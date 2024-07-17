Fiscal especial Jack Smith apela la decisión de la jueza Cannon de desestimar el caso de los documentos clasificados contra Trump

Video Analizamos el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump y su posible impacto político

El fiscal especial Jack Smith apeló este miércoles la controvertida decisión de la jueza Aileen Cannon de desestimar por completo el caso contra el expresidente Donald Trump por los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago.

Cannon dio una extraña justificación al considerar inconstitucional el nombramiento del fiscal especial, encargado por el Departamento de Justicia de llevar a cabo la investigación por los documentos que el expresidente tenía en su residencia y se negó repetidamente a entregar.

En una importante victoria para Trump, Cannon consideró válido el argumento de la ilegalidad del nombramiento de Smith, algo que ha sido desestimado por otros jueces en los múltiples casos que enfrenta el expresidente.

"La imputación es desestimada porque el nombramiento del fiscal especial Smith viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución", concluyó en una resolución de 93 páginas en la que también aclara que no vincula a otras jurisdicciones.

El equipo de Smith dijo este miércoles que había presentado una moción de apelación, el primer paso del proceso, lo que implica que la decisión de la jueza se llevará ante el panel de la 11 Circuito de Apelaciones, con sede en Atlanta.

Independientemente de cuál sea el resultado allí, es casi imposible que el caso se resuelva antes de las elecciones de noviembre, lo que constituye en sí una victoria para Trump, que ha tratado de dilatar por todos los medios y bajo cualquier argumento sus procesos judiciales.

"Quiebra dos pilares estructurales"

Trump se declaró inocente en el caso por el que se le imputaron decenas de cargos por obstrucción a la justicia y poner en peligro la seguridad nacional con sus malos manejos de documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca.

La decisión de Cannon llegó dos días después de que Trump sufriera un intento de asesinato y el mismo día en que comienza la convención republicana para hacer oficial su candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre.

Si la decisión fuera revertida en la corte de apelaciones, podría dar pie a que Smith solicitara remover a Cannon del caso por su actuar inusualmente favorable a Trump, quien la nominó para ser jueza federal.

Trump celebró la desestimación del caso en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social. Sostuvo que todos los casos en su contra, penales y civiles, deberían ser desestimados “a medida que avanzamos en Unir nuestra Nación”, tras el intento de asesinato en su contra el sábado en Pensilvania.

En todo caso, el fallo de Cannon no tiene ningún impacto en la condena penal de Trump en Manhattan, que fue presentada por un fiscal de distrito local, no por un fiscal especial.

Entre la evidencia más importante hallada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre la retención de documentos, están grabaciones de Trump hablando sobre la posesión de documentos secretos que no desclasificó y alrededor de 100 documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago por el FBI.

Reacciones

El líder de la mayoría demócrata en el Senado Chuck Schumer señaló que el fallo de la jueza Cannon "va en contra de una práctica aceptada desde hace mucho tiempo y de un precedente judicial repetitivo" sobre la importancia de designar a un fiscal independiente para manejar casos de importancia fundamental.

"Es un error legal y debe ser apelado de inmediato. Esta es una prueba más de que la jueza Cannon no puede manejar este caso de manera imparcial y debe ser reasignado", agregó Schumer.

Por su parte, el representante demóctra Adam Schiff, miembro de alto rango en el comité judicial de la Cámara de Representantes, dijo: "La decisión de hoy que rompe precedentes en Florida y es una prueba más de que las barreras de nuestra democracia se están derrumbando".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que el fallo de la jueza Aileen Cannon “es una buena noticia para Estados Unidos y para el Estado de derecho”.

Dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes “argumentaron repetidamente que el fiscal especial Jack Smith abusó de la autoridad de su oficina en la persecución del presidente Trump”.

