Con mentiras electorales, Trump prepara el terreno para pelear los resultados si pierde

Donald Trump ha pasado meses sentando las bases para pelear los resultados de las elecciones de 2024 si pierde, tal como lo hizo hace cuatro años.

En un mitin tras otro, insta a sus partidarios a lograr una victoria “demasiado grande para manipularla”, diciéndoles que la única forma en que puede perder es si los demócratas hacen trampa. Se ha negado a decir, en repetidas ocasiones, si aceptará los resultados independientemente del resultado. Y ha afirmado que el fraude ya está en marcha, citando afirmaciones desacreditadas o teorías escandalosas sin base en la realidad.



"Lo único que puede detenernos es el fraude. Es lo único que puede detenernos", dijo en un evento en Arizona el jueves por la noche.

En 2020, Trump declaró prematuramente la victoria desde la Casa Blanca. Lanzó una campaña legal y política para revertir su derrota ante el demócrata Joe Biden, que culminó con el violento y mortal asalto al Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.

Los demócratas temen que pueda hacer lo mismo este año antes de que se declare el resultado de la contienda. No respondió una pregunta el viernes en Dearborn, Michigan, sobre esas preocupaciones demócratas, y en su lugar se dedicó a atacar a la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump ha hecho de las mentiras electorales un elemento central de su campaña de 2024, emitiendo advertencias febriles sobre el fraude y prometiendo tomar represalias contra las personas que considera que se interponen en su camino.

Este año, cuenta con el respaldo de una sofisticada operación de "integridad electoral" construida por su campaña y el Comité Nacional Republicano, que ya ha presentado más de 130 demandas y ha inscrito a más de 230,000 voluntarios que están siendo entrenados para desplegarse como observadores y trabajadores electorales en todo el país el día de las elecciones.

A continuación, se presenta un vistazo a la estrategia de Trump para sembrar dudas en las elecciones de este año y los hechos detrás de cada afirmación.

El supuesto voto de no ciudadanos

QUÉ DICE TRUMP: Trump ha alegado, sin pruebas, que los demócratas han permitido que millones de inmigrantes ingresen al país ilegalmente para que puedan registrarse para votar. En una entrevista con Newsmax en septiembre, Trump afirmó que tales esfuerzos ya estaban en marcha.

"Están trabajando horas extras tratando de conseguir que la gente firme, ilegalmente, para votar en las elecciones", afirmó. "Están trabajando horas extras para conseguir que la gente firme y registre a la gente, muchas de las mismas personas que uno acaba de ver cruzar la frontera. Lo cual probablemente sea su pensamiento original, porque ¿por qué, si no, querrían destruir nuestro país?"

CUÁLES SON LOS HECHOS: Los recién llegados tardan años en convertirse en ciudadanos y solo los ciudadanos pueden emitir su voto legalmente en las elecciones federales. Los casos aislados de no ciudadanos atrapados tratando de votar, como un estudiante de la Universidad de Michigan de China arrestado por supuestamente emitir un voto ilegal, no reflejan una conspiración mayor.

Las investigaciones han demostrado que los no ciudadanos que se registran y emiten su voto ilegalmente son extremadamente raros y, por lo general, lo hacen por error.

La mentira del voto en el extranjero

QUÉ DICE TRUMP: Trump ha señalado los esfuerzos de los demócratas para conseguir los votos de los estadounidenses que viven en el extranjero como otra oportunidad de fraude. Ha alegado que se están “preparando para HACER TRAMPAS” y que “quieren diluir el VERDADERO voto de nuestros hermosos militares y sus familias”.

CUÁLES SON LOS HECHOS: El propio expresidente ha hecho campaña por los votos de los estadounidenses en el extranjero, prometiendo poner fin a la llamada “doble tributación” para las personas que a menudo pagan impuestos en el país donde residen, así como al gobierno de Estados Unidos.

Advertencias 'oscuras' de Trump

QUÉ DICE TRUMP: Trump ha comenzado a sugerir que Harris podría tener acceso a algún tipo de información secreta interna sobre el resultado de una carrera que aún no se ha decidido. Desde que Harris tomó un día de la campaña para entrevistas, ha sugerido en repetidas ocasiones: "Tal vez ella sepa algo que nosotros no sabemos".

El fin de semana pasado, en Michigan, sugirió que no hay forma de que Harris haga campaña con Beyoncé, una de las mayores estrellas del mundo, si la carrera estuviera tan reñida como sugieren las encuestas.

"Número uno, hacen trampa como el demonio. Entonces, tal vez sepan algo que nosotros no, ¿verdad?", dijo. "Puede que sepan algo que nosotros no, no lo sé. ¿Por qué diablos estaría ella celebrando cuando tú estás abajo? Tal vez, nunca pensé en eso, tal vez ella sepa algo que nosotros no. Pero no vamos a “Dejen que suceda”.

