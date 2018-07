¿Por qué los evangélicos hispanos apoyan aún a Donald Trump?

La verdad, por supuesto, es que las tácticas frecuentemente provocativas del presidente Trump han causado un gran debate dentro de la comunidad evangélica hispana. No son decisiones fáciles para cualquier persona que intente reconciliar la fe –y todas las implicaciones políticas que la fe conlleva– con un presidente temerario y multimillonario que muchos sienten es francamente antagónico a los inmigrantes. Pero la verdad es que, aunque a veces hay una justa ira dirigida a esta Casa Blanca, esta aún no se ha traducido en una deserción masiva de los hispanos conservadores y los hispanos evangélicos del Partido Republicano.

Los demócratas han asumido por años que a medida que los cambios demográficos continúen transformando la composición racial de Estados Unidos una nueva pluralidad no blanca hará que el Partido Republicano, y por lo tanto un presidente como Trump, no se puedan elegir. Esto no parece ser el caso, o al menos la realidad no es tan simple, y los evangélicos hispanos son una gran razón por la cual la realidad es más matizada.