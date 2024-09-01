Los extranjeros rara vez votan ilegalmente en elecciones, pero los republicanos insisten en que no es así

Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones presidenciales y de otros altos cargos que se celebrarán en noviembre. Aunque no es nada nuevo, la posibilidad de que los no ciudadanos se registren o voten ha recibido mucha atención últimamente.

Citando una gran afluencia de inmigrantes en los últimos años en la frontera entre Estados Unidos y México, los republicanos han expresado su preocupación por la posibilidad de que los no ciudadanos voten y han tomado medidas en numerosos estados para abordarla. Pero los casos como esos son poco frecuentes.

Los funcionarios republicanos han revisado los padrones electorales, emitido órdenes ejecutivas y sumado enmiendas constitucionales en las papeletas estatales para impedir que se den instancias de personas no ciudadanas en las urnas.

Algunos demócratas sostienen que esas medidas podrían crear obstáculos para los votantes legales, son innecesarias y generan la percepción de que se trata de un problema de una magnitud mayor a la real.

¿Qué dice la ley electoral de EEUU sobre las personas que no son ciudadanas del país?

Una ley estadounidense de 1996 declaró ilegal que quienes no son ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones para presidente o miembros del Congreso. Los infractores pueden ser multados y encarcelados hasta por un año. También pueden ser deportados.

Cuando las personas se registran para votar confirman bajo pena de perjurio que son ciudadanos estadounidenses. La ley federal exige que los estados mantengan regularmente sus listas de votantes y eliminen a cualquiera que no sea elegible, un proceso que podría identificar a los inmigrantes que viven en el país ilegalmente.

Ninguna Constitución estatal permite explícitamente que los no ciudadanos estadounidenses voten y muchos estados tienen leyes que prohíben incluso que voten para cargos estatales como gobernador o fiscal general.

Pero algunos municipios de California, Maryland y Vermont, así como el Distrito de Columbia, sí permiten el voto de los no ciudadanos estadounidenses en algunas elecciones locales, como para la junta escolar.

¿Qué dicen los datos sobre el presunto voto de personas no ciudadanas de EEUU?

El voto de los no ciudadanos de Estados Unidos es poco común. Sin embargo, los funcionarios republicanos han resaltado revisiones del registro de votantes en las que se halló que personas que no son ciudadanas del país intentaron votar.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo la semana pasada que más de 6,500 potenciales no ciudadanos estadounidenses han sido eliminados de las listas de votantes de Texas desde 2021, incluidos 1,930 casos remitidos para investigación por la oficina del fiscal general. Texas tiene casi 18 millones de votantes registrados.

El secretario de Estado de Ohio, el republicano Frank LaRose, dijo en agosto que puso en un potencial procesamiento a 138 aparentes no ciudadanos estadounidenses que se descubrió que habían votado en una elección reciente y 459 más que se registraron pero no votaron. Esas cifras fueron más altas que las revisiones de años anteriores, pero una pequeña fracción de los más de 8 millones de votantes registrados en Ohio.



El secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, también republicano, anunció recientemente que 3,251 personas previamente identificadas como no ciudadanas por el gobierno federal están siendo cambiadas a estado inactivo en las listas de registro de votantes del estado. Se les pedirá que proporcionen prueba de ciudadanía y completen un formulario para votar en noviembre. Alabama tiene más de 3 millones de votantes registrados.

En Georgia, el secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, descubrió que 1,634 potenciales no ciudadanos estadounidenses intentaron registrarse para votar entre 1997 y 2022, aunque los funcionarios electorales los marcaron y ninguno estaba registrado. Georgia registró a millones de otros votantes durante ese tiempo.

Algunos expertos en administración electoral han dicho que las revisiones del padrón de votantes muestran que las herramientas actuales están funcionando.

¿Qué dicen las cortes respecto al voto de los no ciudadanos estadounidenses?

Arizona es un ejemplo adecuado de los prolongados intentos de los republicanos de prohibir el voto de los no ciudadanos de Estados Unidos.

En virtud de una iniciativa aprobada por los votantes en 2004, Arizona exigía una licencia de conducir, un certificado de nacimiento, un pasaporte u otro documento similar para aprobar una solicitud de registro de votante federal. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2013 que Arizona no puede exigir una prueba documental de ciudadanía para que las personas voten en las elecciones federales.

El estado respondió creando dos clases de votantes. Para las elecciones estatales y locales, los votantes deben proporcionar una prueba de ciudadanía cuando se registran. Pero como eso no se puede exigir en las elecciones presidenciales y del Congreso, decenas de miles de votantes que no han proporcionado una prueba de ciudadanía se registran solo para las elecciones federales.

Una orden de agosto de una Corte Suprema de Estados Unidos dividida permitirá que los condados de Arizona rechacen los formularios de registro de votantes presentados sin "prueba documental de ciudadanía" mientras continúa el litigio sobre la ley. Las personas podrán registrarse para votar en las elecciones presidenciales y del Congreso utilizando un formulario federal diferente que requiere que las personas juren que son ciudadanos bajo pena de perjurio, sin requerir prueba.

Un tema que estará en las boletas en algunos estados

Legislaturas lideradas por republicanos en ocho estados han propuesto enmiendas constitucionales en sus boletas de noviembre para declarar que solo los ciudadanos de Estados Unidos pueden votar.

Las propuestas de Iowa, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Wisconsin reemplazarían las disposiciones constitucionales existentes que establecen que “cada” ciudadano o “todos” los ciudadanos pueden votar con una nueva redacción que diga que “solo” los ciudadanos pueden votar. Los partidarios sostienen que la redacción actual no necesariamente prohíbe a los no ciudadanos de Estados Unidos votar.

En Idaho y Kentucky, las enmiendas propuestas establecerían explícitamente: “Ninguna persona que no sea ciudadana de Estados Unidos” puede votar. Un lenguaje similar obtuvo la aprobación de los votantes de Louisiana hace dos años.

Los votantes de Dakota del Norte, Colorado, Alabama, Florida y Ohio aprobaron enmiendas entre 2018 y 2022 que restringen el voto a “solo” a los ciudadanos estadounidenses.

¿Qué más están haciendo los estados?

Aunque la Constitución estatal ya prohíbe a las personas no ciudadanas de Estados Unidos votar, el gobernador republicano de Louisiana, Jeff Landry, sigue llamando la atención sobre el tema. Recientemente firmó una orden ejecutiva que exige que las agencias estatales que proporcionan formularios de registro de votantes incluyan una exención de responsabilidad por escrito de que los no ciudadanos estadounidenses tienen prohibido votar.

La semana pasada, en Georgia, Brad Raffensperger exigió que todos los centros de votación colocaran un cartel en inglés y español advirtiendo a los no ciudadanos estadounidenses que votar es ilegal.

El fiscal general republicano Ken Paxton de Texas, citando "un crecimiento significativo de la población no ciudadana" en el estado, creó una cuenta de correo electrónico especial el miércoles para informar sobre presuntas violaciones de las leyes electorales.

En Wisconsin, los republicanos han presentado un par de demandas similares en las últimas semanas que cuestionan el proceso del estado para verificar si un votante registrado es ciudadano de Estados Unidos. Las demandas buscan órdenes judiciales que requieran que la comisión electoral realice verificaciones para garantizar que no haya votantes registrados que no sean ciudadanos del país.

¿Qué ha hecho el Congreso?

Los republicanos en el Congreso están impulsando un proyecto de ley, conocido como la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, que exigiría una prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar. Durante una conferencia de prensa sobre la legislación este año, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, no proporcionó ejemplos específicos de votantes no ciudadanos, pero insistió en que es una preocupación.

“Todos sabemos, intuitivamente, que muchos ilegales votan en las elecciones federales”, dijo sin dar prueba alguna, “pero no ha sido algo que se pueda demostrar fácilmente”, reconoció.

La legislación fue aprobada en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos en julio, en gran medida siguiendo líneas partidistas, pero no ha llegado a votación en el Senado liderado de forma ajustada por los demócratas. La administración de Joe Biden dijo que se opone firmemente y que las leyes contra el voto de los no ciudadanos están funcionando.

“Este proyecto de ley no haría nada para salvaguardar nuestras elecciones, pero dificultaría mucho que todos los estadounidenses elegibles se registren para votar y aumentaría el riesgo de que los votantes elegibles sean eliminados de las listas de votantes”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

