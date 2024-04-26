Cambiar Ciudad
Debates

Biden dice por primera vez que debatirá con Trump

El mandatario demócrata lo anunció en una entrevista en un programa de radio. "Estoy feliz de debatir con él", dijo Biden al presentador Howard Stern.

Por:
Univision
Video ¿Apoyo de EEUU a Israel puede afectar a Biden en las elecciones presidenciales? Debate en Línea de Fuego

El presidente Joe Biden dijo este viernes que está dispuesto a debatir con el expresidente Donald Trump, el virtual candidato republicano, antes de las elecciones de noviembre.

El mandatario demócrata lo anunció en una entrevista en un programa de radio con Howard Stern. "Estoy, no sé cuándo, pero estoy feliz de debatir con él", dijo Biden a Stern.

PUBLICIDAD

La campaña de Biden no había dicho anteriormente si Biden participaría en algún debate.

Más sobre Debates

Quién ganó el debate vicepresidencial entre Tim Walz y JD Vance
6 mins

Quién ganó el debate vicepresidencial entre Tim Walz y JD Vance

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las claves del cordial debate vicepresidencial entre Vance y Walz que solo se tensó por el asalto al Capitolio
8 mins

Las claves del cordial debate vicepresidencial entre Vance y Walz que solo se tensó por el asalto al Capitolio

Elecciones en Estados Unidos 2024
5 cuestiones a tener en cuenta en el debate entre Walz y Vance como candidatos a vicepresidente
7 mins

5 cuestiones a tener en cuenta en el debate entre Walz y Vance como candidatos a vicepresidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Reglas, moderadores y duración: detalles del debate vicepresidencial entre Tim Walz y JD Vance
3 mins

Reglas, moderadores y duración: detalles del debate vicepresidencial entre Tim Walz y JD Vance

Elecciones en Estados Unidos 2024
Por qué el debate entre Walz y Vance importa más que otros careos previos entre los candidatos a vicepresidentes
5 mins

Por qué el debate entre Walz y Vance importa más que otros careos previos entre los candidatos a vicepresidentes

Elecciones en Estados Unidos 2024
"El miedo te secuestra emocionalmente": qué hay detrás del mensaje 'optimista' de Harris y el 'apocalíptico' de Trump
10 mins

"El miedo te secuestra emocionalmente": qué hay detrás del mensaje 'optimista' de Harris y el 'apocalíptico' de Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Ni Donald Trump, ni Kamala Harris: los perros y los gatos ganaron el debate
3 mins

Ni Donald Trump, ni Kamala Harris: los perros y los gatos ganaron el debate

Elecciones en Estados Unidos 2024
Donald Trump no quiere, Kamala Harris sí, ¿habrá segundo debate entre los candidatos?
5 mins

Donald Trump no quiere, Kamala Harris sí, ¿habrá segundo debate entre los candidatos?

Elecciones en Estados Unidos 2024
Donald Trump dice que no debatirá más con Kamala y ella lo vuelve a retar
3 mins

Donald Trump dice que no debatirá más con Kamala y ella lo vuelve a retar

Elecciones en Estados Unidos 2024
Cómo Kamala Harris sacó a Donald Trump de sus casillas en el debate presidencial
5 mins

Cómo Kamala Harris sacó a Donald Trump de sus casillas en el debate presidencial

Elecciones en Estados Unidos 2024

“¿Qué estamos debatiendo?” Stern preguntó retóricamente, añadiendo que estaba asombrado de que tantos estadounidenses todavía apoyaran al expresidente. Biden se unió a Stern, el deportista de choque reconocido a nivel nacional, para una entrevista en vivo el viernes en su estudio de la ciudad de Nueva York.

Biden y su campaña han evitado en gran medida abordar directamente la perspectiva de debates con Trump, incluso cuando el expresidente ha insistido en que debatirá con Biden tantas veces como sea posible antes de las elecciones de noviembre.

Tres debates programados

Hay tres debates presidenciales programados para el ciclo 2024, que comienza en septiembre, así como un debate vicepresidencial programado.

Trump se ha comprometido durante semanas a debatir con Biden “en cualquier momento y en cualquier lugar”, a pesar de su negativa a participar en los debates primarios del Partido Republicano y su pasada hostilidad hacia la Comisión de Debates Presidenciales.

Biden dio la entrevista en Nueva York después de asistir el jueves a un evento de recaudación de fondos de campaña organizado por el actor Michael Douglas.

Stern nunca antes había entrevistado a un presidente en ejercicio. En 2019, entrevistó a Hillary Clinton, la candidata demócrata perdedora en las elecciones de 2016.

Un día después de que la Corte Suprema, dominada por la derecha, mostrara signos de retrasar el juicio federal por subversión electoral de Trump al complacer sus afirmaciones sobre la inmunidad presidencial, Stern preguntó a Biden por qué tenía que tener cuidado al hablar de una Corte Suprema que el presentador calificó de “broma”. "Es una corte extremadamente conservadora, tal vez la más conservadora de la historia moderna", dijo Biden.


Relacionados:
DebatesJoe BidenDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX