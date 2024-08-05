Quiénes son los posibles compañeros de fórmula de Kamala Harris: estos son sus pros y contras

Video ¿Quién será la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris? Analizamos las opciones de la demócrata

Después de un vertiginoso proceso de dos semanas, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris sostuvo reuniones el pasado fin de semana en su residencia en el Observatorio Naval con tres de los candidatos que está considerando para ser su compañero de fórmula en las elecciones de noviembre.

La salida tardía del presidente Joe Biden de la contienda electoral dejó a su sucesora con relativamente poco tiempo para examinar los antecedentes e historiales de los aspirantes a ocupar el puesto, pero después de dos semanas el grupo parece haberse reducido a los tres demócratas entrevistados el fin de semana: el senador por Arizona Mark Kelly, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Estos son los beneficios y problemas que cada uno de estos candidatos podrían traer a la campaña de la vicepresidenta:

PUBLICIDAD

Senador Mark Kelly

Mark Kelly, senador demócrata por Arizona. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP



Pros: Kelly es un demócrata moderado de un estado clave y cuenta con un historial destacado como veterano de la Armada y astronauta retirado de la NASA con cuatro misiones espaciales. Kelly ha sido una voz influyente en materia de inmigración y seguridad fronteriza, trayendo credibilidad en esa materia a la campaña de Harris.

Kelly ganó cómodamente su reelección en 2022 derrotando a Blake Masters, un republicano del ala trumpista apoyado por el grupo de multimillonarios de Silicon Valley que avala al candidato republicano a la vicepresidencia JD Vance.

Kelly, de 60 años de edad y padre de dos hijos, está casado con la exrepresentante demócrata por Arizona Gabby Giffords, quien sobrevivió un atentado en enero de 2011 cuando un hombre le disparó en la cabeza durante un encuentro con votantes en un automercado de Tucson.

Contras: De llegar a la vicepresidencia, el importante escaño de Kelly en el Senado entraría en juego en una elección especial de 2026, algo que podría resultar problemático en las elecciones de medio término.

Gobernador Josh Shapiro

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. Imagen Matt Rourke/AP



Pros: Shapiro cuenta con una gran popularidad en Pensilvania, un estado que necesitan los demócratas si quieren conservar la Casa Blanca. Allí Shapiro ha logrado tres victorias electorales seguidas desde 2016; primero al alcanzar la fiscalía general del estado, puesto para el cual fue reelecto en 2020 y luego al llegar a la gobernación en con el 56.5% de los votos.

PUBLICIDAD

Shapiro, quien tiene 51 años de edad y es padre de cuatro hijos, ha sido elogiado por su oratoria que recuerda a la del expresidente Barack Obama y cuenta con un 61% de popularidad en el estado que gobierna.

Contras: Shapiro es un demócrata moderado cuyo apoyo por los vales escolares y recortes de impuestos podrían levantar suspicacias en la importante ala progresista del Partido Demócrata. También los más críticos con el gobierno de Benjamin Netanyahu han expresado dudas por sus posiciones a favor de Israel.

Gobernador Tim Walz

Tim Walz, el gobernador de Minnesota Imagen Jacquelyn Martin/AP



Pros: El gobernador de Minnesota podría atraer a los importantes votantes del área del Medio Oeste reforzando la candidatura de Harris en el vecino y crucial estado de Michigan. Walz ha mostrado un uso rápido y efectivo del humor, siendo él quien inició el uso del epíteto weird, o raro, para describir la campaña del expresidente y Vance.

Waltz, de 60 años de edad y padre de dos hijos, sirvió en la Guardia Nacional de Minnesota durante 24 años y antes de iniciar su carrera política fue profesor de geografía.

Contras: Minnesota no es un estado clave para el triunfo de Harris, y aunque la popularidad de Trump aumentó entre sus votantes, la misma ha disminuido desde que Harris reemplazó a Biden a la cabeza de la fórmula presidencial demócrata. Ocasionalmente, Walz tomó posturas conservadoras, especialmente sobre armas, cuando estuvo en el Congreso.

El martes, Harris tiene previsto iniciar una gira por estados clave junto con su compañero de con una concentración en Filadelfia, lo que ha llevado a muchos analistas a creer que la elección de esa ciudad es una señal de que Shapiro será el elegido para acompañar a Harris.

PUBLICIDAD

Mira también: