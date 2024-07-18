Corte de apelaciones bloquea la implementación del plan de Biden para el alivio de la deuda estudiantil tras solicitud republicana

Video Saldó más de $100,000 en deudas y te enseña cómo lo hizo

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este jueves la implementación del plan de alivio de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden, que habría reducido los pagos mensuales de millones de personas.

El fallo del Tribunal Federal del Octavo Circuito de Apelaciones aceptó el pedido, incluido en una moción para suspender la aplicación de iniciativa, presentado por un grupo de estados liderados por republicanos, que buscan anular definitivamente todo el programa de condonación de préstamos estudiantiles.

Ataque republicano contra plan de condonación de deuda estudiantil de Biden

La orden del tribunal prohíbe a la administración implementar las partes del Plan de Ahorro en una Educación Valiosa, o plan SAVE, que aún no han sido bloqueadas por sentencias de tribunales inferiores.

El fallo llega el mismo día en que la administración Biden anunció otra ronda de condonación de préstamos estudiantiles, esta vez por un total de $1,200 millones en condonación para aproximadamente 35,000 prestatarios que son elegibles a través del Programa de Condonación de Préstamos para Servidores Públicos o PSLF.

El programa PSLF, que brinda alivio a maestros, enfermeras, bomberos y otros servidores públicos que realizan 120 pagos mensuales calificados, se aprobó originalmente en 2007. Pero durante años, los prestatarios se toparon con reglas estrictas y errores del administrador que les impidieron cancelar su deuda.

La administración Biden ajustó algunas de las reglas del programa y otorgó retroactivamente a muchos prestatarios créditos para los pagos requeridos.

Dos impugnaciones legales distintas al plan SAVE de Biden se han abierto camino en los tribunales. En junio, jueces federales de Kansas y Missouri emitieron fallos separados que bloquearon gran parte del plan de la administración para proporcionar un camino más rápido hacia la cancelación de préstamos y reducir el pago mensual basado en los ingresos del 10% al 5% de los ingresos discrecionales del prestatario. Esas medidas cautelares no afectaron a la deuda que ya había sido condonada.

Gobierno anuncia que "continuará defendiendo agresivamente' el plan

El Tribunal del Décimo Circuito de Apelaciones emitió un fallo que permitió al departamento proceder con los pagos mensuales reducidos. La orden del jueves del octavo circuito bloquea todos los aspectos aún vigentes del plan SAVE.

El Departamento de Educación dijo que estaba revisando el fallo.

"Nuestro gobierno continuará defendiendo agresivamente el Plan SAVE, que ha ayudado a más de 8 millones de prestatarios a acceder a pagos mensuales más bajos, incluidos 4.5 millones de prestatarios que han tenido un pago de cero dólares cada mes", dijo el gobierno. "Y no dejaremos de luchar contra los esfuerzos de funcionarios electos republicanos para aumentar los costos de millones de pagos de préstamos estudiantiles de sus propios electores".

Con información de The Associated Press.