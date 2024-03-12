¿A republicanos o demócratas? A quién benefició el testimonio del fiscal que investigó los documentos de Biden

Video Fiscal defiende su conclusión sobre la memoria de Biden en tenso interrogatorio en el Congreso

Los que estaba programado como una interpelación al exfiscal especial que llevó la investigación del manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden terminó pareciendo más un evento de campaña en el que los seguidores de los dos principales candidatos presentaron argumento para favorecer a su lado, todo centrado, en el polémico informe que presentó Robert Hur.

En su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el fiscal especial Hur se mantuvo firme en las evaluaciones de su informe en el que cuestionaba la edad y la competencia mental de Biden, pero no recomendaba cargos penales.

"Lo que escribí es lo que creo que muestra la evidencia y lo que espero que los jurados perciban y crean. No desinfecté mi explicación. Tampoco menosprecié injustamente al presidente", dijo Hur en sus primeras declaraciones al comité, al que dijo que ni “exoneró” al presidente, ni lo calificó como “senil”.

Pero las declaraciones de Hur y la transcripción de horas de entrevistas entre Biden y é que se publicaron quedaron en un segundo plano en medio de los ataques entre ambos bandos y los videos de Trump y Biden que usaron cada uno para reforzar sus argumentos contra el otro.

La audiencia se desarrolló cuando las primarias del martes estaban a punto de dejar tanto Biden como a Trump con los delegados suficientes para asegurar las nominaciones presidenciales de su partido, de ahí que la audiencia derivara en un torneo para demostrar cuál de los dos era menos confiable o mentalmente competente.

Ninguna de las partes pareció quedar satisfecha con las declaraciones de Hur, quien siempre se mantuvo al mrgen de comentarios políticos, al punto que el representante Ken Buck, un republicano de Colorado) y quien aprovechó la ocasión para anunciar que dejará el Congreso la próxima semana, le dijo: “Cuando ambas partes te atacan, mi advertencia es: ‘bienvenido al Congreso’”.

Los documentos de Biden vs. los documentos de Trump

Los demócratas comenzaron su cuestionamiento atacando duramente el contraste entre Biden y Trump, centrándose más en el caso penal de este último.

El representante Jerry Nadler de Nueva York, el demócrata de mayor rango, preguntó si la voluntad de Biden de cumplir con los investigadores y entregar documentos contribuyó a la decisión de no acusarlo, algo que el fiscal aceptó que “fue un factor en nuestro análisis".

Después, Jamie Raskin, demócrata por Maryland, aseguró que la "completa cooperación" de Biden muestra un marcado contraste con la conducta de Trump, quien se negó a entregar los documentos a Archivos Nacionales y el FBI tuvo que hacer una redada en su casa de Mar-a-Lago para recuperarlos.

La decisión de Hur de incluir detalles despectivos sobre la memoria de Biden fue un punto altamente criticado por los demócratas, quienes consideran que no hacía falta destacarla en el reporte del fiscal.

“Hizo una elección. Fue una elección política. Fue una elección equivocada”, dijo el representante Adam Schiff, quien ahora es candidato a senador por California.

Los republicanos argumentaron que Biden estaba recibiendo un visto bueno de su propio Departamento de Justicia y que Trump había sido victimizado injustamente por los fiscales.

El representante Tom McClintock, republicano por California, lo calificó como un "doble rasero flagrante".

"Donald Trump está siendo procesado exactamente por el mismo acto que usted documentó que cometió Joe Biden", le dijo a Hur.

Lo que muestran las entrevistas del fiscal con Biden

La transcripción de las entrevistas de Hur con Biden dibujan un presidente con problemas para recordar algunos datos.

El informe evidencia de que Biden retuvo intencionalmente información altamente clasificada y la compartió con un escritor que le ayudaría a escribir un libro, basándose en el audio de las conversaciones entre ellos en las que el futuro presidente dijo que acababa de encontrar algunos documentos clasificados en su casa.

Pero Biden dijo a Hur que no recordaba el intercambio o que en realidad había descubierto algún documento. Reconoció que si había discutido algo cuestionable con el escritor fantasma, fue un memorando que le había escrito al entonces presidente Barack Obama en 2009 argumentando contra el aumento de tropas en Afganistán.

Hur dijo que era consciente de la necesidad de explicar con gran detalle por qué había decidido no presentar cargos contra el presidente y por qué el caso no cumplía con los estándares de cargos penales.

Este tipo de explicaciones normalmente se mantienen confidenciales. Pero existe una tradición en el Departamento de Justicia de hacer públicos dichos documentos, por lo que mientras Hur debe haber trabajado en el entendido que el documento iba a ser conocido públicamente.

"La necesidad de mostrar mi trabajo era especialmente fuerte aquí. El fiscal general me había designado para investigar las acciones del jefe del fiscal general, el presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Sabía que para que mi decisión fuera creíble, no podía simplemente anunciar que no recomendaba cargos criminales y dejarlo así. eso. Necesitaba explicar por qué".

La confusión sobre la fecha de la muerte de Beau Biden

Hur destacó en su informe la confusión sobre el momento de la muerte del hijo mayor de Biden, Beau, que murió el 30 de mayo de 2015, como un ejemplo de los fallos de memoria del presidente.

La transcripción muestra que Hur nunca le preguntó a Biden obre su hijo, como había dado a entender Biden cuando, visiblemente enojado, salió a hacer comentarios a los periodistas el día en que se publicó el informe.

"¿Cómo diablos se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era asunto suyo", dijo Biden sobre el episodio.

Hur le preguntó a Biden dónde guardaba las cosas en las que estaba "trabajando activamente" mientras vivía en una casa alquilada en Virginia tras dejar la vicepresidencia en enero de 2017. Biden sacó a relucir el tema de Beau mientras hablaba de un libro que publicaría más tarde sobre ese momento doloroso.