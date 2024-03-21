Bob Menéndez anuncia que no buscará la reelección por el Partido Demócrata: no descarta hacerlo como "independiente"

Video El senador Bob Menéndez y su esposa se declaran "no culpables" de obstrucción a la justicia

El senador Bob Menéndez anunció este jueves que no se presentará a la reelección en las primarias demócratas para su escaño en el Senado.

“No me presentaré para las primarias demócratas este junio. Tengo la esperanza de que mi exoneración se lleve a cabo este verano y me permita presentar mi candidatura como demócrata independiente en las elecciones generales”, dijo Menéndez en un video publicado en línea.

PUBLICIDAD

El senador enfrenta cargos de soborno y obstrucción de la justicia.

Menéndez se enfrentaba a la fecha límite del lunes para presentar 1,000 firmas para postularse como demócrata. Si se presenta como independiente, tiene hasta el día de las elecciones primarias, el 4 de junio, para presentar 800 firmas.

El juicio por corrupción de Menéndez comienza el 6 de mayo. Si es absuelto, podría postularse como independiente en las elecciones generales y continuar recaudando dinero como candidato.

De qué se acusa a Bob Menéndez

Menéndez fue acusado formalmente de cargos federales de corrupción en septiembre y ha desafiado los llamados a renunciar, aunque sí dimitió a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores.

Los cargos alegan que Menéndez y su esposa, Nadine, aceptaron sobornos por valor de cientos de miles de dólares, incluido dinero en efectivo y muebles, mientras usaban su poder e influencia para enriquecer y proteger a tres empresarios de Nueva Jersey.

En los meses posteriores, las acusaciones reemplazadas alegaron que Menéndez y su esposa conspiraron para actuar como agentes extranjeros para Egipto y aceptaron regalos costosos a cambio de comentarios favorables sobre Qatar.

Es la segunda vez en una década en la que la Fiscalía federal acusa a Menéndez de corrupción, aunque el procesamiento previo en su contra quedó abandonado tras un juicio con jurado en el que no se alcanzó un acuerdo para un veredicto.

En 2015, se le acusó de 14 cargos relacionados con la recepción de cientos de miles de dólares en lujosos obsequios y donaciones de campaña de un oftalmólogo de Florida, Salomon Melgen, a quien declararon culpable de fraude y recibió una sentencia de más de 15 años de prisión.

PUBLICIDAD

El senador de origen cubano acumula ya 18 cargos y tiene su juicio programado el 6 de mayo.

Mira también: