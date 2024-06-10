Por qué la entrevista de Trump este lunes es crucial para su sentencia el próximo 11 de julio

Video Donald Trump tendrá una entrevista con un oficial de libertad condicional este lunes: aquí los detalles

Lo que responda el expresidente Donald Trump este lunes en una entrevista a un funcionario del Departamento de Libertad Condicional de la ciudad de Nueva York determinará en gran medida si debe ir a la cárcel tras ser declarado culpable el mes pasado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

La entrevista es parte del proceso de preparación de un informe que incluirá recomendaciones al juez Juán Merchán sobre la sentencia que deberá dictar el próximo 11 de julio en un caso sin precedentes en el que por primera vez se condena a un expresidente de Estados Unidos de un delito grave.

Qué contendrá el informe del funcionario de libertad condicional

Durante la entrevista, que será conducida de manera virtual, Trump estará en su residencia en el club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, acompañado de su abogado defensor, Todd Blanche, mientras el funcionario entrevistador permanecerá en Nueva York.

La presencia del abogado defensor del reo y la celebración virtual de la entrevista con el funcionario de libertad condicional, constituyen dos excepciones a la manera como usualmente estos interrogatorios son llevados a cabo en Nueva York, lo que no se corresponde con las constantes afirmaciones de Trump de que el sistema judicial está amañado en su contra y que está siendo tratado injustamente.

La condición de Trump como expresidente de Estados Unidos y virtual candidato presidencial del Partido Republicano no debería influir la recomendación del informe ni decisión del juez, pero circunstancias específicas contenidas en el informe como la ausencia de antecedentes penales si podrían ser consideradas.

De hecho, se espera que el informe contenga información sobre casi todos los aspectos de la vida del convicto. Entre ellos dónde y cuándo nació, detalles sobre sus múltiples matrimonios, medios financieros, su edad y salud entre otros, la mayoría de los cuales en el caso de Trump han sido parte del dominio público durante años.

También hay aspectos subjetivos relativos al reo, como su grado de contrición y en algunos casos incluso su estado psicológico, que pueden formar parte del informe e influir en la severidad de la sentencia. No se sabe si habrá un psicólogo o algún otro profesional de la salud mental en la entrevista.

Hasta el momento, sin embargo, Trump no ha dado muestras de arrepentimiento por los crímenes de los que fue hallado culpable, y por el contrario ha mantenido que el juicio tuvo motivación política y, desde que se conoció el veredicto, ha dicho que el sistema judicial es corrupto y está amañado en su contra.



El sostenimiento de estas posiciones durante la entrevista podría eliminar el factor atenuante de la contrición.

La jueza retirada de la Corte Suprema de Nueva York, Diane Kiesel, quien con frecuencia comenta sobre el caso, dijo a la BBC que normalmente el funcionario de libertad condicional pide al convicto que hable sobre el delito por el que fue condenado. La mayoría de los reos -dice la jueza- simplemente dicen que tienen la intención de apelar el veredicto, algo que Trump ya anunció. También simplemente se niegan a hacer comentarios.

La confidencialidad del informe del funcionario de libertad condicional

Es probable que el público nunca conozca la totalidad del contenido del informe del oficial de libertad condicional, el cual, según la ley de Nueva York, es confidencial.

Según el artículo 390.50 del código de enjuiciamiento criminal de Nueva York “Cualquier informe o memorando previo a la sentencia presentado al tribunal de conformidad con este artículo y cualquier informe médico, psiquiátrico o de agencia social u otra información recopilada para el tribunal por un departamento de libertad condicional, o presentada directamente al tribunal, en relación con la cuestión de la sentencia, es confidencial”.

Sin embargo, no se descarta que aspectos favorables al expresidente, quien compite por tercera vez seguida por la presidencia de Estados Unidos, puedan ser filtrados a los medios de comunicación.

Un jurado en Manhattan encontró a Trump culpable el 30 de mayo 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales derivados de un pago que el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, le hizo a Stormy Daniels, una actriz porno que alega haber tenido una relación sexual con Trump en 2006.

El pago se produjo en los últimos días de la campaña presidencial de Trump de 2016, mientras que la creación de 34 registros comerciales falsos en la contabilidad de la Organización Trump para encubrir el reembolso a Cohen tuvo lugar a principios de 2017.

Trump, quien sigue manteniendo su inocencia, anunció que apelará la decisión del jurado que escuchó el juicio y ha arremetido contra el juez, los fiscales y el sistema judicial en general desde que se conoció el veredicto.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado el domingo: “El presidente Trump y su equipo legal ya están tomando las medidas necesarias para desafiar y derrotar el ilegal caso del fiscal del distrito de Manhattan”.