Cambiar Ciudad
Estados Unidos

Bob Menéndez anuncia que no buscará la reelección por el Partido Demócrata: no descarta hacerlo como "independiente"

Menéndez anunció que no se presentará a la reelección en las primarias demócratas para su escaño en el Senado, pero aseguró que podría lanzarse como independiente.

Univision picture
Por:Univision
Video El senador Bob Menéndez y su esposa se declaran "no culpables" de obstrucción a la justicia

El senador Bob Menéndez anunció este jueves que no se presentará a la reelección en las primarias demócratas para su escaño en el Senado.

“No me presentaré para las primarias demócratas este junio. Tengo la esperanza de que mi exoneración se lleve a cabo este verano y me permita presentar mi candidatura como demócrata independiente en las elecciones generales”, dijo Menéndez en un video publicado en línea.

PUBLICIDAD

El senador enfrenta cargos de soborno y obstrucción de la justicia.

Menéndez se enfrentaba a la fecha límite del lunes para presentar 1,000 firmas para postularse como demócrata. Si se presenta como independiente, tiene hasta el día de las elecciones primarias, el 4 de junio, para presentar 800 firmas.

Más sobre Estados Unidos

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
"EEUU se vería afectado, pero para México sería devastador un arancel" como el que propone Trump
5 mins

"EEUU se vería afectado, pero para México sería devastador un arancel" como el que propone Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Canadá se defiende de los aranceles de Trump: dice que su frontera no tiene los mismos problemas que la de México
3 mins

Canadá se defiende de los aranceles de Trump: dice que su frontera no tiene los mismos problemas que la de México

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump quiere poner a su aliado Kash Patel frente al FBI: qué puede pasar ahora
6 mins

Trump quiere poner a su aliado Kash Patel frente al FBI: qué puede pasar ahora

Elecciones en Estados Unidos 2024
¿Cómo quedan Shein y Temu con la amenaza de aranceles que hizo Trump a productos chinos?
3 mins

¿Cómo quedan Shein y Temu con la amenaza de aranceles que hizo Trump a productos chinos?

Elecciones en Estados Unidos 2024
Sheinbaum responde a la amenaza de Trump: "A un arancel, vendrá otro en respuesta"
5 mins

Sheinbaum responde a la amenaza de Trump: "A un arancel, vendrá otro en respuesta"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump elige a Linda McMahon, exejecutiva de lucha libre, para liderar el Departamento de Educación que él prometió eliminar
2 mins

Trump elige a Linda McMahon, exejecutiva de lucha libre, para liderar el Departamento de Educación que él prometió eliminar

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump nomina al Dr. Oz, una exestrella de TV que cree en pseudociencias, para liderar Medicare y Medicaid
3 mins

Trump nomina al Dr. Oz, una exestrella de TV que cree en pseudociencias, para liderar Medicare y Medicaid

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump elige a Howard Lutnick, pieza clave de su equipo de transición, como secretario de Comercio
2 mins

Trump elige a Howard Lutnick, pieza clave de su equipo de transición, como secretario de Comercio

Elecciones en Estados Unidos 2024
🔴 Resultados en vivo elecciones en EEUU 2024 | Trump nombra a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca
25 Historias
Liveblog

🔴 Resultados en vivo elecciones en EEUU 2024 | Trump nombra a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca

Elecciones en Estados Unidos 2024

El juicio por corrupción de Menéndez comienza el 6 de mayo. Si es absuelto, podría postularse como independiente en las elecciones generales y continuar recaudando dinero como candidato.

De qué se acusa a Bob Menéndez

Menéndez fue acusado formalmente de cargos federales de corrupción en septiembre y ha desafiado los llamados a renunciar, aunque sí dimitió a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores.

Los cargos alegan que Menéndez y su esposa, Nadine, aceptaron sobornos por valor de cientos de miles de dólares, incluido dinero en efectivo y muebles, mientras usaban su poder e influencia para enriquecer y proteger a tres empresarios de Nueva Jersey.

En los meses posteriores, las acusaciones reemplazadas alegaron que Menéndez y su esposa conspiraron para actuar como agentes extranjeros para Egipto y aceptaron regalos costosos a cambio de comentarios favorables sobre Qatar.

Es la segunda vez en una década en la que la Fiscalía federal acusa a Menéndez de corrupción, aunque el procesamiento previo en su contra quedó abandonado tras un juicio con jurado en el que no se alcanzó un acuerdo para un veredicto.

En 2015, se le acusó de 14 cargos relacionados con la recepción de cientos de miles de dólares en lujosos obsequios y donaciones de campaña de un oftalmólogo de Florida, Salomon Melgen, a quien declararon culpable de fraude y recibió una sentencia de más de 15 años de prisión.

PUBLICIDAD

El senador de origen cubano acumula ya 18 cargos y tiene su juicio programado el 6 de mayo.

Mira también:

Video Bob Menéndez se defiende de las nuevas acusaciones en su contra: "No recibí nada del gobierno de Catar"
Relacionados:
Estados UnidosBob MenendezDemócratasPartido Demócrata

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD