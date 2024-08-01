¿Cuánto conoces a los posibles compañeros de Kamala Harris a la vicepresidencia?

Video ¿Quién será la fórmula vicepresidencial de Kamala Harris? Analizamos las opciones de la demócrata

La vicepresidenta Kamala Harris y virtual candidata demócrata anda en la búsqueda de la persona que la acompañará en la fórmula presidencial. Es un proceso que suele tomar meses, pero que en esta oportunidad, por la repentina entrada de Harris en la competencia, debe cumplirse en semanas.

Y como si eso no fuera ya un problema grande, una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicada este jueves encontró que varios de los principales contendientes para el puesto son nombres desconocidos para los estadounidenses.

Solo el senador de Arizona Mark Kelly se destaca por reconocimiento de nombre y mayor simpatía, particularmente entre los demócratas.

En cada uno de los posibles compañeros de fórmula, se buscan cualidades políticas, ideológicas y personales que complementen a la candidata a la presidencia. Algunos calculan que en esta oportunidad hasta se busca alguien que ayude a ganar votos en estados péndulo (aunque es difícil predecir el impacto que pueda llegar a tener).

La encuesta, que se realizó después de que el presidente Joe Biden anunciara que se retiraba de la carrera y Harris se convirtiera en la probable candidata presidencial demócrata, destaca las fortalezas y debilidades que diferentes políticos podrían aportar a la candidatura, y los desafíos que podrían enfrentar si fueran seleccionados.

Harris dijo el martes que aún no había decidido quién será su número 2. Pero ya anunció que ella, y quien elija, emprenderán una gira por siete estados de campos de batalla clave, incluidos Pensilvania, Arizona y Carolina del Norte, la próxima semana.

Mark Kelly, el más conocido

Mark Kelly, senador demócrata por Arizona. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Aproximadamente 3 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión muy o algo favorable de Kelly, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 tienen una opinión negativa.

Generar más sentimientos buenos que malos es una relativa rareza en la política presidencial de estos días: Biden y el expresidente Donald Trump han sido vistos más negativamente que positivamente desde hace varios años.

Sin embargo, como muchos de los otros contendientes, Kelly no es un nombre familiar. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él.

Kellly ha demostrado ser un activista probado en batalla, ganando una elección especial en 2020 para arrebatar el escaño del Senado de Arizona del control republicano y luego reteniéndolo dos años después para un mandato completo de seis años.

El veterano de la Marina es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado y ha sido una voz influyente entre los demócratas en materia de inmigración y seguridad fronteriza, una vulnerabilidad política para Harris que los republicanos buscan explotar.

Josh Shapiro, un gobernador crucial

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. Imagen Matt Rourke/AP



Shapiro es ampliamente desconocido para los estadounidenses y demócratas, excepto en el noreste, donde tiene más reconocimiento de su nombre y mayor preferencia.

La encuesta encontró que 6 de cada 10 adultos estadounidenses (incluido el 57% de los demócratas) no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre Shapiro. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses lo ven favorablemente y un porcentaje similar lo ve desfavorablemente.

Shapiro fue elegido gobernador en 2022, derrotando al republicano Doug Mastriano, una figura controvertida que generó oposición y críticas de miembros de su propio partido, incluido el entonces senador republicano Pat Toomey.

El demócrata Gary Hines, de 68 años y residente de Filadelfia, elogió mucho al gobernador de su estado natal y añadió: "Odiaría verlo irse, porque apenas está comenzando en Pensilvania".

Andy Beshear, líder en un estado conservador

Andy Beshear, gobernador de Kentucky. Imagen Timothy D. Easley/AP

Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él.

Quienes tienen una opinión están divididos en partes iguales: el 17% de los adultos estadounidenses tiene una opinión positiva y el 15% una negativa.

Beshear, descendiente de una conocida familia demócrata en el estado, derrotó al entonces gobernador. Matt Bevin, una figura profundamente impopular, incluso en el conservador Kentucky, ganó la reelección en 2023 contra el republicano Daniel Cameron, un antiguo protegido del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.

La victoria de Beshear el año pasado se atribuyó en parte a su defensa del derecho al aborto, incluido un anuncio de campaña que mostraba a una sobreviviente de agresión sexual atacando a Cameron por sus posturas.

Tim Walz, el impulsor de "weird"

Tim Walz, el gobernador de Minnesota Imagen Jacquelyn Martin/AP



Al igual que los otros gobernadores que se están discutiendo, el gobernador Tim Walz no tiene mucho perfil nacional, y eso también significa que es una pizarra relativamente en blanco.

No fue incluido en la encuesta AP-NORC, pero una nueva encuesta de ABC News/Ipsos, que preguntó sobre la preferencia de manera ligeramente diferente, encontró que alrededor de 9 de cada 10 adultos estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él.

Actualmente, Walz dirige la Asociación de Gobernadores Demócratas.

Walz, quien también sirvió durante 12 años en la Cámara de Representantes, ascendió en la lista de Harris en los últimos días después de que acuñó "raro" como un nuevo tema de conversación para describir la candidatura republicana.

Es una línea que ahora utilizan ampliamente el vicepresidente y otros demócratas.