6 preguntas sobre la jueza que lleva el caso de Trump sobre su manejos de documentos secretos

Video Juicio a Trump en Nueva York: el intenso interrogatorio de la defensa del expresidente a Stormy Daniels

La jueza Aileen Cannon pospuso esta semana indefinidamente el inicio del juicio por el caso que acusa a Donald Trump de mal manejo de documentación clasificada, dándole al expresidente un tiempo de ventaja que estaba buscando.

Trump está acusado en esta corte de Florida de docenas de cargos por mal manejo de información clasificada después de que terminó su presidencia y de conspirar con dos asistentes para obstruir al gobierno cuando quiso recuperar el material de su casa, en el club Mar-a-Lago de Palm Beach.

Los fiscales han acusado a Trump de llevarse cientos de documentos clasificados cuando salió de la Casa Blanca, que contenían material calificado como 'top secret' y que, según reportes posteriores, incluían secretos nucleares e información de inteligencia delicada.

En un caso cargado de política en un año electoral, Cannon está en el centro de las críticas y los cuestionamientos del lado de la Fiscalía, liderada por el fiscal especial Jack Smith, y de expertos legales que consideran que es una jueza que ‘no ha demostrado estar a la altura’.

1. ¿La jueza fue ‘elegida por Trump’?

Puede sonar mal, pero en realidad Cannon, una jueza de origen colombiano, fue elegida por Trump como candidata para el tribunal que ocupa desde finales de 2020.

Es decir, que la elección fue parte de sus tareas presidenciales: nominar jueces.

En esta imagen de un video, Aileen Cannon testifica durante su audiencia de nominación ante el Comité Judicial del Senado en Washington, el 29 de julio de 2020. Imagen AP

2. ¿Por qué critican a la jueza Aileen Cannon?

Cannon que tiene relativamente poca experiencia. Ha avanzado lentamente, muy lentamente para algunos expertos legales, celebrando audiencias sobre mociones llamativas, que probablemente otros magistrados hubieran desestimado, y planteando preguntas legales inusuales.

La magistrada viene siendo mirada con desconfianza desde que casi se inició el caso. Semanas después de la pesquisa del FBI en Mar-a-Lago y en respuesta a una demanda de Trump que buscaba recuperar los documentos, la jueza nombró a un árbitro independiente para examinar todos los registros hallados. Ese nombramiento fue anulado por un panel de apelaciones unánime, que dijo que Cannon se había excedido en sus límites.

Ha movido la fecha de inicio que tenía prevista para mayo, ahora pospuesta indefinidamente. Y el motivo de tal decisión, señalan expertos, se debe a cosas no resueltas de mero procedimiento. Las disputas sobre pruebas clasificadas se han prolongado durante meses.

“Este caso ya debería haber terminado. En este caso no había nada tan complejo", según comentó a AP, Jeffrey Swartz, un exjuez de Florida.



Asimismo, hay pendientes mociones para desestimar el caso (aunque ya ha rechazado algunas). Y planteamientos tan graves como los que clama la defensa de Trump de que el nombramiento de Smith como fiscal especial fue ilegal.

Y, como si fuera poco, reportes indican que Cannon todavía estaría considerando un reclamo de Trump en el que asegura que él tenía derecho a tener los documentos, un tema que se pensaba que ya estaba resuelto.

También quedan pendientes controversiales pedidos de la defensa para revelar nombres de testigos del gobierno. Al principio, la jueza asintió en este pedido. Pero los fiscales reclamaron publicar los nombres de los testigos los pondría en riesgo de seguridad. Entonces la jueza dio marcha atrás.

3. ¿Aileen Cannon ha 'ayudado' a Turmp con sus decisiones?

Hasta ahora, con su patrón de idas y venidas, de indecisiones y aplazamientos, Cannon ha favorecido la estrategia de Trump de posponer todo lo que se pueda sus juicios.

Cajas de documentos en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Pam Beach, Florida. Imagen Department of Justice



Cannon también tuvo otros fallos a favor de Smith, como el rechazo a dos mociones de Trump y coacusados para desestimar el caso. También le dio la razón a los fiscales en cuestiones de procedimientos de la ley que ampara el manejo de los documentos en cuestión: la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

Pero en términos temporales, la jueza demora procedimientos o deja peticiones sin resolver, lo cual ha hecho que los días, semanas y meses corran... a favor de Trump.

4. ¿Por qué el tiempo es una ventaja para Trump?

Porque si es reelecto en las presidenciales de noviembre, podría nombrar funcionarios en el Departamento de Justicia que estuvieran dispuestos a desguazar el caso.

La estrategia de dilación de procesos es algo que Trump aplica desde hace décadas, incluso mucho antes de ser presidente. Y ahora, con varios frentes judiciales, estatales y federales que 'obstruyen' su campaña presidencial, está haciendo precisamente eso: tratar de ganar tiempo.

Además si el juicio se iniciara antes de las elecciones, probablemente saldrían eventos a la luz con los que Trump prefiere no lidiar en plena campaña. Además, Trump tendría que invertir mucho tiempo en audiencias en lugar de viajar por el país para protagonizar eventos.

Por último, los presidentes están protegidos de investigaciones. Por estos motivos, el tiempo representa todas las ventajas para Trump.

Por el contrario, la Fiscalía quiere avanzar rápidamente y, aunque no lo han manifestado (y no lo harán), Smith busca que el juicio se haga antes de las elecciones. La Fiscalía busca avanzar con los procesos citando el interés público y lo que consideran "pruebas abrumadoras" contra Trump más allá de toda duda razonable.

5. ¿Qué argumento dio la jueza para posponer el juicio de Trump indefinidamente?

Primero, la jueza había fijado la fecha del juicio en Florida para finales de mayo. Pero Cannon no ha tomado decisiones sobre temas importantes sobre el manejo del material clasificado que será usado para el juicio.

Todos los materiales altamente clasificados están protegidos por credenciales de seguridad y solo quienes poseen tales permisos pueden revisar ese tipo de documentación. Pero la jueza aún dice que hay que definir esos lineamientos y por eso se debe posponer la fecha.

Esta semana, Cannon reprogramó varios plazos y colocó una conferencia de programación el 22 de julio. Esto es indicativo que el juicio no empezaría antes de ese día.

6. ¿Tiene opciones el fiscal Smith para presionar a la jueza?

El aplazo indefinido ha sido un golpe para el fiscal Smith, que se queda con muy pocas opciones para avanzar con el juicio.

Expertos legales indican que Smith tiene una opción de pedir una orden para revisar la decisión de Cannon, pero es poco probable que un tribunal superior ordene revertir una orden de este estilo.

También podría inclinarse por buscar que la jueza sea removida del caso, haciendo una presentación sobre problemas persistentes en el avance de la causa. Pero en este caso, sería una opción, por un lado, considerada como un movimiento 'agresivo', con final incierto, y por el otro -nuevamente- el factor del tiempo juega a favor de Trump.