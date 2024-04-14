¿Trump y Biden se verán las caras en debates presidenciales? Medios urgen que se comprometan a hacerlo

Video ¿Cómo impacta la prohibición del aborto en Arizona a las campañas de Biden y Trump? El análisis en Línea de Fuego

Una docena de medios de información instaron este domingo a los virtuales candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump a aceptar verse cara a cara en debates, argumentando que son una “rica tradición” que ha formado parte de todas las campañas electorales desde 1976.

Si bien Trump, que no participó en los debates para la nominación republicana, ha indicado su voluntad de enfrentarse a su rival de 2020, el presidente demócrata no se ha comprometido a debatirlo nuevamente.

PUBLICIDAD

Aunque no se han emitido invitaciones formales, los medios dijeron que todavía hay tiempo para que cada campaña anuncie públicamente si participará en los tres foros presidenciales y uno vicepresidencial establecidos por la comisión de debates presidenciales, que es apartidista.

“Si hay algo en lo que los estadounidenses pueden estar de acuerdo durante este tiempo polarizado es en que lo que está en juego en esta elección es excepcionalmente alto”, dijeron las organizaciones en un comunicado conjunto. “En medio de ese telón de fondo, simplemente no hay sustituto para que los candidatos debatan entre sí, y ante el pueblo estadounidense, sus visiones para el futuro de nuestra nación”.

Univision, ABC, CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR y The Associated Press firmaron la carta.



Biden y Trump debatieron dos veces en 2020. Un tercer debate fue cancelado después de que Trump, entonces presidente, dio positivo a covid-19.

Cuando se le preguntó el 8 de marzo si se comprometería a un debate con Trump, Biden dijo que “depende de su comportamiento”. Durante el primer debate de 2020 en un momento Biden le dijo a Trump: “¿Quieres callarte?”, luego de que el magnate de los negocios interrumpiera una y otra vez a Biden mientras intentaba responder una pregunta en el debate.

Los directores de campaña de Trump, Susie Wiles y Chris LaCivita, dijeron en una carta emitida esta semana que “ya hemos indicado que el presidente Trump está dispuesto a debatir en cualquier momento y en cualquier lugar, y ahora es el momento de iniciar estos debates”.

Sin duda, a las cadenas de televisión les vendría bien el jugo que pueden aportar los debates. Los índices de audiencia de los informativos de televisión han bajado significativamente en comparación con la campaña de 2020.

PUBLICIDAD

Este ciclo presidencial no hubo debates demócratas, y la negativa de Trump a participar en los foros republicanos redujo el interés por ellos.

Mira también: