Trump está considerando retirar su respaldo a Robinson son “falsos”.

Con información de The Associated Press.

Video Mark Robinson defiende sus polémicos sermones sobre cómo Dios escoge "hombres" para dirigir
