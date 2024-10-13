Por qué no todos los evangélicos son iguales y por qué no todos votarán por Trump

Las encuestas y los análisis de periodistas, académicos e incluso líderes religiosos parecen asumir a menudo que el ser evangélico representa una identidad religiosa y social singular. Se prevé que el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, que recibió el 81% del voto evangélico blanco en las elecciones de 2016, vuelva a obtener la mayoría de este voto en 2024.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. En 2016, por ejemplo, líderes evangélicos como Jerry Falwell Jr. y Robert Jeffress celebraron la victoria de Trump y el papel de esta religión en traer de vuelta la creencia en Dios en Estados Unidos. Otros, como Russell Moore, actual editor de la revista evangélica Christianity Today, veían a Trump como lo opuesto a lo que representa esta fe.

Liderado por figuras prominentes como el difunto Jerry Falwell, el evangelismo contemporáneo surgió como fuerza política en las décadas de 1970 y 1980, y defendió los valores religiosos conservadores.

Desde entonces, los evangélicos han sido considerados como un grupo uniforme y monolítico que se opone a los derechos de los homosexuales, al aborto, etc., y que constituye un bloque fiable de votantes conservadores.

Los diferentes tipos de evangélicos y sus creencias

Como experto en religión estadounidense que ha estudiado el movimiento evangélico durante más de 30 años, no estaba satisfecho con esta interpretación. En el Centro de Religión y Cultura Cívica de la Universidad del Sur de California decidimos reunir nuestra investigación colectiva sobre esta fe para entender de forma más amplia la dinámica de los evangélicos estadounidenses. El resultado fue un informe publicado por primera vez en 2018 que seguimos actualizando.

Hemos identificado y descrito cinco variedades, o “tipos”, dentro del movimiento evangélico más amplio.

En su esencia, los evangélicos se caracterizan por la creencia en la verdad literal de la Biblia. Por ejemplo, los evangélicos creen que el mundo y los seres humanos fueron creados por Dios; que Jesús fue literalmente el hijo de Dios y también nació como ser humano; que Jesús murió y resucitó físicamente de entre los muertos; y que Dios actúa actualmente a través de los seres humanos para conseguir sus fines para la humanidad.

Una creencia distintiva de los evangélicos es tener una “relación personal con Jesucristo” y centrarse en animar a otros a “nacer de nuevo” o “salvarse” a través de Jesús.

A pesar de compartir la misma teología básica, existen diferencias en la política y el compromiso social del evangelismo.

Hemos utilizado tres criterios para desarrollar nuestras cinco categorías de evangélicos: primero, cada tipo de evangélico comparte un acuerdo básico sobre la teología evangélica. En segundo lugar, cada uno de ellos se entiende a sí mismo dentro de la tradición más amplia del evangelismo estadounidense. Y tercero, su teología motiva su forma de actuar en el mundo, incluidas las acciones sociales y políticas apropiadas.

Catalogarlos así simplifica la forma de explicar los diferentes tipos de evangélicos, pero también pueden difuminar algunas de las distinciones más sutiles entre categorías. Aun así, las perspectivas que mantienen estas distintas variedades de evangélicos determinan no solo por quién votarán, sino también por qué votan de una determinada manera.

1. 'MAGA-vangélicos'

Los 'MAGA-vangélicos' forman parte del núcleo nacionalista cristiano blanco del movimiento 'Make America Great Again' (Hagamos a América grande de nuevo) o MAGA, con algunos pastores latinos, asiáticos y negros estadounidenses que se alinean con este movimiento.

Los 'MAGA-vangélicos' han sido el grupo más vocal y visible de evangélicos desde las elecciones de 2016. Los orígenes de este grupo se remontan a la década de 1980, la época del surgimiento de la derecha religiosa.

Los evangélicos MAGA hacen eco de muchos de los mismos temas, como la oposición al aborto y a los derechos LGBTQ+ y el apoyo a las políticas antiinmigración. Un cambio significativo, sin embargo, desde la insurrección del 6 de enero de 2021, es una mayor aceptación de la violencia política.

“El 6 de enero no fue una insurrección”, ha afirmado falsamente el líder evangélico Lance Wallnau. “Fue una intervención por fraude electoral”. El infundado mito del fraude electoral fue el pretexto para la violencia del 6 de enero.

2. Evangélicos neofundamentalistas

Los evangélicos neofundamentalistas son aquellos tan teológica o políticamente conservadores como los 'MAGA-vangélicos', pero mantienen un compromiso teológico de permanecer separados de cualquier relación, ya sea personal, social o política, que, en su opinión, comprometa las enseñanzas del cristianismo evangélico y su propia identidad como cristianos evangélicos.

Por ejemplo, el presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, Albert Mohler, y el editor de Christianity Today, Russell Moore, se han opuesto a Trump debido a su falta de valores y estilo de vida amoral, según los estándares evangélicos.

Sin embargo, apoyan cómo la administración Trump promovió los objetivos políticos del cristianismo evangélico. En particular, apoyan que la Corte Suprema anulara el fallo Roe vs Wade y apoyan la libertad religiosa de los evangélicos para discriminar a las personas LGBTQ+ en sus negocios.

Los neofundamentalistas han ofrecido recientemente un apoyo cualificado a Trump, a pesar de su oposición a su moral personal. Por ejemplo, Mohler ha argumentado que Trump es el mejor candidato para lograr sus objetivos en 2024, a pesar de sus defectos personales. Sin embargo, Mohler adopta la postura de que este apoyo depende en gran medida de que Trump siga comprometido con los objetivos evangélicos en cuestiones como el aborto.

