La Corte Suprema podría decidir este lunes si Trump puede ser sacado de las boletas electorales, justo antes del Supermartes

El anuncio de la Corte Suprema de que este lunes, víspera del Supermartes, se dispone a publicar al menos una opinión en su sitio de internet puso en alerta a corresponsales y expertos sobre la posibilidad de que llegue una decisión en el caso sobre si el expresidente Donald Trump puede ser sacado de las boletas electorales por la llamada 'cláusula de insurrección de la Constitución' debido a sus esfuerzos para interferir en los resultados en las elecciones del 2020 y su supuesto rol en el asalto al Capitolio.

Y es que el alto tribunal tiene pendiente resolver la apelación de Trump contra una decisión pionera de la Corte Suprema de Colorado, de sacarlo de las boletas de las primarias al considerarlo inhabilitado por la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, que veta de ostentar un cargo público a quien se haya visto envuelto en una insurrección.

La posible resolución del caso este lunes eliminaría la incertidumbre sobre si los votos para Trump, el principal candidato republicano a la presidencia, contarán finalmente. Ambas partes habían solicitado un trabajo rápido por parte de la corte, que escuchó los argumentos hace menos de un mes, el 8 de febrero.

¿Qué dijo la Corte de Colorado?

La Corte de Colorado fue la primera en invocar una disposición constitucional posterior a la Guerra Civil destinada a impedir que quienes "participen en insurrecciones" ocupen cargos públicos. Desde entonces, Trump también ha sido excluido de las votaciones primarias en Illinois y Maine, aunque ambas decisiones, junto con la de Colorado, están en suspenso a la espera del resultado del caso ante la Corte Suprema.

Hasta ahora, la Corte Suprema nunca se había pronunciado sobre esta disposición, la Sección 3 de la 14ª enmienda.

¿Por qué se sospecha que la Corte emitirá un dictamen el lunes?

La Corte indicó el domingo que el lunes se resolverá al menos un caso, siguiendo su costumbre de no decir cuál. Pero también se apartó de su práctica habitual en algunos aspectos, aumentando la expectativa de que sea el caso de la papeleta de Trump el que se dicte.

Excepto cuando se acerca el final del mandato a finales de junio, la Corte casi siempre emite decisiones en los días en que los jueces tienen programado sentarse. Pero el próximo día programado por la corte no es hasta el 15 de marzo. Y, salvo durante la pandemia de coronavirus, cuando la corte permaneció cerrada, los jueces casi siempre leen resúmenes de sus dictámenes en la sala. No será así este lunes.

Cualquier opinión se publicará en el sitio web del tribunal a partir de las 10:00 a.m. hora del Este del lunes.

Por otra parte, los jueces acordaron la semana pasada escuchar los argumentos a finales de abril sobre si Trump puede ser procesado penalmente por cargos de interferencia electoral, incluyendo su papel en el ataque contra el Capitolio. La decisión de la Corte de intervenir en este caso de gran carga política, además con pocos precedentes que le sirvan de guía, pone en duda que Trump vaya a ser juzgado antes de las elecciones de noviembre.

El expresidente se enfrenta a 91 cargos penales en cuatro procesos. De ellos, el único con una fecha de juicio que parece a punto de mantenerse es su caso estatal en Nueva York, donde se le acusa de falsificar registros comerciales en relación con los pagos de dinero a cambio de silencio a una exactriz porno. El juicio está previsto para el 25 de marzo y el juez ha manifestado su determinación de seguir adelante.

