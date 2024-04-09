Biden en Univisión: el presidente habla de inmigración, México, Israel y los riesgos para la democracia

El presidente Joe Biden, quien aspira a permanecer en la Casa Blanca por cuatro años más en las elecciones de noviembre, conversó con Enrique Acevedo en la Casa Blanca en Washington DC. En la entrevista exclusiva hablaron sobre sus propuestas para un segundo mandato de gobierno y cómo sus políticas han favorecido a la comunidad hispana. Lea la entrevista completa en inglés aquí

A continuación se muestra la transcripción de la entrevista de Univision Noticias con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, traducida al español.

Enrique Acevedo: Gracias, Sr. Presidente, por recibirnos en la Casa Blanca y por tomarse el tiempo.

Joe Biden: Encantado de que estén aquí.

EA: Realmente lo apreciamos. En su discurso del estado de la Unión, usted dijo que la libertad y la democracia están bajo asedio en casa, haciendo paralelismos con puntos cruciales en la historia como la Guerra Civil y el liderazgo de FDR en tiempos de guerra. ¿Qué, en su opinión, constituye la principal amenaza para la libertad y la democracia en casa?

JB: Donald Trump. En serio. Donald Trump habla usando frases como vamos a eviscerar la Constitución. Va a ser un dictador desde el primer día. La idea de que se sentó en la oficina, y te mostraré antes de que te vayas, desde de la Oficina Oval y vió durante horas el ataque al Capitolio y la destrucción y el caos y las personas que murieron. Los oficiales de policía que murieron, y los llamó héroes políticos, los llamó patriotas. Y diciendo que, si es elegido, los va a liberar a todos porque los están deteniendo ilegalmente. Quiero decir, es solo y piensa en las cosas que dice. Mira la forma en la que habla de las poblaciones minoritarias o los hispanos, ya sabes, estamos hablando de ellos siendo, de todos modos. Simplemente, no puedo pensar en ningún otro momento en mi vida, en la historia que haya ocurrido, que haya tenido alguien con este tipo de actitud. Dice que va a ser un dictador desde el primer día. Nadie no le cree.

EA: Esta es la primera elección de revancha en casi 70 años, pero es la primera vez en la historia que uno de los candidatos enfrenta cargos federales por sus presuntos esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020 y perturbar la certificación del voto electoral el 6 de enero. ¿Cómo está moldeando eso la forma en que está llevando a cabo su campaña?

JB: Bueno, mira, todos sabemos quién es Donald Trump. Quiero decir, Donald Trump desde incluso antes de las elecciones estaba diciendo que iba a haber, hablaba de que iba a haber trampas y todo eso. Y todas las veces que llevaron estos casos a la Corte Suprema de los Estados Unidos, una corte republicana, una corte muy conservadora, y dijeron, no, no hay ninguno. Quiero decir, pero él es él. ¿Cómo puedes amar a tu país solo cuando ganas? Y su actitud sobre lo que debería poder hacer y cuál es el poder de la presidencia. Él quiere suspender partes de la Constitución. ¿Quién en nombre de Dios diría eso? ¿Quién lo dijo antes? Así que tiene una visión muy, muy, creo, desilusionada de la Constitución. Dejó claro que no planea cumplir con partes de ella si considera que no es apropiado. Y es simplemente... al menos lo está diciendo en voz alta.

EA: Y cambiando de tema, porque la violencia armada sigue siendo la principal causa de muerte para los niños en América.

JB: Absolutamente.

EA: Los latinos lo han convertido en una prioridad en todo el país, especialmente en lugares como El Paso y Uvalde en Texas. Su administración pidió al Congreso que apruebe leyes de sentido común sobre armas de fuego, pero es poco probable que eso suceda en los próximos meses. Si es reelegido, ¿consideraría tomar medidas ejecutivas adicionales sobre este tema?

JB: Absolutamente. Mira, yo, junto con Dianne Feinstein, aprobamos la primera limitación sobre armas de asalto y la cantidad de balas que pueden estar en un rifle. La idea de que alguien necesite 100 municiones en un rifle y un AR-15. Estuve en Uvalde. Me reuní con todas esas familias. Pasé cuatro horas con ellos. Vi el dolor en sus rostros. Vi lo que sentían. Pude sentirlo. Y la idea de eso. Y sabes, su frase en otro contexto donde hubo un tiroteo masivo, creo que fue en El Paso, dijo. Ellos preguntaron qué hacer, él dijo, simplemente supérenlo, tienen que superarlo. La idea de que no tengamos verificaciones de antecedentes para cualquier persona que compre un arma, la idea de que vamos a estar en una posición donde dice que le dijo famosamente a la NRA que no se preocupen, que nadie va a tocar sus armas si yo... Desde el principio, solía enseñar la Segunda Enmienda en la escuela de derecho, desde el principio, había limitaciones. No podías poseer un cañón. No podías... Podías tener un rifle o un arma.

EA: Armas de guerra.

JB: No eran armas de guerra. Y así, mira, aprobamos la primera legislación importante sobre armas en más de 30 años cuando aprobamos la ley que recientemente aprobamos, que prohíbe armas que están fabricadas de manera que no se puedan rastrear, y así sucesivamente. Pero no es suficiente. Creo que tenemos que hacer más. Y estoy absolutamente comprometido. Y le he pedido al Congreso, y si obtengo un Congreso y soy reelegido, lo haremos de nuevo. Nos aseguraremos de eliminar estas armas.

EA: La deuda estudiantil pesa mucho sobre millones de graduados. Se ha informado que después de una serie de desafíos legales, su administración está trabajando en un nuevo programa de condonación de préstamos estudiantiles que utiliza una autoridad legal diferente, una estrategia legal diferente para ser implementada. ¿Puede compartir algunos detalles de ese plan y lo que ha logrado?

JB: Claro que puedo. Mira, hay dos planes que ya existían. No tuve que hacerlo, pero fueron... fueron ignorados. Cuando la Corte Suprema dictaminó que no podía condonar la deuda estudiantil en general, dijeron eso. Así que, miramos y vimos lo que había. Existía un programa que, si de hecho estás involucrado en servicio público, tu deuda puede ser perdonada después de un cierto número de años. Si has seguido trabajando o sigues pagando tus pagos mensuales. Bueno, eso me ha permitido literalmente perdonar la deuda de millones de personas, varios millones de personas, porque estos son bomberos, maestros, etc., personas que están involucradas en el servicio público. Ya está escrito en la ley y está funcionando. También hay otro plan llamado el plan SAVE. Personas con ingresos limitados, si de hecho y existe en los libros y lo estoy usando ahora y lo he estado usando, y tendrá un impacto profundo en la comunidad latina, porque lo que sucede es que, si no lo eres, solo tienes que pagar en relación con lo que estás ganando. Entonces, por ejemplo, si estás ganando solo $20,000 al año, no tienes que pagar nada hasta que ganes más dinero. Si estás ganando $150,000 al año, pagas proporcionalmente lo que es tu deuda. Entonces, está teniendo un impacto profundo en dar a las personas una oportunidad. Y mira, la idea... Me critican por tratar de enfatizar la inversión en educación. ¿Cómo diablos podemos liderar el mundo sin tener la mejor educación del mundo? Y como le dije, tal vez antes de empezar, no recuerdo cómo lo dije cuando empezamos, es que tienes aproximadamente 25 estudiantes desde el kindergarten hasta el duodécimo grado en cada clase. 25 de cada 100 estudiantes provienen de hogares de habla hispana. ¿Cómo diablos podemos ignorar eso? Es nuestro futuro. Es nuestro futuro.

EA: Especialmente en distritos escolares como California y Texas.

