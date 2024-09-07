El reto histórico de Kamala Harris: solo un vicepresidente en ejercicio ha sido elegido presidente en más de 180 años

En su campaña por alcanzar el sillón presidencial de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris puede mirar a la historia y esperar tener mejor suerte que otros en su posición que han intentado lo mismo que ella.

Desde 1836, solo un vicepresidente en ejercicio, George H.W. Bush en 1988, ha sido elegido para la Casa Blanca. Entre los que lo intentaron y fracasaron estuvieron Richard Nixon en 1960, Hubert Humphrey en 1968 y Al Gore en el 2000.

Los tres perdieron en reñidas elecciones marcadas por cuestiones que iban desde la guerra y el escándalo hasta el crimen y las sutilezas de los debates televisados. Pero otros dos factores resultaron cruciales para cada vicepresidente: si el presidente en ejercicio era querido y si el presidente y el vicepresidente disfrutaban de una relación productiva.

"Realmente quieres que esos elementos se combinen", dice Julian Zelizer, profesor de historia y asuntos públicos en la Universidad de Princeton. "Si la persona para la que trabaja el vicepresidente es popular, eso significa que a la gente le gusta lo que está haciendo y te puedes beneficiar de eso. Y es necesario que los dos principales trabajen juntos”.

En 1988, Bush derrotó fácilmente al demócrata Michael Dukakis, el gobernador de Massachusetts, al que los republicanos calificaron de ineficaz y desconectado de la realidad. Por lo demás, Bush se benefició de una economía sólida, la disminución de las tensiones de la Guerra Fría y una suerte poco común para un vicepresidente.

Los índices de aprobación del presidente Ronald Reagan aumentaron durante gran parte del año después de caer drásticamente a raíz del escándalo Irán-Contra de 1986-87, y Reagan y Bush trabajaron bien juntos durante la campaña. Reagan apoyó abiertamente a su vicepresidente, que se había presentado contra él en las primarias de 1980. Elogió a Bush en la convención republicana como un socio comprometido e inestimable, apareció con él en un mitin en California y habló en reuniones en Michigan, Nueva Jersey y Missouri.

“Reagan no era un hombre que guardara rencor”, dijo el historiador y periodista Jonathan Darman. “Y Bush hizo un buen trabajo al manejar la complejidad de su relación mientras fue vicepresidente”.

Otros vicepresidentes que postularon

Cuando Gore se presentó en 2000, sus ventajas eran similares a las de George H.W. Bush. La economía era fuerte, el país estaba en paz y el presidente, Bill Clinton, tenía altos índices de aprobación a pesar de su reciente juicio político por su romance con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

Gore había trabajado estrechamente con Clinton durante los ocho años anteriores, pero el escándalo provocó tensiones duraderas entre ellos. Minimizó la presencia del presidente durante la campaña y se declaró "mi propio hombre" durante su discurso de aceptación en la Convención Nacional Demócrata. Los comentaristas citarían su distancia de Clinton como un revés en una carrera históricamente reñida, decidida por un margen de menos de 1,000 votos en Florida.

"En lugar de encontrar una manera de abrazar los logros de la administración Clinton, Gore huyó de Clinton tan rápido como sus piernas lo llevaron", escribió Jacob Weisberg, de Slate, poco después de la elección.

Al igual que Gore, Nixon no pudo, o no quiso, sacar provecho de la popularidad del presidente en el cargo, Dwight Eisenhower. En 1960, Eisenhower seguía siendo tan admirado cuando se acercaba el final de su segundo mandato que el oponente de Nixon, el demócrata John F. Kennedy, temía que el apoyo activo del presidente resultara decisivo. Pero Eisenhower y Nixon tenían una relación complicada que se remontaba a la época en que Eisenhower se presentó a la candidatura ocho años antes. Había elegido a Nixon como compañero de fórmula, pero casi lo descartó debido al llamado escándalo de los Checkers, en el que se acusó a Nixon de malversar fondos donados por patrocinadores políticos.

