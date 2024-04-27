Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur y aliada de Trump que cuenta con orgullo cómo mató a su propia perra

Video Gobernadora de Dakota del Sur busca prohibir el envío por correo de píldoras para interrumpir el embarazo

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, una de las posibles compañera de fórmula de Donald Trump, admitió en un libro haber matado a sangre fría a su propia perra, lo cual ha despertado una ola de críticas, algunas desde el propio sector conservador.

Como otros aspirantes a la vicepresidencia en caso de que Trump gane las elecciones de este año, Kristi Noem también ha escrito un libro sobre su vida y su visión política, que se publicará el próximo mes en EEUU, bajo el título 'Sin vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal en la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos' ( No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward).

El diario británico The Guardian obtuvo una copia del texto y dio a conocer el inesperado pasaje en el que la gobernadora no solo confiesa haber matado a su cachorra, sino también a otro animal. Lo muestra como una forma de ilustrar su voluntad y decisión de hacer cualquier cosa “difícil, caótica y fea” si es necesario.

“Cricket era una braco de pelo duro, de unos 14 meses de edad”, escribió Noem en el libro, citada por The Guardian. La cachorra tenía una "personalidad agresiva", según Noem, que quería entrenarla para cazar faisanes.

Un día la llevó de cacería con otros perros mayores, buscando educarla, pero la perra arruinó la cacería "loca de emoción" y ahuyentó a los pájaros. Entonces la gobernadora la llamó y usó un collar electrónico para intentar controlarla, pero, según la mujer, nada funcionaba, la perra estaba eufórica.

Luego, de camino a casa, Noem se detuvo en la residencia de una familia para conversar con ellos y entonces Cricket se escapó y atacó y mató a varias gallinas de la familia. Por último, cuando ella intentó detenerla, el animal se volvió para moderla, narra Noem, quien cuenta que tuvo que disculparse repetidamente y enviarle un cheque a la familia por el valor de sus gallinas.

La gobernadora, que describió a la cachorra como "inentrenable", "peligrosa para cualquiera con quien entraba en contacto" y "menos que inútil... como perro de caza" escribió que "en ese momento me di cuenta de que tenía que sacrificarla".

La mujer cuenta que tomó su arma y llevó a la perra a un pozo de grava y le disparó. “No fue un trabajo agradable”, escribe, “pero había que hacerlo. Y cuando terminó, me di cuenta de que había que hacer otro trabajo desagradable”.



Y es que Cricket no fue el único animal sacrificado ese día por la gobernadora. Tras disparar a su perra, Noem decidió que también mataría a un macho cabrío que tenía su familia y que era "desagradable y malo" y olía mal, porque no estaba castrado.

Le encantaba perseguir a sus hijos y los embistió alguna vez, así que decidió que el animal correría la misma suerte que Cricket.

Pero al arrastrarlo al pozo de grava, el animal saltó, al mismo tiempo, que ella disparaba, y no consiguió matarlo, así que Noem regresó a la camioneta, buscó otro cartucho y rápidamente regresó al pozo y le disparó, esta vez con éxito.

La gobernadora cuenta que entonces vio que unos trabajadores de la construcción la habían visto matar a los dos animales y que justo en ese momento llegó el autobús escolar y se bajaron sus hijos. Su hija enseguida preguntó extrañada dónde estaba Cricket.

Una ola de críticas contra Kristi Noem

Tras la difusión de este pasaje del libro que adelantó el diario The Guardian, la ola de críticas contra la gobernadora no se hizo esperar, y no solo de los demócratas, también de los republicanos y en general entre votantes de diferente signo en las redes sociales.

El Proyecto Lincoln, un grupo conservador que se opone a Trump y el entorno M.A.G.A, publicó un video en el que se ven perros que se portan mal y un texto que dice: "Dispararle a tu perro en la cara no es una opción".

Rick Wilson del Proyecto Lincoln, escribió en X: "Se mata a los perros viejos, a los perros heridos y a los perros enfermos de forma humana, no disparándoles y arrojándolos a un pozo de grava”. “Es antideportivo y deliberadamente cruel... pero ella escribió esto para demostrar que la crueldad es el punto”, agregó.

Por su parte, Alyssa Farah Griffin, quien fuera empleada de la Casa Blanca de Trump, y actualmente crítica del exmandatario, escribió: “Soy una amante de los perros y, sinceramente, estoy horrorizada por el extracto de Kristi Noem. Ojalá ni siquiera lo hubiera leído. Un perro de 14 meses todavía es un cachorro y se puede entrenar. Gran parte del mal comportamiento en los perros es no tener un entrenamiento adecuado por parte de los humanos. Los perros son un regalo de Dios. Son un reflejo de su amor incondicional. Cualquiera que lastime innecesariamente a un animal porque es un inconveniente necesita ayuda”.

También criticó públicamente a Noem Sarah Matthews, otra asistente de Trump devenida en opositora: "No estoy segura de por qué alguien se jactaría de esto a menos que esté enfermo y retorcido", escribió.

Desde PETA, el grupo de Personas por el Trato Ético de los Animales, enviaron un mensaje: “La mayoría de los estadounidenses aman a sus perros, y sospechamos que considerarán a la gobernadora Noem como una loca psicótica por dejar que esta cachorra traviesa se soltara hacia las gallinas y luego castigarla decidiendo personalmente volarle los sesos en lugar de intentar entrenarla o encontrar un tutor más responsable que le proporcionara un hogar adecuado. La gobernadora Noem obviamente no comprende los conceptos políticos vitales de educación, cooperación, compromiso y compasión".

La campaña de reelección de Biden también aprovechó el momento para contar la historia con una foto de Noem junto a Trump.

La respuesta de Noem a las críticas

Tras la ola de críticas que ha recibido, la gobernadora Kristi Noem decidió volver a las redes sociales para responder.

"Amamos a los animales, pero decisiones difíciles como estas ocurren todo el tiempo en una granja", escribió en X. "Tristemente, hace algunas semanas tuvimos que sacrificar a 3 caballos que habían estado en nuestra familia por 25 años".

La gobernadora de Dakota del Sur también convidó a los votantes a pre-ordenar el libro y leerlo si querían más "historias reales, honestas y políticamente incorrectas que dejarán boquiabiertos a los medios".

