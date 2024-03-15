La fiscal Fani Willis puede permanecer en el juicio contra Trump en Georgia, decide el juez de la causa

Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

El juez que lleva el caso de interferencia electoral en Georgia contra el expresidente Donald Trump decidió que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, puede mantenerse al frente de la acusación tras conocerse que tenía una relación romántica con un colega del equipo.

Sin embargo, el magistrado indicó que por la apariencia inapropiada de la situación, Willis o Nathan Wade (el fiscal con quien tuvo el romance) deberían apartarse del caso.

Dijo que no había llegado a la conclusión de que la relación de Willis con el fiscal especial Nathan Wade constituyera un conflicto de intereses. Sin embargo, dijo, creó una “apariencia de incorrección” que infectó al equipo de la Fiscalía.

"Sin pruebas suficientes de que la fiscal obtuvo un interés personal en la acusación, o de que sus arreglos financieros tuvieron algún impacto en el caso, las afirmaciones de los acusados de un conflicto deben ser negadas", escribió el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee.

Añadió que la opinión "no es de ninguna manera una indicación de que la Corte apruebe este tremendo error de juicio o la manera poco profesional del testimonio del fiscal durante la audiencia probatoria. Más bien, es la opinión de que la ley de Georgia no permite la conclusión de un conflicto real simplemente por tomar malas decisiones".



Los abogados de Trump y otros acusados en el caso argumentaban que el romance de Willis con el fiscal especial Nathan Wade, a quien ella contrató, creaba un conflicto de intereses porque le pagó grandes sumas de dinero por su trabajo y luego se benefició indebidamente cuando él pagó las vacaciones de los dos.

Desde que se reveló la relación entre Fani Willis y Nathan Wade en enero, la atención se desvió de la supuesta intención de Trump y sus aliados de revertir las elecciones presidenciales de 2020 que se presentó en agosto del año pasado, y se centró en los detalles del romance entre los dos fiscales.

Cómo se llegó al caso contra Fani Willis

La relación de Willis y Wade quedó expuesta por primera vez en una moción presentada por un abogado del coacusado de Trump, Michael Roman, que buscaba que se desestimara la acusación y prohibir a Willis y Wade y sus oficinas continuar procesando el caso. La moción alega que Willis y Wade ya estaban saliendo cuando ella lo contrató como fiscal especial para el caso electoral en noviembre de 2021.

Los abogados de Trump y algunos de sus coacusados acusaron a Willis y Wade de mentir sobre cuándo comenzó su relación, y le dijeron al juez Scott McAfee que mantener a la fiscal amenaza con socavar la confianza del público en el procesamiento de enormes consecuencias.

El juez McAfee escuchó argumentos sobre si la relación de Willis con el fiscal especial Nathan Wade equivale a un conflicto de intereses que debería obligarlos a abandonar uno de los cuatro casos penales contra el expresidente.

La oficina de Willis dijo que los abogados no han proporcionado pruebas de que la fiscal se haya beneficiado financieramente de la relación, que según ambos terminó el verano pasado. Adam Abbate, fiscal de la oficina de la fiscal, acusó a los abogados de impulsar “especulación” y de tratar de avergonzar a Willis. "Es un intento desesperado de sacar a un fiscal de un caso sin ningún motivo, señoría, aparte del acoso y la vergüenza", dijo.

Se movió el foco de atención del juicio

La atmósfera de telenovela creada por los testimonios sobre la relación romántica, eclipsó, al menos por un tiempo, los cargos subyacentes que acusan al expresidente Trump de trabajar para revertir su derrota electoral de 2020 en un intento desesperado por aferrarse al poder.

Willis y Wade se vieron obligados a responder preguntas incómodas en el estrado de los testigos sobre su vida sexual y sus escapadas románticas, lo que subraya hasta qué punto el foco del caso se ha desviado de las acusaciones de interferencia electoral a la vida amorosa de los fiscales.

El caso de Georgia contra Trump es el más extenso de los cuatro casos penales contra el republicano.

Esta misma semana, el juez Scott McAfee, escribió en una orden que seis de los cargos de la acusación deben ser anulados, incluidos tres contra Trump. Pero la orden deja intactos otros cargos, y el juez escribió que los fiscales podrían solicitar una nueva acusación por los cargos que desestimó.