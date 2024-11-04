Elecciones en Estados Unidos: a qué hora cierran las urnas y cuándo se podrá tener una idea de quién ganó

Video ¿Harris o Trump? Te contamos quién puntea en las encuestas en los estados clave que definirán la elección

Los resultados de las elecciones presidenciales de este martes, si no hay grandes sorpresas, se reducirán a siete estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Sique aquí las últimas noticias sobre estas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Estos son los estados que la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump más han visitado durante su campaña. En conjunto, es probable que sean los que aporten los votos del Colegio Electoral necesarios para que el candidato ganador obtenga la mayoría, de 270.

Por lo que la hora a la se conozcan los resultados de cada uno puede dar una indicación de hacia dónde se mueve la aguja.

Expertos alertan que este año pueden tardar otra vez en conocerse los resultados finales como pasó en 2020, dado que las encuestas muestran resultados muy ajustados.

En ese contexto, solo un puñado de votos puede decidir la elección y cada estado tiene leyes diferentes sobre cómo y cuándo tabular los resultados.

Sin embargo, los primeros resultados de la noche pueden dar una idea de hacia dónde puede ir la carrera.

Puede ser un poco complicado seguir el ritmo de las horas clave en cada uno de los estados, que se extienden por cuatro husos horarios diferentes, por ello te dejamos aquí un listado de la jornada electoral, con todos los horarios en hora del Este.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Arizona?

En Arizona las urnas abren a las 8:00 am y cerrarán a las 9:00 pm.

Arizona no divulga los votos del estado hasta que todos los precintos hayan dado su reporte o una hora después de que se cierren todas las urnas, lo que ocurra primero.

Las papeletas emitidas y procesadas antes del día de las elecciones son las primeras que se comunican tras el cierre de las urnas, mientras que los votos por correo que se entregan el día de las elecciones tardan mucho más en tabularse porque los trabajadores electorales no empiezan a procesarlos o verificarlos hasta después del cierre de las urnas.

Esto puede llevar a que en estas elecciones vuelva a tardarse en conocer los resultados de Arizona. En 2020, Fox News dio Arizona a Joe Biden la misma noche de las elecciones, pero otros medios tardaron varios días en proyectar la victoria.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Georgia?

Las urnas abren a las 7:00 am en Georgia y cierran 12 horas después, a las 7:00 pm.

Las leyes estatales de Georgia permiten a los funcionarios electorales empezar a tabular las boletas enviadas por correo las 7:00 am el día de las elecciones.

Por ende, los primeros votos la noche del día electoral incluirán muchas de esas boletas por correo así como aquellas entregadas en persona muy temprano.

Los primeros resultados de Georgia se esperan una hora después del cierre de los colegios electorales.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Michigan?

Las urnas abren a las 7:00 am en Michigan, en uno de los estados del “muro azul” que se inclinó estrechamente por Trump en 2016 después de casi 30 años de votar por candidatos demócratas.

Michigan abarca dos zonas horarias, pero las urnas en la mayor parte del estado cierran a las 8:00 pm y el resto a las 9:00 pm.

Una nueva ley da a los funcionarios electorales locales más tiempo para procesar y tabular las papeletas enviadas por correo, lo que debería reducir el atasco que atrasó el conteo de votos en las elecciones presidenciales de 2020.

Ciudades y pueblos de por lo menos 5,000 habitantes pueden empezar a procesar y tabular boletas hasta ocho días antes del día de las elecciones, mientras que jurisdicciones menores pueden empezar la mañana antes de la jornada electoral.

Las autoridades electorales esperan tener resultados no oficiales a más tardar al final del miércoles.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Nevada?

En Nevada las urnas están abiertas desde las 10:00 am y cierran a las 10:00 pm. Nevada tiene uno de los mejores registros como indicador presidencial. El candidato que ganó Nevada ha pasado a ganar la Casa Blanca en 27 de las últimas 30 elecciones presidenciales.

Respecto al voto por correo, las boletas que estén estampadas para el día de las elecciones serán contadas si son recibidas antes del 9 de noviembre, es decir, cuatro días después de la jornada electoral.

Debido a que una gran cantidad de boletas por correo podrían no llegar sino hasta después de la jornada, el resultado de algunas contiendas reñidas podría no saberse sino hasta después de que esas boletas sean recibidas y escrutadas.

Los resultados del voto en persona y de los que se recibieron por correo se dará a conocer en la noche del martes.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Carolina del Norte?

Las urnas abren a las 6:30 am en Carolina del Norte y cierran a las 7:30 pm.

Carolina del Norte tiene un historial de contar los votos relativamente rápido, y deja solo alrededor del 1% de los votos sin contar después de la noche de las elecciones.

