El Senado más viejo de la historia: dos tercios de los senadores superan la edad de jubilación

El demócrata comunicó en mayo que no buscará la reelección al finalizar su actual mandato. Al igual que la senadora Feinstein, no hizo ninguna referencia a su edad. Cardin, que en 2024 cumplirá 58 años en la oficina, afirmó en la web local de noticias The Baltimore Banner que “reconocer que al final del próximo mandato tendría 87 años, es un factor”.