¿Quién es el pastor hondureño cuya iglesia visitará Trump?

“Te pregunto: ¿crees que haría algo en lo que pondría en peligro a mi gente? No soy tan tonto”, dijo Maldonado a los feligreses.

El pastor dijo que la iglesia no está organizando o financiando el evento, y que cualquiera que busque asistir a la campaña tuvo que registrarse previamente en DonaldJTrump.com.

¿Quién es

Guillermo Maldonado

?

Activo en el ministerio por más de 20 años, el “Apóstol” Guillermo Maldonado , nació el 10 de enero de 1965 en Honduras y es el fundador del Ministerio Internacional Rey Jesús , una de las iglesias multiculturales de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. En una entrevista con Publishers Weekly , Maldonado declaró que Cristo apareció ante él durante una oración intensa y le habló audiblemente diciéndole: “Te he llamado para que traigas mi poder sobrenatural a esta generación”.

Comenzó una iglesia con doce miembros en 1996. Desde entonces ha escrito más de 50 libros y manuales, muchos de los cuales han sido traducidos al español, inglés, portugués, italiano y francés. Maldonado también predica lo que ve como el mensaje de Jesús y su poder redentor en el programa de televisión internacional de Maldonado, The Supernatural Now, que se transmite en TBN, y The Church Channel . Al 22 de mayo de 2013, su ministerio, junto con otras de sus iglesias filiales afiliadas, tiene una membresía combinada de 20,000 congregantes.