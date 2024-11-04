Resultados de las elecciones 2024: los 12 condados que pueden definir la presidencia

Video Los siete estados ‘péndulo’: cuáles son y por qué son decisivos en estas elecciones

Es en esos lugares donde analistas electorales pondrán su mira en busca de pistas sobre el resultado presidencial. Uno de ellos es David Wasserman de The Cook Political Report, quien desglosó 12 condados relevantes dentro de los estados cruciales.

"¿Habrá un aumento en la participación entre los hombres de la Generación Z pro Trump? (...) ¿Un declive en la participación de los negros y de su apoyo a los demócratas? ¿Una caída tardía en los latinos que apoyan a Trump, concentrada especialmente en los votantes puertorriqueños?", tras el insulto a Puerto Rico en el mitin de Trump en Nueva York, se preguntó Wasserman.

"Todas esas variables importan cuando los márgenes (entre los candidatos) son tan cerrados, y cuando tomará tiempo calibrar y analizar los datos de los sondeos a boca de urna. Pero los primeros indicios de lo que esté pasando en la noche de las elecciones vendrán de los resultados condado por condado en los siete estados competitivos", explicó.

Son decenas de condados, pero en estos 12 es que este experto pondrá su mira. Aquí te explicamos por qué. Y aquí te damos las últimas noticias de esta carrera electoral.

Baldwin, Georgia, condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Más allá del área metroplitana de Atlanta, que concentra el voto del estado, Wasserman detalló que mirará qué sucede en dos condados del centro y sur de Georgia, regiones del estado en las que se ha reducido la proporción de residentes y electores negros.

Baldwin es un condado que tanto en 2020 como en 2016 favoreció por un estrecho margen al candidato demócrata, pero donde ese apoyo se erosionó entre Hillary Clinton y Joe Biden. Biden salió victorioso allí por 1.3 punto porcentual en 2020, levemente por debajo de la diferencia de 1.7 punto lograda por Clinton cuatro años antes.

"Si Trump se convierte en el primer republicano en ganar ahí desde 2004, eso servirá como una mala señal de la efectividad de Harris para alentar a los votantes negros y jóvenes en el estado", explicó Wasserman.

Fayette, Georgia,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Un condado en los suburbios del sur de Atlanta mayoritariamente blanco, pero con zonas donde ha crecido la población negra de forma significativa. Y donde ha habido un patrón consistente de votantes blancos con título universitario que se han alejado del Partido Republicano, escribió Wasserman.

Los resultados presidenciales arrojan evidencia de ello: Mitt Romney ganó por 31 puntos porcentuales en 2012, Trump por 19 puntos en 2016 y nuevamente Trump en 2020, pero por un margen más reducido de solo 7 puntos. "Harris probablemente tendrá que quedar más cerca de ganar el condado para contrarrestar algún revés en otro lugar" del estado, agregó.

Cabarrus, Carolina del Norte,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Un lugar con una "rápida metamorfosis demográfica", según Wasserman. La población blanca pasó del 72% en 2010 al 59% en 2022. Trump triunfó ahí en 2016 por 20 puntos porcentuales, pero esa brecha se achicó a 9 puntos en las elecciones presidenciales siguientes.

"Es un lugar en el que Harris absolutamente tiene que lograr una fuerte ganancia para ganar el estado (...) Un margen a favor de Trump de 5 puntos o menos dará la señal de que Harris tiene una probabilidad decente de ganar", consideró el experto.

Nash, Carolina del Norte,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Un condado rural en el noreste del estado y donde la carrera presidencial se ha decidido por menos de 1,000 votos en cada comicio desde 2004, explicó Wasserman. Biden ganó por un apretadísimo margen en 2020 y, según el experto, "Harris no puede darse el lujo de perder por mucho allí".

Muskegon, Michigan,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Un centro manufacturero donde con los años se ha ajustado la brecha con la que han ganado allí los candidatos demócratas. Barack Obama se alzó por 18 puntos en 2012, Clinton por 1.5 punto en 2016 y Biden por apenas 0.6 puntos en 2020. Aunque la gobernadora, Gretchen Whitmer, tuvo un mejor desempeño cuando fue elegida.

"El 63% del electorado del condado está conformado por blancos sin título universitario y cerca del 12% es negro, así que un triunfo apretado de Harris sería una señal de un buen desempeño entre las mujeres blancas trabajadoras en particular", escribió Wasserman.