CUÁLES SON LOS HECHOS: No hay evidencia que respalde una conspiración demócrata. De hecho, Trump avivó los temores de su propia planificación interna en un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York cuando miró al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y habló sobre un “pequeño secreto” que tenían.

Johnson, antes de convertirse en presidente, tomó la iniciativa en la redacción de un informe ampliamente criticado que buscaba revocar la derrota de Trump en 2020 y se hizo eco de algunas de las teorías conspirativas más descabelladas para explicar su derrota.

Cuando se le preguntó sobre la referencia de Trump a un “pequeño secreto”, Johnson emitió una declaración que incluía lo siguiente: “Por definición, un secreto no debe compartirse, y no tengo la intención de compartir este”. (Más tarde, dijo a una audiencia que se relacionaba con “una de nuestras tácticas para conseguir que la gente vote”, según The Hill. La campaña de Trump emitió un comunicado en el que señalaba que había “realizado innumerables telemitines” para ayudar a impulsar a los candidatos republicanos al Congreso).

Mentiras sobre Pensilvania

QUÉ DICE TRUMP: En los últimos días, Trump ha volcado su ira contra Pensilvania, un estado que ambas campañas consideran crítico y donde, según él, ya se están produciendo trampas.

A principios de esta semana, afirmó que el condado de York, Pensilvania, había “recibido MILES de formularios de registro de votantes y solicitudes de voto por correo potencialmente FRAUDULENTOS de un grupo de terceros”. También señaló al condado de Lancaster, que según él había sido “hallado con 2,600 papeletas y formularios falsos, todos escritos por la misma persona. Cosas realmente malas”.

Durante un acto de campaña en Allentown el martes, el expresidente dijo: “Ya han empezado a hacer trampa en Lancaster. Han hecho trampa. Los pillamos con 2,600 votos. No, los pillamos desprevenidos. 2,600 votos. Piensen en esto, piensen en esto. Y cada voto fue escrito por la misma persona”.

CUÁLES SON LOS HECHOS: En Lancaster, la fiscal de distrito del condado Heather Adams, republicana electa, dijo que los funcionarios electorales manifestaron su preocupación por dos conjuntos de solicitudes de inscripción de votantes debido a lo que describió como numerosas similitudes. Los funcionarios están examinando actualmente un total de unos 2,500 formularios.

Para ser claros, Lancaster está examinando solicitudes de inscripción de votantes, no “votos”. Los funcionarios de Lancaster dijeron que algunos formularios contenían nombres falsos, letra sospechosa, firmas cuestionables, direcciones incorrectas u otros detalles problemáticos, pero no dijeron que todos habían sido escritos por la misma persona.

El secretario principal del condado de York, Greg Monskie, confirmó esta semana que su condado estaba revisando los formularios sospechosos. La comisionada del condado, Julie Wheeler, emitió un comunicado diciendo que los formularios de registro de votantes y las solicitudes de voto por correo se encontraban entre una "gran entrega que contenía miles de materiales relacionados con las elecciones" que la oficina electoral del condado recibió de una organización externa.

Los funcionarios del estado dicen que el descubrimiento y la investigación de las solicitudes, no de los votos, es evidencia de que el sistema está funcionando como debería.

Las amenazas

QUÉ DICE TRUMP: Trump ha amenazado con graves consecuencias para quienes participen en lo que él considera un "comportamiento inescrupuloso".

En una publicación en las redes sociales que cita falsamente “el fraude y las traiciones desenfrenadas que han tenido lugar por parte de los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020”, advirtió que “CUANDO GANA, aquellas personas que HICIERON TRAMPAS serán procesadas con todo el peso de la ley, lo que incluirá largas penas de prisión”.

Las publicaciones continúan amenazando a “aquellos involucrados en un comportamiento inescrupuloso”, incluidos funcionarios electorales, abogados y donantes, a quienes dice “serán buscados, atrapados y procesados a niveles, lamentablemente, nunca antes vistos en nuestro país”.

CUÁLES SON LOS HECHOS: Jueces, funcionarios electorales e incluso el propio fiscal general de Trump, William Barr, han afirmado que no hubo fraude generalizado en las elecciones de 2020.

Si es elegido nuevamente, Trump ha prometido perseguir a los rivales que ha considerado “enemigos desde adentro”, incluso dijo que nombraría un fiscal especial para atacar a Biden. Se trata de una amenaza más que teórica, dado que, cuando era presidente, Trump presionó repetidamente para que se investigaran a supuestos adversarios políticos.

Si bien el Departamento de Justicia tiene controles establecidos para evitar la influencia política, Trump podría designar líderes que facilitarían la apertura de casos a instancias suyas.