JB: En general, incluso en mi estado de Delaware. Y también tienes una situación en la que, si lo piensas, hay una enorme cantidad de participación e inversión. Todos los estudios han demostrado que, si vienes de un hogar donde no hay libros en el hogar, o los padres tienen dificultades, donde puede haber una dislocación en la familia, a menos que esos estudiantes comiencen el jardín de infantes habiendo escuchado un millón de palabras menos habladas. No, no diferentes, un millón. No participan. Pero si de hecho comienzan el preescolar a los tres y cuatro años, aumentan en un 50% sus perspectivas, nada más, sin importar de qué hogar vengan.

EA: Entonces, acceso temprano a...

JB: Acceso temprano. Y por eso también he destinado $14 mil millones de dólares a instituciones de educación superior de habla hispana. Y la razón de eso es... Hice lo mismo con la comunidad afroamericana, así que las HBCUs. En dos fondos separados. Pero aquí está el trato. Piensa en esto. Cada estudiante que se gradúa de la escuela secundaria va a la universidad comunitaria o a la universidad, ya sea latino o asiático americano, cualquiera que sea, tiene la misma capacidad que los estudiantes blancos. Pero ¿adivina qué? Las universidades no tienen estos fondos grandes. ¿Y adivina qué? Todos los trabajos en el futuro. ¿Qué son? Son trabajos de alta tecnología. Tendrán laboratorios para ser entrenados. Entonces, es abrumadoramente en interés no solo de la comunidad, sino del país, aumentar la capacidad para que estos estudiantes puedan aprender. Por eso he invertido en educación temprana, y tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Y hace crecer la economía. ¿La genera, verdad? No solo cuesta dinero, sino que genera un crecimiento significativo.

EA: Otro problema que afecta no solo a las familias latinas, sino a las familias de todo el país, es la accesibilidad a la vivienda.

JB: Así es.

EA: En Nevada, durante su reciente viaje a Nevada y Phoenix, hablamos con Víctor y María Cureño. Compraron su primera casa a los 51 años, gracias a un préstamo del gobierno federal que les permitió hacer el pago inicial de su primera casa. Entonces, ¿cómo haría la nueva administración Biden-Harris que la propiedad de vivienda sea más alcanzable para las familias de todo el país, en general?

JB: Bueno, en primer lugar, si estás comprando tu primera casa o te estás mudando de una casa pequeña a una más grande, proporcionamos la capacidad para que esencialmente obtengas un pago de $10,000 dólares para comprar la primera casa y/o mudarte a otra casa debido a las tasas de interés y similares. Lo que eso hace, nuevamente, es hacer crecer la economía, permite a las personas. Y hemos proporcionado millones de nuevas viviendas, asistencia de alquiler o hemos enviado chequ a las personas por mucho dinero para subsidiar su alquiler, porque, nuevamente, es abrumadoramenten interés del país que hagamos eso. Entonces, tenemos un programa de vivienda importante a través del Depaamento de Salud, de Vivienda y Desarrollo Urbano. Tenemos un programa importante que, mediante la leglación que ningún republicano

votó a favor, debo agregar, proporciona subsidios de alquiler. Pi a en to das las personas que pudieron quedarse en sus hogares durante la pandemia y después de la ndemia porque subsidiamos su alquiler. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Y por qué no animar a los constructores a construir estas viviendas, construir estos apartamentos? Y, entonces, es... tengo el número aquí, pero de todos modos... tiene un impacto significativo.

EA: Hablando de inmigración ahora, ha sido criticado por los republicanos por no hacer lo suficiente para asegurar la frontera después de meses que su administración pasó negociando un proyecto de ley de seguridad fronteriza que aumentó drásticamente la financiación para protecciones fronterizas, pero también ha sido criticado por algunos defensores demócratas que dijeron sentirse decepcionados porque perciben esto como una desviación de los valores demócratas sobre inmigración. Mi pregunta es, ¿cómo propone arreglar lo que podría ser el tema más polarizante en la política estadounidense hoy en día?