Nixon era más de 20 años más joven que Eisenhower, el victorioso comandante de la Segunda Guerra Mundial que a menudo consideraba a su vicepresidente un oficial subalterno, según el biógrafo de Nixon, John A. Farrell. Al final de una conferencia de prensa de verano en 1960, le preguntaron a Eisenhower si podía citar la influencia de Nixon en alguna decisión importante. Nixon respondió: “Si me das una semana, tal vez se me ocurra una”. Mientras tanto, Nixon se mostraba reacio a que Eisenhower hiciera campaña, por el deseo de forjar su propio camino y, supuestamente, por preocupación por el presidente de 70 años.

“Nixon quería mucho ser su propio hombre”, dice Farrell, cuyo galardonado libro 'Richard Nixon' se publicó en 2017. “Siempre dijo que estaba preocupado por la salud de Eisenhower, pero también hay anécdotas de que Eisenhower estaba impaciente. Ambas cosas podrían ser ciertas”.

La suerte de Nixon cambió cuando se presentó ocho años después contra el vicepresidente de Lyndon B. Johnson. Ningún vicepresidente estuvo más atrapado por su predecesor que Hubert Humphrey, cuya candidatura solo fue posible porque Johnson decidió no buscar la reelección.

Humphrey se enfrentó a desafíos dentro del partido por parte de los candidatos pacifistas Eugene McCarthy y Robert F. Kennedy (quien fue asesinado en junio de 1968 después de ganar las primarias de California) y estaba vinculado a la postura divisoria y agresiva de Johnson.

En privado, Humphrey abogó por una estrategia menos dura para la guerra, pero Johnson lo intimidó para que guardara silencio y quedó muy por detrás de Nixon en muchas encuestas. Recién en otoño Humphrey se desvió y pidió el cese de los bombardeos en Vietnam del Norte. El vicepresidente se recuperó, pero terminó perdiendo el voto popular por menos de un punto porcentual y quedó más lejos en el Colegio Electoral.

“Johnson le hizo un daño catastrófico a Humphrey, en mi opinión”, dice el columnista del Boston Globe Michael Cohen, autor de un libro sobre las elecciones de 1968, 'American Carnage'.

¿Cómo le va a Kamala Harris?

Al igual que Johnson, el presidente Joe Biden declaró que no buscaría un nuevo mandato menos de un año antes del día de las elecciones, aunque esperó mucho más tiempo en el ciclo que Johnson. A diferencia de Humphrey, Harris rápidamente consolidó el apoyo demócrata y aceptó la nominación de su partido en una convención alentadora que concluyó sin daños significativos por las protestas, a diferencia del evento de 1968 marcado por la violencia en la misma ciudad, Chicago.

En una encuesta de AP-NORC realizada en julio, después de que Biden abandonara la carrera, aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses aprobaron su desempeño como presidente, aproximadamente donde se han mantenido sus números de aprobación desde el verano de 2021 y comparables a los del candidato republicano, Donald Trump. Eisenhower, Reagan y Clinton con frecuencia tuvieron índices de aprobación más altos que Biden, aunque todos sirvieron en épocas menos polarizadas.

Harris busca suceder a un presidente que también se desempeñó como vicepresidente y se postuló a la presidencia cuatro años después. El presidente Barack Obama disuadió a Biden de presentarse a las elecciones en 2016 y esperó para respaldar a Biden en 2020 hasta que el abarrotado campo de las primarias demócratas estuviera despejado.

"Obama se convirtió en un partidario entusiasta, lo que ayudó a unificar al partido en un momento en que el historial de Biden en materia racial en la década de 1990, incluido su apoyo al proyecto de ley contra el delito, alimentaba dudas entre los jóvenes votantes progresistas", dice el biógrafo de Biden, Evan Osnos. "El respaldo de Obama a Biden fue más que su candidatura; “se trataba de su carácter y eso resultó ser importante”.

Como presidente, Biden ha trabajado para incluir a Harris en sus principales llamadas políticas y conversaciones con líderes extranjeros. Se ha comprometido a ser el principal voluntario de campaña de Harris y a hacer todo lo que ella le pida para su elección, aunque los asistentes aún están determinando dónde sería mejor utilizar al presidente, que aún es impopular. El Día del Trabajo, Biden y Harris aparecieron juntos en Pittsburgh para un evento de campaña en un estado clave, Pensilvania.

