Kamala Harris

Kamala Harris alcanza los votos para ser oficialmente la candidata presidencial del Partido Demócrata

En una comunicación vía video, la vicepresidenta anunció que aceptará oficialmente la nominación presidencial del Partido Demócrata la semana próxima, cuando finalizará la votación virtual de los delegados demócratas previa a la Convención Nacional.

Por:
Univision
Video Kamala Harris logra los votos necesarios para ser la candidata presidencial del Partido Demócrata

Menos de dos semanas después de haber sido propuesta por el presidente Joe Biden para que asumiera la candidatura presidencial demócrata tras desistir de buscar la reelección, la vicepresidenta Kamala Harris ha logrado los votos necesarios para ser la nominada oficial del partido para las elecciones de noviembre.

La tarde del viernes, durante una transmisión vía YouTube organizada por la campaña de Harris, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, anunció que Harris se había convertido oficialmente en la candidata tras pasar el mínimo de delegados necesarios para recibir el nombramiento.

“(La vicepresidenta Harris) será la nominada del Partido Demócrata cuando termine la votación", dijo Harris, en referencia al hecho de que, aunque ya pasó el umbral necesario, hasta el lunes seguirán recibiéndose votos de delegados.

Harrison destacó que Harris será la primera nominada presidencial de color por uno de los principales partidos estadounidenses. Además, será la segunda candidata demócrata, después de Hillary Clinton, quien compitió ante Donald Trump en las elecciones de 2016.

Poco después, Harris se unió a Harrison vía telefónica para agradecer el honor y dijo que la próxima semana aceptará la nominación oficialmente, tres semanas antes de la Convención Nacional Demócrata de Chicago, donde, en condiciones normales, suelen hacerse esos anuncios.

La vicepresidenta dijo que estaba "honrada de ser la virtual nominada demócrata" y dijo estar entusiasmada por lo que viene, aunque "sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer".

"El poder está con el pueblo. Vamos a ganar esta elección y lo haremos todos juntos", dijo dirigiéndose a su equipo de campaña.

Una votación previa a la Convención Nacional Demócrata

Los demócratas tuvieron que organizar esta votación virtual por adelantado para evitar que Biden (y ahora Harris) quedara fuera de las boletas en Ohio.

El martes, el Partido Demócrata anunció que Harris era el único candidato que calificaba para la votación virtual que comenzó el jueves por la mañana y concluirá el lunes por la noche, fecha límite para que los delegados demócratas presenten sus votos.

Se espera que Harris, una vez acepte la nominación, anuncie a su compañero de fórmula. Su campaña ya ha anunciado que ambos realizarán mítines en estados indecisos a partir del próximo martes.

Kamala HarrisConvención Demócrata