JB: Bueno, en primer lugar, la primera pieza de legislación que presenté como presidente estaba relacionada con la frontera. La primera. Quería asegurarme de que todo, desde los Dreamers tuvieran un camino hacia la ciudadanía, hasta proporcionar suficiente personal de seguridad fronteriza para manejar la frontera de manera ordenada, permitir la inmigración legal y evitar la inmigración ilegal. Estamos en una situación en la que, por ejemplo, ni siquiera tenemos suficientes oficiales para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar. No tenemos suficientes personas en la frontera con nuestro personal de la Patrulla Fronteriza. No tenemos suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan. Todo está ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Trabajamos esto con un republicano muy conservador de Oklahoma, un senador, vino y se unió, y los demócratas por otro lado, y trabajaron durante cuatro meses, y llegaron a una propuesta. No tenía todo lo que yo quería. Les dije que iba a volver y conseguir Dreamers, etc., pero lo que sí hizo fue proporcionar un número significativo de personal para hacer una transferencia ordenada y permitir que la inmigración legal aumentara, no disminuyera y reducir la inmigración ilegal. Y cuando... esto es literalmente verdad, lo que pasó fue que cuando Trump se enteró de que me gustaba y lo apoyaba, y que iba a obtener, cito, crédito por ello, llamó por teléfono, no es broma, habló con los republicanos y les dijo, no lo apoyen, beneficiará a Biden. ¿Cuándo diablos votarías sobre una pieza legislativa importante basada en si beneficias a alguien que está en la política? Es bueno o es malo. Era una buena legislación, y no me doy por vencido con ella.

EA: ¿Ha tomado una decisión final sobre una orden ejecutiva en términos de lo que quiere hacer en la frontera, que incluye el poder de cerrar la frontera, como se sugirió?

JB: Bueno, sugerí eso. Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación. Cuando la frontera tiene más de cinco mil personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla, ralentízala. No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación. Y algunos han sugerido que simplemente debería intentarlo. Y si me detiene el tribunal, me detiene el tribunal. Pero estamos tratando de trabajar en eso, trabajar en eso ahora mismo.

EA: El presidente López Obrador ha propuesto un plan para combatir las causas fundamentales de la migración en el hemisferio occidental. Llama a que Estados Unidos invierta $20 mil millones, así como a suavizar las sanciones contra Venezuela y Cuba, entre otras cosas. Su oponente dijo que no le daría a México ni diez centavos. ¿Cómo trabajaría con el presidente López Obrador para reducir la migración y también con sus sucesores?

JB: Antes de que Obrador siquiera presentara ese plan, yo inicié ese plan hace años. Mira, no es como si la gente estuviera sentada alrededor de una mesa, una mesa labrada a mano en algún lugar de Guatemala, diciendo, tengo una gran idea. Vamos a vender todo lo que tenemos, dárselo a una pandilla criminal. Ellos nos llevarán al otro lado de la frontera. Nos dejarán del otro lado con un idioma que no hablas, donde no me quieren. ¿No será divertido? La gente no... se va porque no tienen alternativas. Y así que lo que estamos haciendo es... hicimos, y funcionaba por un tiempo hasta que lo cortaron, es proporcionar la capacidad de crear empleos en los países de donde la gente se está yendo. La gente no quiere irse de donde es. La gente quiere asegurarse de tener la oportunidad de ganarse la vida, y preferirían ganarse la vida donde están.

EA: Absolutamente.

JB: Y así que creo, creo que su idea es consistente con lo que he estado promoviendo. Y creo que deberíamos estar haciendo algo así.

EA: ¿Tiene una buena relación con el presidente López Obrador?

JB: Sí, sí. Lo encuentro directo. Nunca me ha engañado. Sabe lo que quiere. Cumple su palabra. Eso es lo máximo que puedo pedir.