Sin embargo, este año el recuento podría ser más lento en algunas áreas debido a las secuelas del huracán Helene. Los funcionarios electorales estatales aprobaron medidas de emergencia en casi 30 condados del oeste y áreas tribales que otorgan a los votantes opciones adicionales para entregar sus boletas de voto en ausencia.

Los primero resultados de votos por correo y en persona se darán a conocer también la misma noche de las elecciones tras el cierre de los centros de votaciones.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Pensilvania?

En Pensilvania, las urnas abren a las 7:00 am y cierran a las 8:00 pm. Es el estado con más votos electorales que cualquiera de los campos de batalla, con un total de 19.

Varios factores contribuyen a que el proceso de recuento de votos en Pensilvania sea relativamente lento. Según la ley de Pensilvania, los funcionarios electorales deben esperar hasta las 7:00 am del día de las elecciones antes de comenzar a procesar los votos postales y prepararlos para el recuento, pero la tabulación real de estos no puede comenzar hasta después del cierre de las urnas.

Debido al volumen total de votos postales y al tiempo variable que tardan los 67 condados del estado en contar estos votos, nombrar un ganador en una carrera altamente competitiva podría llevar varios días, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2020.

Se espera que los primeros resultados reportados tras el cierre de las urnas procedan del voto postal y que los resultados posteriores en la noche sean una mezcla de votos por correo y emitidos en persona el día de las elecciones. Una vez que el recuento de votos se extienda hasta el día siguiente a la jornada electoral y más allá, se prevé que los resultados de los votos procedan mayoritariamente de los votos postales.

¿Cuándo se conocerán los resultados electorales en Wisconsin?

Las urnas abren a las 8:00 am en Wisconsin. El estado no es ajeno a elecciones cerradas; el margen de victoria fue de menos de 1 punto porcentual en 2020, 2016, 2004 y 2000.

En Wisconsin las urnas cierran a las 9:00 pm y los primeros resultados de votos comunicados la noche del día de elecciones tienden a ser una mezcla de votos emitidos el día de las elecciones y por adelantado. En las primarias presidenciales de abril, más de un tercio de los condados comunicaron la mayoría o la totalidad de sus resultados de voto en su primer informe por la noche, incluidos los votos en persona del día de las elecciones, así como los votos por correo y los votos anticipados.

Sin embargo, los condados más grandes, incluidos los bastiones demócratas de Milwaukee y Dane, tardaron mucho más. Su primera actualización de la noche incluía solo una pequeña parte del total de votos emitidos. En una contienda reñida, probablemente signifique que se deba esperar a los resultados finales en ambos lugares para saber quién ha ganado el estado.

¿Puede pasar que no se sepa quién fue el ganador el mismo día de las elecciones?

Que no se tengan los resultados finales la misma noche del día de las elecciones ha acaparado mucha atención pública en los últimos años, pero este no es un fenómeno nuevo: los resultados que informan las autoridades electorales la noche del día de las elecciones nunca son los resultados completos ni finales.

Los números que los votantes ven la noche de las elecciones son una combinación de los totales no oficiales reportados por las autoridades electorales y las proyecciones de los medios de comunicación.

Los resultados no están disponibles la noche del día de las elecciones por diversos motivos, entre ellos, porque no todos los votos han sido recibidos al cierre de los comicios. La Constitución permite que los estados establezcan sus propias reglas y plazos sobre cuándo y cómo se pueden contar los votos.

Por ejemplo, en algunos estados, las boletas de voto por correo deben recibirse hasta el día de las elecciones para que se cuenten, mientras que, en otros estados, se pueden contar estas boletas siempre y cuando tengan el sello postal fechado al día de las elecciones o antes.

Los estados también tienen el derecho a determinar cuándo pueden procesarse las boletas de voto por correo, lo cual supone verificar la elegibilidad de los votantes y sacar las boletas de los sobres para que estén listas para ser contadas.

Si bien la mayoría de los estados permite al personal electoral procesar las boletas de voto por correo antes de las elecciones, seis estados entre ellos, los estados pendulares de Pensilvania y Wisconsin no permiten que el personal electoral comience a contar hasta el día de las elecciones. Esta espera causa una demora considerable en la velocidad a la que el personal electoral puede contar las boletas de voto por correo y presentar los resultados.

¿Cuándo se anunciará el ganador?

El día de las elecciones en Estados Unidos suele considerarse ahora la semana electoral, ya que cada estado sigue sus propias normas y prácticas para el recuento de los votos, por no hablar de las impugnaciones legales que pueden retrasar los resultados.

Esta vez, ambas campañas creen que la carrera está muy reñida en los siete estados indecisos que se espera que dicten el rumbo de las elecciones: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

El tamaño del mapa y lo ajustado de la carrera hacen difícil predecir cuándo podría declararse un ganador. Lo cierto es que nadie sabe cuánto tardará esta vez en anunciarse el ganador.