3. 'iVangélicos'

Los 'iVangélicos' son evangélicos centrados principalmente en la fe personal y en la experiencia de culto semanal en sus iglesias. Se concentran principalmente en el movimiento de las megaiglesias evangélicas.

Los 'iVangélicos' quieren llegar a un gran número de personas a través de sus cultos populares, sus variados programas sociales y sus ministerios en grupos pequeños. Son especialmente hábiles a la hora de tomar prestados y adaptar elementos de la cultura popular para ofrecer un ambiente eclesiástico “relevante”.

Por ejemplo, la mayoría de las megaiglesias de 'iVangélicos' incluyen música que, aparte de la letra, es casi indistinguible de las bandas de pop y rock seculares, tanto en estilo como en calidad. Aunque en general son conservadores en su teología y política, tienden a mantenerse alejados de los mensajes abiertamente políticos en sus iglesias.

Hay, sin embargo, una gama de creencias y compromisos entre los 'iVangélicos', y algunos se sienten atraídos por grupos como 'iVangélicos con Harris', un nuevo esfuerzo para movilizar a los evangélicos a alejarse de los republicanos, Trump y MAGA y votar por Kamala Harris. Su enfoque utiliza ejemplos y referencias bíblicas para argumentar que las verdaderas enseñanzas y acciones cristianas están más alineadas con los demócratas que con los republicanos.

4. 'Cristianos del reino'

Los 'cristianos del reino' son evangélicos que, en sus iglesias y ministerios, se esfuerzan por reflejar la mezcla demográfica y socioeconómica de los barrios donde están establecidos.

Suelen tener una composición étnica y racial más diversa que otras iglesias evangélicas. Su objetivo es formar parte de sus comunidades locales y servirlas de un modo que refleje su concepción del reino de Dios en la Tierra.

Los líderes de los 'cristianos del reino' suelen criticar los sistemas económicos y políticos que generan pobreza e injusticia racial. Sin embargo, sus esfuerzos se centran en establecer relaciones con empresas locales y activistas de la comunidad local y en contribuir a la política mediante el compromiso con los funcionarios locales.

Los 'cristianos del reino' están orientados al presente; el 'reino de Dios' se hará realidad en las comunidades en las que viven los creyentes, así como en algún mundo espiritual futuro.

5. Evangélicos por la paz y la justicia

Los 'evangélicos de paz y justicia' son una red informal de pastores, líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, profesores y activistas. Constituyen un pequeño segmento dentro del evangelismo, a menudo integrado en organizaciones más grandes, y centran su trabajo en cuestiones sociales y políticas clave como la justicia racial, la reforma de la inmigración y cuestiones medioambientales. Pretenden tener un impacto más amplio que centrarse únicamente en la comunidad local.

Los 'evangélicos de paz y justicia' remontan sus orígenes a la publicación de una revista de finales de los años sesenta llamada ‘The Other Side’, originalmente ‘Freedom Now’, que representaba una conciencia social evangélica recién surgida en torno a cuestiones de justicia racial. Le siguieron muy de cerca la comunidad Sojourners y la revista Sojourners, que sigue activa hoy en día.

En 1973, un grupo de profesores universitarios evangélicos redactó la Declaración de Preocupación Social de Chicago, que finalmente desembocó en el lanzamiento de Evangélicos por la Acción Social como organización nacional en 1978.

Se trata de una minoría pequeña pero creciente en el amplio mundo evangélico, con muchos de ellos pertenecientes a instituciones evangélicas tradicionales. Por ejemplo, Alexia Salvatierra, del Seminario Fuller, es desde hace tiempo una organizadora comunitaria “arraigada en la fe” y más recientemente ha desempeñado un papel decisivo en la creación de Matthew 25/Mateo25, un grupo que ayuda a los inmigrantes y “defiende a los vulnerables”.

Shane Claiborne, activista urbano de larga trayectoria, dirige actualmente 'Red Letter Christians', un movimiento que combina “Jesús y la justicia” y pretende “vivir las enseñanzas contraculturales de Jesús”.

Los evangélicos apoyarán a Trump en 2024, pero no todos

Siguiendo las pautas históricas del voto evangélico, es probable que la mayoría de los evangélicos blancos voten a Trump en 2024. Creo que muchos lo harán con entusiasmo, mientras que otros votarán por él debido a sus políticas, aunque seguirán preocupados por su retórica.

De los evangélicos que se oponen a Trump, algunos se negarán a votar por Harris, y otros terminarán negándose a emitir un voto para presidente. Otros votarán por Harris, siguiendo el ejemplo de muchos líderes republicanos que buscan ir más allá del daño que Trump y el movimiento MAGA han hecho al Partido Republicano y al conservadurismo.

Mientras tanto, para los 'cristianos del reino' y los 'evangélicos de paz y justicia', los verdaderos valores del cristianismo evangélico serán apoyados por las políticas más progresistas del Partido Demócrata.

Independientemente de cómo voten en las elecciones de 2024, los evangélicos de todas estas categorías continuarán promoviendo su visión distintiva del evangelismo y educando a sus miembros sobre cómo deben llevar su fe a cuestiones sociales y políticas importantes en la cultura estadounidense.

* Richard Flory es director ejecutivo del Centro de Religión y Cultura Cívica, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si usted desea leer la versión en inglés puede encontrarla en este enlace.