EA: Ahora que estamos hablando de líderes mundiales. En los últimos días, hemos visto protestas crecientes en Israel exigiendo la destitución del primer ministro Netanyahu y condena internacional después de la muerte de trabajadores de la Cocina Central Mundial durante un ataque aéreo israelí. ¿Cree que en este momento el primer ministro Netanyahu está más preocupado por su supervivencia política que por el interés nacional de su pueblo?

JB: Bueno, te diré, creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque. Creo que es indignante que esos cuatro, tres vehículos fueran alcanzados por drones y destruidos en una carretera donde no era como si estuviera junto a la costa, no era como si hubiera un convoy moviéndose allí, etc. Así que lo que estoy pidiendo es que los israelíes simplemente pidan un cese al fuego, permitan durante las próximas seis, ocho semanas un acceso total a toda la comida y medicina que entra en el país. He hablado con todos, desde los saudíes hasta los jordanos y los egipcios. Están preparados para intervenir. Están preparados para traer esta comida. Y creo que no hay excusa para no proporcionar las necesidades médicas y alimenticias de esas personas. Debería hacerse ahora.

EA: ¿Está más cerca de un acuerdo con los republicanos sobre una nueva y fresca ronda de ayuda militar a Kiev y a Ucrania?

JB: Con la gran mayoría del público de acuerdo conmigo. Como sabes, si tuviéramos una votación mañana, si el nuevo presidente de la Cámara de Representantes tuviera el valor de convocar a una votación sobre Ucrania, pasaría abrumadoramente y la mayoría de los republicanos en ambas Cámaras votarían a favor. Así que esto es algo muy peligroso que está sucediendo ahora. Estamos en una situación en la que hemos hecho algo de lo que estoy muy orgulloso. He colaborado con la OTAN durante toda mi carrera. Pudimos expandir la OTAN, y tenemos dos mil millas de frontera porque dos naciones nórdicas se unieron a la OTAN. Tienes todo un rango de países de la OTAN a lo largo de la frontera rusa. Y los rusos han perdido o tienen heridos a más de 300,000 personas tratando de apoderarse de tierras de otra persona. Y es simplemente una crueldad y un castigo inusual. Y así que si no damos un paso adelante y proporcionamos la ayuda que necesitamos, pude encontrar otros $310 millones de dólares disponibles que aún no se habían utilizado. Pero me he quedado sin tiempo para proporcionar más ayuda sin la ayuda del Congreso. Y así que espero que el presidente de la Cámara tenga el coraje de hacer lo que él, estoy seguro, sabe que debe hacerse. Pero creo que está preocupado por perder la presidencia de la Cámara debido a una extraña Cámara de Representantes republicana... Mira, este no es el Partido Republicano de tu padre, como dice el viejo dicho, esta es una raza diferente de gato. Este es... Trump dirige ese partido. Él mantiene un control de hierro sobre él. Todos tienen miedo de enfrentarse a él, ya sea que estén de acuerdo con él o no, y es increíblemente peligroso. Lo último que necesitamos es ver que la OTAN comience a desmoronarse. Sería un desastre para Estados Unidos, un desastre para Europa, un desastre para el mundo.

EA: Señor presidente, creo que estamos a punto de pasarnos del tiempo asignado. Pero tengo una pregunta más sobre algo de lo que hablamos en Phoenix, que son los costos de atención médica para los latinos. Mencionó cómo se ha convertido en una carga para millones de estadounidenses, dado el impacto desproporcionado que tienen los gastos de atención médica en los latinos y su mayor propensión a enfermedades como la diabetes. ¿Qué está haciendo específicamente su administración para tratar de ayudar a aliviar esa carga?

