Kamala Harris aventaja a Trump en el estado clave de Pensilvania y es vista como una líder más honesta, según nuevas encuestas

Video Kamala Harris lidera la intención de voto en tres estados claves, según encuestas: ¿cómo los ha conquistado?

Una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac de Pensilvania otorga de nuevo una ventaja a Kamala Harris frente a Donald Trump en este estado considerado clave en las elecciones presidenciales de noviembre.

Según los resultados dados a conocer este jueves, la vicepresidenta cuenta con una ligera ventaja de tres puntos porcentuales frente al republicano: 48% frente a 45%.

PUBLICIDAD

Se trata de la tercera gran encuesta publicada en menos de una semana que arroja resultados favorables a la candidatura demócrata.

El estudio de Quinnipiac muestra también la notable brecha de género identificada entre los votantes encuestados en el estado. Entre el 54 y 41% de las mujeres aseguraron que apoyan a Harris, mientras que Trump es apoyado por entre el 49 y 42% de los hombres.

"Con los cinco contendientes incluidos, Harris tiene una ventaja general con un fuerte apoyo de las mujeres en Pensilvania, donde es imprescindible ganar", dijo en un comunicado Tim Malloy, analista de encuestas de la Universidad de Quinnipiac.

Incluso en un hipotético cara a cara entre ambos como únicos candidatos elegibles en las boletas, Harris mantendría la misma diferencia frente a Trump: 50% frente a 47%.

Preguntados sobre los aspirantes a vicepresidente, el 59% de los encuestados que apoyaban a Harris dijeron que la elección de Tim Walz hizo que se entusiasmaran más con la candidatura demócrata, mientras que solo el 43% de los posibles votantes de Trump dijeron lo mismo de la elección de J.D. Vance.

"El impacto a largo plazo es una especulación, pero las matemáticas son claras: Walz ayuda a Harris mucho más de lo que Vance ayuda a Trump", agregó Malloy.

Sobre cuál es el tema más importante a la hora de decidir a quién votar en las próximas elecciones, las personas consultadas pudieron elegir de entre una lista de 12 opciones. El 32% aseguró que la economía, seguida de la preservación de la democracia en EEUU (25%) y la inmigración (10%).

PUBLICIDAD

Tercera encuesta que otorga ventaja a Harris frente a Trump en menos de una semana

En pocas semanas, Harris ha logrado darle la vuelta a las proyecciones de voto y mejorar las encuestas que predecían la dificultad de que Biden fuera reelegido para afrontar otro mandato en la Casa Blanca, por las dudas surgidas sobre su capacidad física y mental tras su cuestionada actuación en el debate electoral.

De hecho, la encuesta difundida este miércoles es la tercera en menos de una semana que pronostica una victoria de Harris en las elecciones de noviembre.

Según un sondeo de The New York Times y Sienna College difundido el pasado fin de semana, Harris aventaja a Trump en cuatro puntos porcentuales no solo en Pensilvania, sino también en otros dos estados clave como son Míchigan y Wisconsin.

Se trata de un cambio considerable respecto a anteriores sondeos de estas mismas fuentes, en los que el republicano aventajaba a Harris y Biden en un promedio de uno o dos puntos porcentuales en estos mismos tres estados.

El pasado jueves, una encuesta de Ipsos concluyó que Harris aventaja con un 42% la carrera presidencial frente a un 37% de Trump. Esto supone que amplió su ventaja desde una encuesta realizada a finales de julio, en la que la ventaja a favor de la demócrata era de 37% frente a 34%.

De hecho, según el promedio de sondeos nacionales, Harris tiene hoy una ventaja de 1.1% sobre Trump.

Harris aventaja a Trump en honestidad y disciplina

También este jueves se dieron a conocer una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, que concluyó que Harris cuenta con una ventaja percibida sobre Trump en cuanto a varias cualidades de liderazgo, como la honestidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los estadounidenses son ligeramente más propensos a confiar en el republicano en cuestiones de economía e inmigración.

Cerca de la mitad de los encuestados señalaron que el “compromiso con la democracia” y la “disciplina” son cualidades que describen mejor a Harris.

También se impuso a su rival a la hora de ser definida como alguien que “se preocupa por la gente” o entre quienes la califican como “honesta” (ambos entre el 40%).

Harris se prepara para aceptar la nominación demócrata en la convención del partido la próxima semana. La encuesta sugiere que la vicepresidenta arrastra parte del lastre que pesó sobre Joe Biden antes de que el presidente pusiera fin a su intento de reelección, pero tiene ventajas sobre Trump cuando se les compara.

Trump se ha pasado la campaña proclamándose como un líder fuerte, capaz de gestionar las duras crisis a las que se enfrenta el país y sugiriendo que los líderes extranjeros no respetarían a Harris en la Casa Blanca. Pero lo cierto es que no cuenta con una clara ventaja en cuanto a esa característica, al menos según esta encuesta.

Cuatro de cada diez adultos estadounidenses ven a Trump como un líder fuerte y creen que es capaz de manejar una crisis, pero aproximadamente la misma proporción dice lo mismo de Harris.

Sin embargo, Trump sí cuenta con cierta ventaja frente a Harris cuando se trata de economía o inmigración.

El 45% dice que Trump está mejor posicionado para gestionar la economía, mientras que el 38% dice lo mismo de Harris. La diferencia es similar en la gestión de la inmigración.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Harris tiene más ventaja a la hora de tratar cuestiones relacionadas con la raza y la desigualdad racial, la política sobre el aborto y la atención sanitaria. Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses dicen que Harris haría un mejor trabajo que Trump en cada uno de esos temas.

Mira también: