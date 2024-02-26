Ronna McDaniel renuncia al liderazgo del Partido Republicano

Video Preocupación por edad de Biden y Trump para un segundo mandato: ¿puede llegar a ser un problema para el país?

Ronna McDaniel, la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), anunció este lunes que dejará oficialmente su cargo el próximo 8 de marzo, tras el esperado Super Martes electoral.

“He decidido hacerme a un lado en nuestro entrenamiento de primavera el 8 de marzo en Houston para permitir que nuestro nominado seleccione un presidente de su elección. Históricamente, el RNC ha experimentado cambios una vez que tenemos un candidato y siempre ha sido mi intención honrar esa tradición. Sigo comprometida a recuperar la Casa Blanca y elegir a los republicanos en todas las urnas en noviembre”, dijo McDaniel en un comunicado citado por la agencia AP.

La decisión de McDaniel no ha tomado a nadie por sopresa, después de que Trump, quien todo apunta que será el nominado republicano a las presidenciales, diera a conocer públicamente a principios de mes su preferencia por el actual presidente del Partido Republicano de Carolina del norte, Michael Whatley, para el liderazgo del Comité Nacional.



Además de McDaniel, el copresidente del RNC, Drew McKissick, dijo que él también se iría. Trump ya había nombrado a su nuera, Lara Trump, como su posible reemplazo.

Ronna McDaniel, una trumpista caída en desgracia

A pesar de que McDaniel, de 50 años, ha sido una firme defensora del expresidente y ayudó a moldear el partido a su imagen y voluntad, el movimiento MAGA de Trump la culpa por la derrota de 2020 y por el fracaso del partido a la hora de cumplir con las expectativas en las elecciones de los últimos dos años.

McDaniel ha sido la líder con más años de servicio en el comité desde la Guerra Civil. Es sobrina del senador de Utah, Mitt Romney, crítico de Trump, y fue presidenta del Partido Republicano de Michigan.

El propio Trump la escogió para encabezar la presidencia del Comité Nacional Republicano poco después de las elecciones de 2016. Su perfil como madre de los suburbios también se consideró especialmente útil mientras el partido luchaba por atraer a este sector del electorado.

Sin embargo, su relación con Trump se ha ido enfriando y Trump y su equipo han criticado la recaudación del comité en el último año, una de las más escasas de la última década y muy inferior a la del comité demócrata. Además, el expresidente y sus allegados asegurarn que McDaniel no hizo lo suficiente para respaldar sus falsas afirmaciones sobre fraude electoral en 2020, algo que sí hizo Whatley, el elegido de Trump para reemplazarla.

Con información de AP.