Saginaw, Michigan,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Condado del 'cinturón de óxido' que en 2016 convirtió a Trump en el primer republicano en ganarlo desde 1984. Triunfó ese año por 1.2 punto frente a Clinton. Pero perdió cuatro años después contra Biden por una brecha pequeña de 0.3 punto.

"Esta región con un fuerte peso de clase trabajadora ha migrado hacia las políticas de Trump y, si Trump lo gana por un margen claro será una señal de que las encuestas probablemente desestimaron (su desempeño) entre los blancos sin título universitario", explicó el analista.

Bucks, Pensilvania,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Fue en un McDonald's de este condado que Trump preparó papas fritas e improvisó una conferencia de prensa por la ventanilla del restaurante, recordó Wasserman. "La mejor oportunidad de Trump para lograr un avance en los suburbios de Filadelfia es probablemente en Bucks, donde los blancos sin educación universitaria representan cerca del 50% del electorado, mucho más que en cualquier otro condado de clase trabajadora de Filadelfia", explicó.

Clinton ganó en Bucks por 0.8 punto en 2016 y Biden por un margen mayor, de 4.4 puntos, en 2020, "pero si hay alguna parte de los suburbios en la que puede costar a Harris el que sindicatos como Teamsters no la hayan apoyado es en Bucks", agregó.

Wasserman consideró que si Trump sale victorioso en Bucks por primera vez en sus tres campañas electorales, entonces eso significaría que Harris no pudo mantener el respaldo de Biden entre los votantes blancos de la clase trabajadora.

Cumberland, Pensilvania,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Un condado reflejo de la "flexibilidad" de algunos votantes republicanos, según el experto. Tres factores ayudan a explicarlo: algunos suburbios de Harrisburg son en la actualidad racialmente más diversos porque se ha convertido en un centro tecnológico y logístico; Trump ganó en las últimas dos elecciones, aunque con un margen que se ajustó de 18 puntos en 2016 a 11 puntos en 2020; y el demócrata Josh Shapiro se alzó ahí por 8 puntos.

Y un factor adicional podría entrar en juego. "Nikki Haley ganó la primaria por 23%, uno de sus mejores desempeños en el estado. Si Harris recorta a un solo dígito el margen de Trump en Cumberland, esto podría ayudar a compensar algun revés en otro lugar del estado", escribió Wasserman.

Northampton, Pensilvania,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Condado que ha votado por el ganador en el estado en todas las presidenciales desde 1972. "Aunque Bethlehem Steel (Corporation) cerró en 2003, Northampton sigue siendo (un lugar) más de clase trabajadora que su vecino Lehigh (Allentown) y alberga a una comunidad hispana creciente que ahora representa el 30% de la población de Bethlehem", explicó el analista.

Votó por Trump en 2016 y por Biden en 2020. "Si Trump no logra un avance en esta región podría ser una señal de que su mitin en el Madison Square Garden le afectó con algunos votantes puertorriqueños en Bethlehem y Allentown", agregó.

Sauk, Wisconsin,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Los votantes blancos sin educación universitaria predominan por un amplio porcentaje, 70%, en este condado que votó por Trump en 2016 y por Biden en 2020. "Si Harris mantiene a Sauk sería una señal de que rindió frutos el robusto trabajo de campo de los demócratas", dijo Wasserman.

Ozaukee, Wisconsin,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

El factor clave en este condado es que tiene la mayor proporción de electores blancos sin educación universitaria después del condado Dane, que el experto consideró una máquina de votos para los demócratas, y que son votantes que se han alejado del Partido Republicano. Las cifras muestran un declive sostenido para los republicanos en ese condado: Romney ganó por 30 puntos en 2012, Trump por 19 puntos en 2016 y luego por 12 en 2020.

"Harris probablemente deberá achicar más el margen de Trump para contrarrestar las tendencias pro Trump en partes más rurales" del estado, analizó Wasserman.

Maricopa, Arizona,

condado a tener en cuenta en las elecciones de EEUU

Wasserman recordó lo mucho que Arizona demora en contar sus votos y que los resultados iniciales pueden dar una tendencia errada. Pero dijo que Maricopa es el lugar pertinente para tener una idea de lo que ocurra allí, pues representa casi el 61% de los votos del estado.

El experto lo describe como "muchos condados en uno" por la diversidad demográfica: los electores de la clase trabajadora de Phoenix, los republicanos de la línea de John McCain en Scottsdale y el norte de Phoenix, los estudiantes de Temple y los jubilados más conservadores del West Valley. "Trump puede perder por un margen ajustado este condado y e incluso ganar el estado, pero Harris no puede darse el lujo de fallar ahí", explicó.

