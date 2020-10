¿Evangélicos hispanos con Trump? Las divisiones entre creyentes que generan las presidenciales

En la recta final de la contienda electoral, los evangélicos latinos quieren dejar en claro que ellos no tienen las mismas inclinaciones ni prioridades políticas que su contraparte blanca, no son un monolito y están divididos sobre el presidente Donald Trump , así que no se puede prever cómo votarán el 3 de noviembre.

“También me criticaron cuando asesoré a Obama y cuando estuve con (George W.) Bush. No me importa. Yo sé cuál es mi papel. Sé por qué lo hago. Lo hago porque Dios me tiene allí para avanzar una agenda buena, de vida, de libre expresión de religión, una agenda que incluye una reforma migratoria”, dijo Rodríguez. “Estoy allí abogando por nuestra gente. A mí no me importa. A mí los críticos no me definen. A mí me define el propósito de Dios en mi vida”.