“Hombres con Harris”: la iniciativa de la campaña demócrata para movilizar el voto hispano masculino

La campaña presidencial de Kamala Harris-Tim Walz lanzó una iniciativa dirigida a hombres hispanos en los estados clave hablándoles directamente sobre lo que está en juego en estas elecciones.

Video Votantes hispanos apoyan en su mayoría a Kamala Harris, según encuesta: ¿qué hará Trump para cambiar esto?

La campaña presidencial de Kamala Harris-Tim Walz lanzó la iniciativa “Hombres con Harris”, un esfuerzo dirigido a movilizar el voto de hombres hispanos en estados clave hablándoles directamente sobre lo que está en juego en estas elecciones.

Las claves del town hall de Univision con Kamala Harris: 'Los latinos preguntan'

El gobernador Walz (compañero de fórmula de Harris) empezó la gira este miércoles en Phoenix, Arizona, acompañado del congresista y candidato a senador, Rubén Gallego, y al actor Jaime Camil

“Hombres con Harris” desarrollará una serie de eventos hasta el día de las elecciones, incluyendo paradas en Arizona, Nevada y Pensilvania, considerados los tres estados cruciales dentro del grupo de los llamados “péndulo” que pueden definir el resultado de las presidenciales.

En las diferentes paradas de la gira participarán miembros del caucus hispano del Congreso, creadores digitales y celebridades como Aarón Domínguez, Guillermo Díaz, Nick González y Al Madrigal, entre otros.

La idea de la iniciativa es llegar a los hombres hispanos en los pequeños negocios donde trabajan, los lugares donde se recrean (como bares o restaurantes) sus centros comunitarios o sedes sindicales y en otros sitios donde hablen de los temas que les preocupan o les motivan para ir a votar este noviembre.

La campaña Harris-Walz ha identificado que entro esos temas están la atención médica para las familias, reducir los costos de vida y la creación de una economía de oportunidades en la que todos puedan triunfar, algo que la plataforma demócrata asegura que puede ayudar a concretar para el beneficio de la comunidad hispana.

Voto hispano, más importante que nunca

Dado lo parejo que marchan ambos candidatos en las encuestas, se estima que todos los sectores de votantes podrían definir el resultado electoral, particularmente el voto hispano (que es el segundo bloque de votantes en tamaño).

Los eventos son una parte de la estrategia integral de la campaña para alcanzar a los votantes latinos en la recta final de esta campaña a través de la prensa, los medios pagados y los esfuerzos organizativos sobre el terreno:

Una parte importante de la estrategia es la aparición de la candidata y su segundo en medios de comunicación que lleguen al público hispano. Por ejemplo, este jueves 10 de octubre, la vicepresidenta Harris participará en un 'town hall' de Univisión en Las Vegas, Nevada, llamado “Los Latinos preguntan… Kamala Harris responde”.

Además, los líderes latinos de los estados que están incluidos en el plan “Hombres por Harris” se centrarán intensamente en la participación de los medios de comunicación hispanos locales.

La campaña informó que durante el Mes de la Herencia Hispana hizo una inversión en medios de comunicación hispanos, que ha calificado de “histórica”, con unos $3 millones destinados a la radio.

Los demócratas aseguran que “la inversión de la campaña en los medios de comunicación hispanos es una de las mayores y realizada con más anticipación en la historia de campañas presidenciales”, según indican en el comunicado de prensa para informar de la gira.

