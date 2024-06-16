Las superestrellas de Hollywood que apoyan a Biden: ¿servirá para ganarle las elecciones a Trump?

Video ¿Cómo afecta al presidente Biden el veredicto de culpabilidad en contra de Hunter Biden? Análisis en Línea de Fuego

Cuando Robert de Niro apareció fuera de un tribunal de Manhattan para denunciar a Donald Trump mientras su juicio por ocultar los pagos a Stormy Daniels en Nueva York estaba llegando a su fin, desató una pelea a gritos con un grupo cercano de partidarios del expresidente.

"¡Ustedes son gánsteres!", vociferó De Niro, quien ganó un Óscar por su papel en 'El Padrino II'. Los trumpistas respondieron con obscenidades.

Aún quedan muchas más historias de Hollywood por venir en la campaña de 2024: las celebridades están prestando cada vez más su poder de estrella al presidente Joe Biden, con la esperanza de animar a sus seguidores a votar por él en noviembre y atraer a los donantes para que contribuyan a su esfuerzo de reelección.

Por ejemplo, este fin de semana George Clooney y Julia Roberts se unieron al expresidente Barack Obama para recaudar fondos para Biden en un evento en que también participó el presentador Jimmy Kimmel en Los Ángeles.

En la velada de este sábado, según anunció la campaña de Biden, se recaudó 28 millones de dólares.

"Es la mayor recaudación de fondos demócrata jamás realizada", dijo Clooney.

Roberts y Kimmel también han comenzado a solicitar donaciones a través de mensajes de texto para Biden, quien se saltó una conferencia de paz de fin de semana sobre Ucrania que se llevará a cabo en Suiza para asistir al evento.

El director Steven Spielberg participa en la producción de videos para la Convención Nacional Demócrata en agosto. Lenny Kravitz, Barbra Streisand y James Taylor han actuado para donantes de Biden.

Otros que enviaron correos electrónicos de recaudación de fondos, organizaron eventos o brindaron su apoyo de otra manera incluyen a Connie Britton de 'The White Lotus', la cantautora Carole King, la creadora de 'Bridgerton' Shonda Rhimes, la cantante Christina Aguilera, la actriz de 'The Equalizer' Queen Latifah y el actor de 'Star Wars' Mark Hamill, quien apareció en la sala de reuniones de la Casa Blanca el mes pasado para elogiar personalmente al presidente.

¿Tienen las estrellas que apoyan a Biden algún poder en las urnas?

Sin embargo, para todos los seguidores de estos famosos hay pocas expectativas de que puedan resultar determinantes en la decisión del voto. Pero sí que tienen la capacidad de inyectar entusiasmo que ayuda a energizar a los seguidores.

Lexi Underwood, actriz de 'Little Fires Everywhere', llama a la interpretación un “deporte de contacto” que le permite interactuar con el público y la anima a usar su influencia de manera responsable. Recientemente participó en un evento virtual 'Estudiantes por Biden' y viajó a Nevada para aparecer en eventos de campaña centrados en temas de salud de las mujeres.

"Soy muy afortunada de tener ciertos ojos puestos sobre mí", dijo Underwood, de 20 años. "Realmente siento la responsabilidad de asegurarme de que con lo que publico, o bien sirva para informar o animar a salir y votar".

Video Encuestas arrojan un empate entre Biden y Trump en la carrera por la presidencia: analizamos los sondeos

La campaña de Biden dice que su objetivo principal es encontrar voceros auténticos y confiables que puedan promover los logros políticos del presidente y dar la señal de alarma sobre el “extremismo” del Partido Republicano.

Y eso significa desplegar a ciudadanos anónimos y a personas famosas. Por eso, ha producido anuncios en los que aparece un trabajador sindical de Pennsylvania, un empresario negro en Detroit y mujeres afectadas por los estrictos límites al aborto en Texas.