JB: Es un área en la que hemos logrado grandes avances. Durante años, he estado tratando de enfrentarme a las grandes farmacéuticas que ganan miles de millones de dólares al año cobrando demasiado por las recetas, por ejemplo. Estamos en una situación en la que, si vienes conmigo en el Air Force One y me dices que elija cualquier país de Europa al que quieras que vuele, te llevaría y tú llevas tu receta de los Estados Unidos a una farmacia. Puedes caminar por la calle aquí. Puedo conseguirte esa misma receta exacta por un 40 a 60% menos. Y finalmente, logramos hacer algo, y he estado luchando por esto durante mucho tiempo, es decir, aquí está el trato. Medicare paga por todos esos medicamentos que los ancianos necesitan por cualquier motivo. Pero, por ejemplo, hay una mayor propensión entre los hispanos a padecer diabetes y otras cosas. ¿Sabes qué? En lugar de pagar $400 al mes por insulina, ahora solo tienes que pagar $35 al mes. Hecho, hecho. Y lo que también se hará efectivo en enero del próximo año es que no importa cuáles sean tus facturas totales por medicamentos recetados, nunca tendrás que pagar más de $2,000 al año porque algunos de estos medicamentos contra el cáncer cuestan diez, quince mil dólares al año.

EA: Y llevan a la bancarrota a la familia.

JB: Llevan a la bancarrota... Pero aquí está el trato. Lo que nadie... Lo que mis amigos muy conservadores no entienden es que, al hacer estas cosas, ahorrarnos al gobierno miles de millones de dólares. Solo con la aprobación de la primera parte de esta legislación en los próximos diez años. Al cambiar la cantidad de dinero que pueden cobrar por la insulina, va a ahorrar al gobierno $160 mil millones de dólares. ¿Me escuchas? Reducir el déficit en $160 mil millones de dólares, porque eso significa que, en lugar de pagar 400 dólares, el gobierno le paga a la compañía farmacéutica 35 dólares, pero va a ir más allá de eso. Y creo que no solo afectaremos a los ancianos ahora, estoy decidido a asegurarme en el segundo mandato de que afecte a todos los estadounidenses. Ningún estadounidense, ningún estadounidense debería estar pagando los precios que están pagando. Todos deberían estar pagando el precio que otros países establecen negociando. Si no quieren, si no quieren proporcionar su medicamento, no tienen que hacerlo, no tienen que hacerlo. Pero si quieren que el gobierno pague por ellos, ¿adivina qué? Tienen que tener un precio razonable.

EA: Muchas gracias por su tiempo, señor. Ha sido muy generoso con nosotros, lo aprecio.

JB: Bueno, gracias. Ni siquiera hablé sobre el ACA, la ley antigua de Estados Unidos.

EA: Creo que tuviste un evento. Esta semana sobre eso.

JB: Así es.

EA: Es. ¿Es su décimo aniversario?

JB: Así es. Bueno, sí, lo es. Pero ¿adivina qué? Los republicanos han intentado eliminarlo 50 veces.

EA: El Affordable Care Act, 50 veces.

JB: El Affordable Care Act. No, realmente y Trump está totalmente en contra de ello. Totalmente en contra. ¿Adivina qué? Habría millones de personas incapaces de tener seguro porque tienen una condición preexistente. Ninguna compañía de seguros. Esto los cubre. Y, por cierto, genera crecimiento económico, no solo quiero decir, de todos modos, simplemente no puedo entender las cosas que Donald Trump dice y cree sobre. Pero él se para en Mar-A-Lago y les dice a sus amigos: Sé que todos ustedes son ricos. Sé que 20 de ustedes valen mucho dinero. Nos aseguraremos de conseguirles un recorte de impuestos, un recorte de impuestos y todos están aplaudiendo. Bueno, ¿adivina qué, hombre? Ya es hora de que empiecen a pagar su parte justa.

EA: Gracias nuevamente, señor presidente.

JB: Gracias.

EA: Lo aprecio. Muchas gracias. Hemos cubierto mucho terreno. Lo aprecio.