Lo que dice la carta en la que 88 destacados líderes empresariales dan su apoyo a Kamala Harris

Un grupo de 88 líderes empresariales estadounidenses, en funciones y retirados, firmaron una carta en apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris.

La carta, que fue reportada inicialmente por CNBC, y no menciona el nombre de su rival, el expresidente Donald Trump, califica la elección de Harris como “l a mejor manera de apoyar la permanencia de la fortaleza, seguridad y confiabilidad de nuestra democracia y economía”.

Harris representa “políticas justas y predecibles”

Según el reporte de CNBC la carta no fue escrita para convencer al público sino como una demostración de fuerza política dentro de la comunidad empresarial estadounidense, a solo cuatro días del primer debate presidencial.

Los firmantes dicen que de llegar a la presidencia Harris “seguiría impulsando políticas justas y predecibles que respalden el estado de derecho, la estabilidad y un entorno empresarial sólido”.

La carta llega después de que Harris, al igual que Trump, presentaron sus respectivos planes económicos.

Harris propuso un plan que aumenta 10 veces, hasta $50,000, la deducción de impuestos para los gastos iniciales de las pequeñas empresas así como elevar la tasa de impuestos sobre las ganancias de capital del 20% al 28% para las personas que ganan más de $1 millón al año, 11.6 puntos por debajo del nivel propuesto el presidente Joe Biden.

Trump por su parte propuso la creación de una comisión de eficiencia gubernamental sugerida por el dueño de X, antes Twitter, Elon Musk, quien respalda la candidatura del expresidente, así como reducir la tasa del impuesto corporativa del 21% al 15% para las empresas que producen en Estados Unidos.

La carta también llega después de un reporte interno para los clientes del gigante de las inversiones Goldman Sachs, que predice el crecimiento de la economía estadounidense en un gobierno de Harris, y dice que en un gobierno liderado por Trump la economía estadounidense sufriría por mayores aranceles a las importaciones y políticas de inmigración restrictivas.

Los firmantes de la carta incluyen a uno de los herederos de Fox News

Entre los nombres más prominentes de la lista se encuentra el del expresidente de 21st Century Fox, James Murdoch, heredero del imperio mediático News Corp, el conglomerado propietario de Fox News y otros medios de línea dura conservadora, cuya participación en la carta rompe con el apoyo irrestricto que su padre Rupert Murdoch y sus empresas le han dado a Trump en los últimos 8 años.

Entre los firmantes también aparece el empresario deportivo y exjugador de Los Angeles Lakers Magic Johnson, el empresario Mark Cuban conocido por su participación en el programa Shark Tank y el expresidente de Ford Alan Mulally, a quien se le da el crédito de haber mantenido solvente al fabricante de autos durante la crisis financiera de 2008 y evitar que se declarara en quiebra como tuvieron que hacer GM y Chrysler.

La lista de firmas de tres páginas también incluye al expresidente de Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, el cofundador de Facebook Dustin Moskovitz y el exdirector ejecutivo de LinkedIn, Reid Hoffman.

En la lista también se pueden encontrar a expresidentes de compañías como Bank of America, PepsiCo, Go Daddy, Time Warner, Walgreens, Starbucks, Xerox, American Airlines, Paramount Pictures, Fox Inc, Merck, Lyft, DuPont, Sony Entertainment, Napster, Visa, Zillow, PayPal, Costco, Yelp, Harvard University, Chobani y Aetna, entre otros.

