Biden dice por primera vez que debatirá con Trump

El presidente Joe Biden dijo este viernes que está dispuesto a debatir con el expresidente Donald Trump, el virtual candidato republicano, antes de las elecciones de noviembre.

El mandatario demócrata lo anunció en una entrevista en un programa de radio con Howard Stern. "Estoy, no sé cuándo, pero estoy feliz de debatir con él", dijo Biden a Stern.

La campaña de Biden no había dicho anteriormente si Biden participaría en algún debate.

“¿Qué estamos debatiendo?” Stern preguntó retóricamente, añadiendo que estaba asombrado de que tantos estadounidenses todavía apoyaran al expresidente. Biden se unió a Stern, el deportista de choque reconocido a nivel nacional, para una entrevista en vivo el viernes en su estudio de la ciudad de Nueva York.

Biden y su campaña han evitado en gran medida abordar directamente la perspectiva de debates con Trump, incluso cuando el expresidente ha insistido en que debatirá con Biden tantas veces como sea posible antes de las elecciones de noviembre.

Tres debates programados

Hay tres debates presidenciales programados para el ciclo 2024, que comienza en septiembre, así como un debate vicepresidencial programado.

Trump se ha comprometido durante semanas a debatir con Biden “en cualquier momento y en cualquier lugar”, a pesar de su negativa a participar en los debates primarios del Partido Republicano y su pasada hostilidad hacia la Comisión de Debates Presidenciales.

Biden dio la entrevista en Nueva York después de asistir el jueves a un evento de recaudación de fondos de campaña organizado por el actor Michael Douglas.

Stern nunca antes había entrevistado a un presidente en ejercicio. En 2019, entrevistó a Hillary Clinton, la candidata demócrata perdedora en las elecciones de 2016.

Un día después de que la Corte Suprema, dominada por la derecha, mostrara signos de retrasar el juicio federal por subversión electoral de Trump al complacer sus afirmaciones sobre la inmunidad presidencial, Stern preguntó a Biden por qué tenía que tener cuidado al hablar de una Corte Suprema que el presentador calificó de “broma”. "Es una corte extremadamente conservadora, tal vez la más conservadora de la historia moderna", dijo Biden.