Fai Nelson, una trabajadora de recursos humanos que asistió a un evento reciente de la vicepresidenta Kamala Harris en el condado de Prince George, Maryland, dijo que las celebridades pueden marcar la diferencia “si consiguen llegar a la audiencia”.

"Se trata de si el mensaje es relevante", dijo Nelson, de 42 años.

Las lecciones de las elecciones que perdió Trump en 2020

Durante la campaña de 2020, en la era de la pandemia, la campaña de Biden presentó a celebridades en decenas de eventos virtuales que mostraron la importancia de mantenerse flexible para que las estrellas puedan presentarse de la manera más auténtica.

Adrienne Elrod, quien trabajó en la campaña de Biden en 2020, dijo que los famosos a menudo “presentan sus propias ideas” sobre cómo ayudar y en qué temas les gustaría centrarse.

"A veces también tenemos ideas para ellos", dijo. "Es por eso que siempre hay una relación de trabajo muy productiva cuando involucramos a estas personas".

De Niro ha asumido un papel cada vez más destacado en la campaña de Biden. Antes de su enfrentamiento con los partidarios de Trump, el actor celebró una conferencia de prensa calificando al expresidente de “payaso”. También asistió a eventos de recaudación de fondos de Biden y narró un anuncio de campaña.

Karoline Leavitt, portavoz de la campaña del expresidente, respondió: "Las únicas personas en Estados Unidos que apoyan la fallida campaña de Joe Biden son las celebridades elitistas de Hollywood", y agregó que Trump "habla en nombre de los hombres y mujeres olvidados de este país".

Trump tiene su propia lista de celebridades que lo respaldan, que incluye a los músicos Kid Rock y Ted Nugent, el director ejecutivo de UFC, Dana White, la personalidad de los medios Caitlyn Jenner y los actores Dennis Quaid y Jon Voight, así como la comediante Roseanne Barr.

Elrod dijo que otras estrellas están ansiosas por seguir la estela de De Niro en su apoyo Biden, pero están esperando "hasta que realmente se pueda optimizar el momento" antes de involucrarse. Recordó 2020, cuando Bruce Springsteen narró un anuncio de Biden con su canción 'My Hometown' justo antes de las elecciones.

"Creo que veremos más momentos como este, en los que usaremos esas voces de manera estratégica y efectiva en el momento que tenga más sentido para nosotros en la campaña", comentó Elrod, quien es portavoz de la campaña de Biden en este ciclo.

David Schmid, profesor de inglés de la Universidad de Buffalo que estudia la cultura popular, dijo que las celebridades pueden influir en las aspiraciones de los fans y en lo que consumen. Pero su influencia "sobre los hábitos de voto de la gente ha sido realmente exagerada", afirmó.

¿El efecto Taylor Swift?

Schmid dijo que una celebridad con enorme influencia política podría ser Taylor Swift, quien causó conmoción incluso en la NFL la temporada pasada. Respaldó a Biden en 2020 y esta vez la campaña la corteja abiertamente en las redes sociales, e incluso en un comunicado de prensa que elogió su último álbum.

Sin embargo, su apoyo no es garantía de victoria. En 2018, Swift respaldó a dos candidatos demócratas en Tennessee que perdieron. Y Schmid dijo que incluso alguien tan famoso como Swift “sabe que las cosas se están polarizando y no quiere correr riesgos importantes” en temas polémicos y candidatos.

A pesar de todo el trabajo del equipo de Biden con las celebridades, el presidente todavía intenta cultivar la imagen de alguien en sintonía con la gente común.

Durante una gira de campaña por Saginaw, Michigan, el presidente visitó un campo de golf público y se reunió con el activista comunitario Coleman Hurley III y su hijo.

"Las celebridades que tienen todo lo que quieren y necesitan, posiblemente estén un poco fuera de la realidad", dijo Hurley más tarde en una entrevista telefónica.

En cuanto a los estadounidenses comunes y corrientes, añadió Hurley, Biden necesita poder "relacionarse y ver dónde viven... y luego tener una conversación sobre algunas de las diferentes luchas o problemas".

Mira también: